Allemagne : L'extrême gauche peut-elle faire barrage à l'extrême droite ?

Le nouveau parti de gauche BSW a été créé en janvier de cette année, mais il a déjà remporté sa première victoire dans la région de Thuringe, fief de la droite allemande. Les experts estiment que ce parti pourrait séduire les électeurs d'extrême droite lors des prochaines élections européennes.

L'année dernière, la politicienne de gauche Sahra Wagenknecht s'est séparée du parti allemand Die Linke pour former son propre parti. L'Alliance Sahra Wagenknecht - Raison et Justice (BSW), qui s'engage à stopper les livraisons d'armes à l'Ukraine, pourrait promettre de diviser le vote AfD, ce qui lui permettrait de remporter sept sièges lors des élections européennes.

Wagenknecht plaide également en faveur d'une augmentation du salaire minimum à 15 euros de l'heure et pourrait atténuer les politiques de lutte contre le changement climatique.

Nombreux sont ceux qui considèrent le parti comme une bonne alternative aux partis d'extrême droite qui menacent de rafler des voix au Parlement européen.

Lors de son discours d'ouverture de la campagne électorale à Hambourg il y a deux semaines, Mme Wagenknecht a mis l'accent sur la crise du coût de la vie qui secoue une grande partie de l'Europe.

"Je lis que M. Scholz, le chancelier de notre pays, nous dit qu'il n'y a pas de problèmes. Quelle crise ? L'économie est en croissance. Les personnes à faibles revenus ont bénéficié des plus fortes augmentations de revenus depuis longtemps sous cette coalition", a-t-elle déclaré devant un public qui l'a applaudie.

Nombreux sont ceux, y compris ceux qui soutiennent l'extrême droite, qui ont critiqué l'actuelle coalition des feux tricolores pour ses budgets. Mme Wagenknecht condamne également la livraison d'armes à l'Ukraine et appelle à des négociations avec M. Poutine.

"Non, les armes n'apportent pas la paix, les armes apportent plus de guerre et plus de mort. C'est la réalité", a-t-elle déclaré.

Le principal candidat de BSW, Fabio De Masi, a également dénoncé le gouvernement, faisant allusion à la corruption au niveau fédéral et pointant du doigt les SMS manquants entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le chef de Pfizer, Albert Bourla, lors des négociations sur les vaccins COVID-19.

M. De Masi demande également la transparence des achats d'actions par les hommes politiques.

"Je suis certain que, comme dans le cas des transactions bancaires pendant la grande crise, certains hommes politiques ont acheté des actions de Rheinmetall. C'est pourquoi nous, en tant qu'Alliance Sahra Wagenknecht, demandons que les transactions d'actions des politiciens soient rendues publiques", a-t-il déclaré.

"_Ces élections européennes sont également l'occasion de brandir un carton rouge à la coalition des feux tricolores. Mais pas de la manière dont de nombreuses personnes en Allemagne le font par désespoir en votant pour l'AfD. Un parti qui attise les rancœurs. Un parti qui veut réduire les salaires et les pensions. Et un parti qui prône une militarisation accrue de l'Allemagne. Ce n'est pas la voie à suivr_e", a ajouté M. De Masi.

La stratégie de M. Wagenknecht, qui consiste à promettre des impôts plus élevés pour les grandes entreprises et les personnes les plus riches, semble fonctionner puisque le nouveau parti a remporté sa première victoire lors des élections locales en Thuringe - la première élection à laquelle il s'est présenté.

Bien que le parti n'ait que quelques mois d'existence, il a déjà nommé son premier maire dans la petite ville de Bleicherode, avec 56,6 % des voix. La Thuringe est un bastion de l'extrême droite.

De nombreux participants à l'événement d'ouverture de la campagne européenne à Hambourg ont déclaré qu'ils allaient certainement voter pour la BSW ou qu'ils n'étaient pas sûrs, mais qu'ils trouvaient Sahra Wagenknecht " intelligente " et " raisonnable ". Plusieurs ont parlé de l'Allemagne " qui va à vau-l'eau " si le gouvernement et le climat politique actuels se poursuivent.

Presque tous les interlocuteurs d'Euronews se sont prononcés en faveur de la paix en Ukraine et de l'arrêt des livraisons d'armes.

"Je ne sais pas si je voterai pour eux. Mais beaucoup de choses que Sahra Wagenknecht dit sont vraies, malheureusement. Et c'est parce que la politique a si lamentablement échoué ces dernières années que le parti AfD existe. Il n'est pas nécessaire de critiquer l'AfD. Ce parti a été créé parce qu'on n'a pas fait de politique raisonnable.

_En 2015, ils [le gouvernement Merkel] ont ouvert le pays et ont dit "venez ici" et depuis, rien de significatif ne s'est produit. Ils parlent de travailleurs qualifiés, mais toutes sortes de personnes viennent. Cela ne peut plus durer. L'économie s'effondre et, comme le dit Sahra Wagenknecht, les Verts dictent la façon dont les gens doivent vivr_e", a déclaré une retraitée qui dit avoir travaillé pendant 40 ans.

Le BSW pourrait devenir la première force de gauche au Parlement européen et chercher à former une faction de gauche, mais Mme Wagenknecht a clairement indiqué qu'elle n'était pas d'accord avec certains de ses membres, "par exemple, en ce qui concerne l'immigration".

Ce sujet a été à plusieurs reprises à l'origine de querelles entre Wagenknecht et Die Linke, le premier ayant adopté une position très dure sur l'immigration. Cela pourrait rendre difficile la formation d'un bloc de gauche après les élections qui se tiendront dans quelques semaines, et pourrait entraîner des problèmes au sein du Parlement européen.

Mme Wagenknecht déclare elle-même que ses politiques sont "conservatrices de gauche", mariant des politiques économiques socialistes à des attitudes conservatrices à l'égard de l'immigration.