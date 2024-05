Une centaine d'agriculteurs ont manifesté devant les institutions européennes à Bruxelles. Ils réclament une loi sur les prix des produits laitiers.

Une centaine d'agriculteurs du secteur laitier, accompagnés de vaches en résine peintes aux couleurs des drapeaux européens, ont défilé entre les bâtiments du Parlement européen et de la Commission. Leur principale revendication est une loi européenne interdisant la vente de produits laitiers à des prix inférieurs aux coûts de production.

En 1997, l'Italie comptait 110 000 producteurs de lait, contre 18 000 en 2023. Près de 90 000 exploitations ont fermé leurs portes. Roberto Cavaliere Responsable du secteur laitier de la Copagri

Le problème du lait sous-payé

Aujourd'hui, en moyenne dans les pays européens, un litre de lait est payé 40 cents, mais coûte 50 cents à ceux qui le traient, comme l'explique à Euronews Kjartan Poulsen, président de l'European Milk Board, une association qui regroupe les organisations laitières nationales.

« Notre modèle est une loi espagnole sur les pratiques commerciales déloyales, selon laquelle il est interdit de vendre des produits à perte à tous les stades de la chaîne d'achat. Donc, en ce qui concerne le lait, lors du passage de l'agriculteur à la laiterie et de la laiterie au détaillant ».

Kjartan Poulsen explique que les coûts de production varient d'un pays à l'autre en fonction du coût de la main-d'œuvre et de la conformation des terres où sont situées les exploitations. Dans certains pays, comme l'Italie, l'écart entre les coûts de production et le prix de vente est encore plus grand, explique le représentant du secteur laitier du syndicat Copagri et président de l'association des producteurs de lait de la vallée du Pô, Roberto Cavaliere.

« En moyenne, les coûts d'une entreprise italienne se situent autour de 60-65 centimes par litre. Actuellement, les producteurs italiens gagnent 50 centimes. Nous avons encore une marge de 15 centimes ».

«Nous demandons un prix juste, car les prix payés aux producteurs au cours des 25 dernières années n'ont jamais couvert les coûts de production ».

Selon Roberto Cavaliere, les seules entreprises du secteur qui parviennent à survivre à une dynamique aussi déséquilibrée et peu rentable sont celles qui recourent à la main-d'œuvre familiale, réduisant ainsi les coûts de production puisqu'elles ne paient pas leurs employés. Les autres ferment tout simplement leurs portes.

« En 1997, l'Italie comptait 110 000 producteurs de lait, en 2023, 18 000. Près de 90 000 entreprises ont fermé. Ce sont des chiffres alarmants ».

La question du Green Deal

Parmi les autres demandes de la catégorie figurent des instruments anticrise pour le secteur agricole, des organisations réunissant des producteurs de différents secteurs laitiers et des clauses visant à garantir que le lait importé dans l'UE réponde aux exigences environnementales demandées par les producteurs locaux.

Les agriculteurs européens demandent également à être davantage impliqués dans l'élaboration des mesures européennes affectant le secteur agricole. Mais par rapport à d'autres manifestations plus participatives et chaotiques, elles semblent moins axées sur le « Green Deal », le plan de l'UE visant à réduire à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2050, qui a inévitablement de fortes répercussions sur l'agriculture.

M. Cavaliere appelle toutefois à l'annulation du programme « De la ferme à la fourchette », la branche du Green Deal consacrée au secteur agricole. « Les mesures de protection de l'environnement sont anciennes, c'est-à-dire qu'elles ont été créées sur la base de données et de concepts d'il y a 20 ans, qui ne sont plus réalisables aujourd'hui».

Un exemple concret, selon lui, est la « directive sur les nitrates », une mesure qui exige que l'eau soit protégée contre la pollution causée par les nitrates d'origine agricole, contenus dans les engrais et les excréments d'animaux.

« Il y a cinq ans, il a été démontré que ce n'était pas les engrais organiques présents dans le sol qui affectaient la pollution des eaux souterraines, mais le fait que 80 % des municipalités italiennes ne géraient pas leurs eaux usées».

Les producteurs laitiers ont déclaré qu'ils entretenaient un dialogue ouvert avec le commissaire européen à l'agriculture,Janusz Wojciechowski, et qu'ils souhaitaient accroître la pression à l'approche des élections européennes.