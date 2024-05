Alors qu'elle marche sur une corde raide entre les forces du centre et de l'extrême droite, la prochaine décision de Mme Meloni pourrait avoir de profondes conséquences sur l'avenir politique de l'Union européenne.

PUBLICITÉ

Le Premier ministre italien Giorgia Meloni s'est transformée en un improbable faiseur de roi avant les élections européennes de juin, car elle est courtisée à la fois par Ursula von der Leyen (centre-droit) et par la Française Marine Le Pen (extrême-droite).

Dimanche, Marine Le Pen a déclaré au journal italien Corriere della Sera qu'elle cherchait à obtenir le soutien de Mme Meloni pour réunir les partis de droite dure du Parlement européen en un supergroupe d'extrême droite. Les partis sont actuellement divisés entre le groupe Identité et Démocratie (ID) de Mme Le Pen et le groupe nationaliste des Conservateurs et Réformistes européens (ECR) de M. Meloni.

Les sondages d'Euronews en vue des élections européennes de juin suggèrent que ces deux groupes pourraient obtenir jusqu'à 144 sièges à eux deux — sans compter l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) qui a été expulsée du groupe ID la semaine dernière — et, s'ils sont unifiés, pourraient dépasser le centre-gauche et les libéraux pour devenir la deuxième plus grande force politique du Parlement.

Le parti d'extrême droite de Mme Le Pen, le Rassemblement national (RN), est en tête des sondages en France et pourrait obtenir un tiers des voix lors du scrutin de juin. Le parti a récemment rompu les rangs avec l'AfD, plus radicale et pro-russe, et a assoupli sa position eurosceptique dans une tentative évidente de se rapprocher du courant dominant de la droite.

Dans le même temps, Ursula von der Leyen, du Parti populaire européen (PPE) de centre-droit, convoite également le soutien de Giorgia Meloni et de ses législateurs de Fratelli d'Italia afin d'assurer son second mandat à la tête de la Commission européenne, le puissant organe exécutif de l'Union.

Mme Von der Leyen est en pole position pour diriger l'exécutif pour les cinq prochaines années, car elle est la candidate principale du PPE, qui devrait arriver en tête des sondages paneuropéens.

Lors de la campagne, Mme von der Leyen a clairement indiqué qu'elle estimait que Mme Meloni avait démontré ses compétences pro-UE et pro-Ukraine depuis son arrivée au pouvoir en Italie en 2022 à la suite d'une campagne férocement eurosceptique, faisant de son parti un partenaire crédible à Bruxelles.

Appel de sirène... pas des deux à la fois

Le nouveau dilemme de Mme Meloni a déchiré les analystes. Certains estiment que le premier ministre italien ne peut répondre aux appels que de von der Leyen ou de Le Pen— pas les deux à la fois.

"Meloni se retrouve avec deux mains tendues (...) l'une de Le Pen, l'autre de von der Leyen. Meloni ne pourra en prendre qu'une seule", a déclaré le politologue Nicolai von Ondarza.

Mme Von der Leyen a explicitement mis à l'index le RN de Mme Le Pen pour sa position historiquement favorable à la Russie, qualifiant le parti de "marionnettes et mandataires de Poutine". Cela signifie qu'en se rapprochant de Mme Le Pen, M. Meloni pourrait rapidement perdre l'occasion d'exercer une plus grande influence à Bruxelles.

M. Von Ondarza affirme que si Mme Meloni accepte l'invitation de Mme von der Leyen à "codiriger directement la politique de l'UE", elle n'aura d'autre choix que de "tenir à l'écart Le Pen, Orbán et consorts".

Mais Francesco Nicoli de Bruegel a déclaré à Euronews que Mme Meloni voudra utiliser son nouveau "pragmatisme" pour obtenir le plus de poids politique possible en répondant tactiquement aux ouvertures de Mme Le Pen et de Mme von der Leyen.

"D'un point de vue politique, je continue de penser que ces deux options (Le Pen et von der Leyen) ne sont pas nécessairement contradictoires", a déclaré M. Nicoli.

Selon M. Nicoli, il est "parfaitement possible" que M. Meloni joigne ses forces à celles de Mme Le Pen pour former un groupe d'extrême droite renforcé au Parlement européen, et que certaines parties du groupe apportent leur soutien à une coalition dirigée par Mme von der Leyen.

"Même s'ils créent un groupe commun, cela ne signifie pas que ce groupe commun votera de manière cohérente", a expliqué M. Nicoli.

Il a ajouté que le supergroupe d'extrême droite pourrait même être formé après que le Parlement a voté pour élire le prochain président de la Commission, ce qui devrait avoir lieu à la mi-septembre, une décision qui pourrait permettre à Mme von der Leyen de compter sur le soutien de ses partenaires centristes et de gauche traditionnels ainsi que sur les législateurs de droite de M. Meloni.

Mais ces alliés historiques, en particulier ceux du centre-gauche, ont récemment réitéré leurs avertissements à Mme von der Leyen de ne pas flirter avec Meloni et d'autres alliés de la droite dure.

Vendredi, le chancelier allemand Olaf Scholz, qui dirige un gouvernement de coalition à trois avec le centre-gauche et les libéraux, a averti Mme von der Leyen de ne pas compter sur des partenaires d'extrême droite lors de la formation de sa nouvelle Commission.

PUBLICITÉ

Plus tôt en mai, les alliés traditionnels de Mme von der Leyen — les socialistes et démocrates de centre-gauche (S&D), le groupe libéral Renouveler l'Europe et les Verts — ont cosigné une déclaration dans laquelle ils s'engagent à ne jamais faire équipe avec l'extrême droite "à quelque niveau que ce soit" et appellent le président de la Commission à "rejeter fermement toute normalisation, coopération ou alliance avec l'extrême droite et les partis radicaux".

L'extrême droite cherche à se purger des extrémistes

La manœuvre de Mme Le Pen intervient alors que son groupe de partis Identité et Démocratie (ID) est en pleine tourmente. La semaine dernière, les membres de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) ont été expulsés suite aux commentaires de leur candidat principal, Maximilian Krah, qui affirmait que tous les militants SS nazis n'étaient pas "automatiquement" des criminels.

ID — qui abrite également la Lega, partenaire de Meloni au sein du gouvernement, ainsi que le Parti néerlandais pour la liberté (PVV) de Geert Wilders — était jusqu'à présent considéré comme la troisième force politique du nouveau Parlement, talonnant les libéraux. Mais l'expulsion de l'AfD signifie que leur nombre sera réduit d'environ 17 sièges, ce qui permettra à l'ECR de Meloni de devancer l'ID dans les sondages.

Mais la disparition de l'AfD a également laissé entrevoir la possibilité d'un remaniement de la droite.

La semaine dernière, Anders Vistisen — principal débatteur d'ID lors de la campagne électorale européenne et allié de Mme Le Pen — a déclaré à Euronews que la fusion des deux factions de droite dure du Parlement européen "se produira un jour".

PUBLICITÉ

Selon une source du RN, Mme Le Pen évalue également la possibilité d'unir ses forces avec Viktor Orbán et son parti au pouvoir, le Fidesz, qui est politiquement sans domicile au Parlement européen depuis qu'il a été chassé du PPE de centre-droit en 2021. Le Fidesz devrait remporter une dizaine de sièges en juin.

Mais comme M. Orbán continue de bloquer des décisions européennes clés sur l'Ukraine, notamment l'utilisation d'actifs russes gelés pour acheter des armes pour les forces ukrainiennes et le lancement officiel des négociations d'adhésion de Kiev à l'UE, cette décision pourrait empêcher Mme Le Pen de se débarrasser de ses liens traditionnels avec la Russie de M. Poutine.

"Marine Le Pen a compris que si elle veut avoir une véritable chance de devenir la prochaine présidente de la France, ce qui est son objectif ultime, l'approche Meloni est celle qui offre probablement les meilleures chances de succès", a expliqué M. Nicoli.