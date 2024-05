Dick Schoof, ex-chef du renseignement néerlandais pressenti pour devenir Premier ministre

Par euronews avec AP

Après six mois d'intenses négociations, le nouveau Premier ministre néerlandais a été désigné. Ancien chef de l'espionnage, Dick Schoof, 67 ans, sera à la tête d'une coalition entre quatre partis dont le parti d'extrême droite de Geert Wilders.

Six mois après les dernières élections législatives, et la victoire du parti d'extrême droite de Geert Wilder, on connait désormais le nom du nouveau Premier ministre qui dirigera la nouvelle coalition la plus à droite de l'histoire des Pays-Bas.

Il s'agit de Dick Schoof, 67 ans. C'est un ancien chef de l'agence d'espionnage et du bureau antiterroriste néerlandais. Il était jusque-là haut fonctionnaire du ministère de la Sécurité et de la Justice. En plus d'avoir dirigé la plus haute agence de renseignement, Dick Schoof a également été chef du service d'immigration et de naturalisation du pays. Un technicien donc.

Durant les semaines de négociation entre les partis qui préparaient la coalition le nouveau Premier ministre n'a pas jamais parlé aux médias alors qu'il prenait place à la table des discussions.

Dans un message sur la plateforme sociale X, le chef de file du parti anti-migrants, Geert Wilders, a félicité Dick Schoof et a déclaré qu'il "a un excellent bilan, qu'il est non partisan et donc au-dessus des partis, qu'il est intègre et qu'il est également très sympathique".

Le député anti-islam a remporté de manière convaincante les élections de novembre, mais il a fallu des mois pour élaborer un accord de coalition avec trois autres partis. Les quatre dirigeants visent à sélectionner une équipe de ministres pour former un cabinet technocrate au cours du mois prochain. Geert Wilders, une figure controversée qui a déjà été reconnu coupable d'insultes à l'égard des Marocains, a accepté de ne pas devenir Premier ministre en raison de l'opposition de ses partenaires de coalition.

Geert Wilders est finalement parvenu à construire une coalition avec le Parti populaire de centre-droit pour la liberté et la démocratie du Premier ministre sortant Mark Rutte,avec le populiste Farmer Citizen Movement et le parti centriste du Nouveau contrat social.

Le gouvernement Rutte restera au pouvoir par intérim jusqu'à ce que la nouvelle administration prêtera serment.

L'accord gouvernemental, publié la semaine dernière par les quatre partis décrit leurs objectifs politiques et est intitulé « Espoir, courage et fierté ». Il s'engage à introduire des mesures strictes à l'égard des demandeurs d'asile, à supprimer le regroupement familial pour les réfugiés et à réduire le nombre d'étudiants internationaux étudiant dans le pays.