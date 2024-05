L’UE doit mieux se préparer pour faire face aux inondations

La Semaine verte européenne est consacrée cette année à l’eau. Ces rencontres interviennent alors que l’Agence européenne pour l’environnement souligne la nécessité de mieux s’adapter au changement climatique et à ses conséquences comme les inondations.

La commune de Pepinster porte encore les stigmates des inondations dramatiques qui ont frappé en juillet 2021 l'est de la Belgique. L'eau est montée jusqu'au 1er étage de certains bâtiments provoquant la mort de 7 personnes, la fermeture de tous les commerces, d'une école et de l'administration locale. En Wallonie, 209 villes et villages ont été touchés entraînant le décès de 39 personnes.

Les images ont sidéré l'Union européenne, car ces mêmes pluies torrentielles et ces crues ont aussi atteint l'Allemagne et les Pays-Bas. Le bilan est tragique : 240 décès et environ 50 milliards d'euros de dégâts.

Pour le bourgmestre, le maire, de Pepinster, ce phénomène météorologique extrême a servi d'électro choque, tardif, face aux conséquences du changement climatique.

"Je pense qu'on n'est qu'au début et qu'on doit absolument prendre toute une série de mesures bien plus importantes, je dirais bien plus fondamentales structurelles pour qu'on puisse faire face à ce phénomène", estime Philippe Godin.

"On doit commencer par tout ce qui est aménagement du territoire, aménagement des berges, je dirais, des rivières et également tout ce qui est ici, les Fagnes (paysage de landes et tourbières), qui sont je dirais, l'éponge de la région en cas de pluie, il faut que les Fagnes soient retravaillées de telle sorte qu'elles jouent à nouveau ce rôle".

La gestion de l'eau face à la crise climatique est au centre de la Semaine verte européenne, organisée par la Commission européenne, qui se tient en ce moment à Bruxelles.

Dans un rapport publié ce mois-ci, l'Agence européenne pour l'environnement tire justement la sonnette d'alarme, 12% de la population européenne vit dans des zones à risque. Ces phénomènes extrêmes devraient se multiplier et s'intensifier à l'avenir, or l'UE n'est pas suffisamment prête et doit agir sur deux fronts.

"Il y a deux choses principales, effectivement des moyens financiers. Ça veut dire aussi que dans le cadre financier européen, toutes les politiques d'adaptation doivent être intégrées. Les pays doivent massivement investir dans les politiques d'adaptation", explique Alain Maron, ministre bruxellois de la Transition climatique et qui préside actuellement les réunions du Conseil de l’UE sur l’Environnement.

L’autre point concerne les" changements de pratiques. La mise en place des solutions basées sur la nature. C'est ça qui est le plus efficace. Et ça ne coûte pas nécessairement plus cher. Mais c'est vraiment des changements de modèle, des changement d'état d'esprit, presque des changements culturels", ajoute-t-il.

Selon l'Agence européenne pour l'environnement, les inondations pourraient s'intensifier principalement dans le nord-ouest de l'Europe et dans le centre du continent.