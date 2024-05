La campagne de l'AfD en difficulté

Alice Weidel et des dirigeants du parti Alternative für Deutschland - Tous droits réservés Captura de vídeo de AP

Par euronews

Le parti d'extrême droite allemand est mis en cause dans des affaires de corruption et d'espionnage au profit de la Chine et de la Russie.