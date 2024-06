Halla Tómasdóttir élue présidente en Islande

Elle devance l'ancienne Première MInistre Katrín Jakobsdóttir

Halla Tómasdóttir a obtenu 34,3 % des voix. Katrín Jakobsdóttir, est arrivée en deuxième position avec 25,2 %. La troisième est Halla Hrund Logaddóttir avec 15,08% des suffrages.

Il y avait en tout 13 candidats et candidates.

Ce résultat demeure assez loin des sondages d'opinion, qui tablaient sur un score plus serré pour le trio de tête.

En Islande, les candidats se présentent en indépendants lors de cette, sans affiliation à un parti. Tout citoyen rassemblant 1500 signatures peut se présenter à une élection.

Au cours des six dernières années,Halla Tómasdóttir a été PDG de B.Team, une organisation à but non lucratif fondée notamment par le milliardaire Richard Branson.

Comme indiqué sur sont site internet, B.team "plaide en faveur d'un changement des systèmes économiques et de nouvelles normes pour les entreprises, afin de protéger l'environnement naturel et assurer un avenir sûr, durable et équitable pour tous."

Halla Tómasdóttir a d'ailleurs axé une partie de sa campagne sur ces idées.

La deuxième cheffe d'État islandaise dans l'histoire du pays.

Halla Tómasdóttir sera la deuxième femme à être élue présidente après Vigdís Finnbogadóttir qui a dirigé le pays de 1980 à 1996.