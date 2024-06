Les partis pro-européens du centre disposent d'une majorité, bien que les électeurs aient viré à droite. Mais la voie de la réélection d'Ursula von der Leyen est semée d'embûches.

Près de 185 millions d'électeurs des 27 pays de l'Union européenne se sont exprimés et les partis de droite ont vu leur soutien augmenter aux quatre coins du continent, faisant pencher la balance du pouvoir au sein du Parlement européen.

Toutefois, la montée en puissance des partis d'extrême droite n'a pas été aussi prononcée que certains l'avaient prévu, ce qui signifie que si la volonté politique est suffisante, la coalition pro-européenne au centre tiendra bon.

La "grande coalition" entre le Parti populaire européen (PPE) de centre-droit, les Socialistes et Démocrates (S&D) de centre-gauche et le groupe libéral Renew a obtenu 403 élus - environ 56 % de tous les sièges - selon les estimations de lundi matin.

Depuis des années, ces partis coopèrent au niveau de l'UE, construisant un pare-feu pour empêcher la droite radicale de devenir un courant politique dominant. Bien que leur majorité soit désormais plus étroite, ces groupes pourraient continuer à travailler ensemble pour garantir le bon fonctionnement de la machine législative de l'UE au cours du dixième mandat à venir.

Tous les regards sont désormais tournés vers le PPE, qui a remporté une nette victoire et consolidé sa position dominante au sein de la nouvelle chambre.

Sa candidate principale, Ursula von der Leyen, a déjà indiqué qu'elle était prête à travailler avec le groupe de droite dure des Conservateurs et Réformistes européens (ECR).

Cependant, les premiers signaux provenant du camp du PPE suggèrent qu'ils resteront fidèles à leurs alliés traditionnels au centre.

Ursula von der Leyen a également proposé de travailler avec les socialistes et les libéraux pour construire une "majorité au centre pour une Europe forte", en calibrant soigneusement ses mots pour apaiser les critiques sur sa précédente ouverture à la droite dure.

"En d'autres termes, le centre tient bon", a ajouté la présidente de la Commission. "Mais il est également vrai que les extrêmes de gauche et de droite ont gagné du soutien ; c'est pourquoi le résultat implique une grande responsabilité pour les partis du centre".

Cependant, étant donné que le Parlement européen fonctionne par coalitions changeantes, qui se construisent sujet par sujet, et que les groupes ne votent pas toujours en bloc, cela pourrait signifier des marges de vote étroites, en particulier pour les dossiers sensibles tels que ceux liés au Green Deal européen.

La marge de manœuvre limitée pourrait donc amener le PPE à s'appuyer sur des partenaires à sa droite - y compris pour la première décision du nouvel hémicycle, qui doit introniser un nouveau président de la Commission.

L'avenir de Mme Von der Leyen en suspens

En théorie, après la victoire de son parti, le PPE, qui a gagné huit sièges, Ursula von der Leyen devrait avoir une chance d'obtenir cinq années supplémentaires à la tête de la Commission européenne, conformément à la procédure dite de "Spitzenkandidaten".

Mais ses chances de réélection ont été compliquées non seulement parla composition du nouveau parlement mais aussi par la décision du président français Emmanuel Macron dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer des élections législatives.

Certains estiment qu'un président Macron affaibli et un chancelier Scholz en difficulté - le parti socialiste allemand a terminé troisième, derrière le principal parti d'opposition CDU/CSU et le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) - pourraient faire dérailler sa candidature.

Les dirigeants européens doivent se réunir à Bruxelles pour désigner officiellement un candidat à la tête de la Commission le 28 juin, quelques jours avant que les électeurs ne se rendent aux urnes en France. Ursula von der Leyen étant très impopulaire en France - même la délégation française du PPE s'oppose à sa réélection - sa nomination quelques jours avant le scrutin pourrait entamer davantage la popularité du président français.

Si elle franchit cet obstacle et est désignée par les dirigeants de l'UE, elle devra alors obtenir le soutien de la majorité absolue des 361 députés européens nouvellement élus lors d'un vote à bulletin secret.

Ce vote était initialement prévu pour la mi-septembre mais, selon les médias, il pourrait avoir lieu dès le 18 juillet, lors de la séance inaugurale du nouveau Parlement à Strasbourg.

En 2019, Ursula von der Leyen avait passé ce test avec une marge infime de neuf voix.

Cette fois-ci, les délégations nationales de son groupe PPE pourraient s'opposer à sa réélection. Et si les socialistes et les libéraux rallient leurs membres pour voter en sa faveur, il existe de nombreuses possibilités de rébellion de la part de petites coalitions nationales.

Ces marges étroites signifient qu'elle pourrait espérer le soutien des élus du parti Frères d'Italie (FdI) de Giorgia Meloni, qui a obtenu 24 sièges selon les résultats préliminaires. Cette victoire conforte le poids de Giorgia Meloni sur la scène européenne.

La recomposition pourrait profiter à la droite

L'arithmétique du Parlement européen peut également changer une fois que les nouveaux arrivants ou les partis qui sont actuellement sans groupe au Parlement européen négocient leur affiliation.

Comme beaucoup de ces partis appartiennent à l'extrême droite, un remaniement potentiel pourrait renforcer les effectifs des deux groupes d'extrême droite, Identité et Démocratie (ID) et les Conservateurs et Réformistes Européens (ECR).

Les partis actuellement classés comme non-inscrits comprennent le Fidesz de Viktor Orbán, dont on estime qu'il a obtenu 10 sièges, qui pourrait envisager de rejoindre l'ECR.

Marine Le Pen - dont le Rassemblement national français a été le grand vainqueur de la soirée, récoltant plus de 31 % des voix et incitant le président Emmanuel Macron à convoquer des élections législatives anticipées - a également indiqué qu'elle souhaitait former un grand groupe de droite dure comprenant FdI de Giorgia Meloni.

Cela a fait de Giorgia Meloni une faiseuse de rois car elle est également courtisée par von der Leyen au centre-droit. MMeloni jouera probablement ses cartes avec prudence, car se lier d'amitié avec Le Pen pourrait ruiner ses chances de collaborer avec les partis plus au centre et donc de participer définitivement à l'élaboration de la politique de l'UE.

Parmi les partis actuellement sans famille politique, on trouve également l'AfD, en Allemagne, qui, malgré une série de scandales récents impliquant des enquêtes sur l'influence étrangère et les liens avec les néo-nazis, est arrivé en deuxième position en Allemagne avec 16 sièges au Parlement européen.

Explusé du groupe Identité et Démocratie (ID) à la fin du mois de mai, il n'est pas certain que l'AfD puisse s'allier à d'autres partis radicaux et parvienne à former un groupe à l'extrême droite du Parlement. Pour ce faire, elle a besoin d'au moins 23 eurodéputés issus d'au moins sept États membres de l'UE.

Le remaniement des groupes pourrait également réduire les effectifs du groupe centriste Renew, qui a subi des pertes massives, avec 22 sièges en moins selon les estimations.

Leur présidente, Valérie Hayer, a déjà indiqué que le Parti populaire néerlandais pour la liberté et la démocratie (VVD) serait expulsé dès lundi pour avoir accepté d'entrer au gouvernement avec le Parti pour la liberté (PVV) d'extrême droite de Geert Wilders.

L'accord de coalition aux Pays-Bas a été conclu quelques jours seulement après que le groupe Renew s'est engagé à ne jamais entrer au gouvernement avec des partis d'extrême droite, "à quelque niveau que ce soit".

Le nombre de sièges de Renew pourrait ainsi tomber à 76, ce qui accentuerait la pression sur la coalition centriste et renforcerait les voix extérieures dont Ursula von der Leyen a besoin pour confirmer sa réélection.