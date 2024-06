La répartition délicate des postes à responsabilité est le prochain chapitre après les élections au Parlement européen.

Le jeu compliqué du marchandage post-électoral sera mis à l'épreuve lundi, lorsque les dirigeants de l'Union européenne se réuniront à Bruxelles pour discuter, voire attribuer, les postes les plus importants de l'Union.

Lors de ce sommet informel, les 27 chefs d'État et de gouvernement discuteront de l'attribution des postes de président de la Commission européenne, de président du Conseil européen et de haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Les négociations sont traditionnellement un exercice de jonglage délicat : la répartition des postes de haut niveau doit tenir compte des affiliations politiques, des origines géographiques et de la parité hommes-femmes afin d'assurer le plus grand soutien possible à tous les participants.

En 2019, la sélection s'est faite après plusieurs jours de lutte, y compris un marathon d'une nuit entière qui a laissé les dirigeants visiblement épuisés.

Cette fois-ci, Bruxelles pourrait avoir la tâche plus facile.

Au lendemain des élections, un consensus s'est dégagé plus rapidement que beaucoup ne l'avaient prévu : Ursula von der Leyen pour la Commission (reconduction), António Costa pour le Conseil (en remplacement de Charles Michel) et Kaja Kallas pour le Haut Représentant (poste occupé actuellement par Josep Borrell).

"C'est la direction prise", a déclaré un diplomate sous le couvert de l'anonymat. "Il y a un intérêt évident à obtenir rapidement de la clarté et de la prévisibilité".

Un autre diplomate a suggéré que la rapidité avec laquelle le paquet a été élaboré était principalement due à l'absence d'alternatives crédibles de la part des parties.

Bien que les espoirs d'une résolution rapide soient grands, l'accord final pourrait ne pas être scellé lors du dîner de lundi et être repoussé au sommet officiel du 27 juin.

Voici comment les choses se présentent.

Commission européenne : Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen souhaite diriger la Commission européenne pour un second mandat. European Union, 2024.

Depuis qu'elle a annoncé sa candidature à la réélection en février, Ursula von der Leyen est considérée comme l'incontestable favorite pour la Commission européenne. Cette Allemande de 65 ans a mené l'exécutif à travers deux crises successives au cours des cinq dernières années, tout en veillant à ce que l'activité législative conserve son ambition initiale.

Sa méthode de travail très centralisée, son Green Deal de grande envergure, sa réaction immédiate aux manifestations des agriculteurs et, surtout, sa réponse initiale à la guerre entre Israël et le Hamas, où elle a été photographiée en train de serrer la main du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ont été considérés comme des obstacles sur la voie d'un second mandat.

Mais la victoire écrasante de son Parti populaire européen (PPE) de centre-droit aux élections de juin, avec 190 sièges, a balayé ces inquiétudes. Mme Von der Leyen a déjà entamé des négociations avec les socialistes et les libéraux afin de mettre en place une coalition centriste pour les cinq prochaines années, sans impliquer formellement les pairs de Giorgia Meloni (droite dure).

Mme Von der Leyen, membre en exercice du Conseil européen, assistera au sommet de lundi, maisse récuseradès que les discussions sur les postes à responsabilité commenceront. Si elle obtient la bénédiction des chefs d'État et de gouvernement, elle sera ensuite soumise à un examen approfondi au Parlement européen, où elle devra obtenir le soutien d'une majorité de députés nouvellement élus (361 voix) pour obtenir le poste.

Avant les élections, Bruxelles était en proie à des spéculations sur d'éventuelles alternatives à Mme von der Leyen. D'autres dirigeants du PPE comme le Croate Andrej Plenković, le Roumain Klaus Iohannis et le Grec Kyriakos Mitsotakis ont été évoqués, ainsi que Roberta Metsola, l'actuelle présidente du Parlement européen.

L'ancien Premier ministre italien Mario Draghi est un autre candidat qui a fait les gros titres. Mais cette proposition, largement attribuée aux fonctionnaires français comme un stratagème pour obtenir des concessions de la part de Mme von der Leyen, a toujours été farfelue : Draghi n'est affilié à aucun parti politique et sa nomination perturberait complètement le jeu des négociations.

Conseil européen : António Costa

António Costa a été Premier ministre du Portugal. European Union.

Les socialistes et démocrates (S&D) sont arrivés en deuxième position lors des élections européennes, avec 136 sièges. Mais ce résultat n'entame pas leurs ambitions.

La famille de centre-gauche a jeté son dévolu sur la présidence du Conseil européen, un poste dépourvu de pouvoirs législatifs, mais qui revêt une importance particulière en temps de crise, lorsque les dirigeants se réunissent en urgence pour prendre des décisions cruciales.

Le titulaire actuel est Charles Michel, un libéral belge, qui ne peut être réélu après avoir servi deux mandats consécutifs de deux ans et demi. Le leadership de M. Michel a semé la discorde : sa tentative ratée de se présenter comme candidat aux élections européennes de cette année s'est retournée contre lui et a mis en lumière les dangers de nommer quelqu'un de relativement jeune (et ambitieux) à la tête du Conseil européen.

Les socialistes ont senti une ouverture et ont proposé le nom d'un vétéran : António Costa, l'homme politique de 62 ans qui a occupé le poste de premier ministre du Portugal entre 2015 et 2024. Au cours de son mandat, M. Costa a été largement apprécié par ses collègues dirigeants pour son attitude constructive et son caractère accessible.

Mais son séjour au pouvoir a été écourté en novembre 2023, lorsqu'il a démissionnéaprès que plusieurs membres de son cabinet ont été accusés de corruption et de trafic d'influence dans la concession de mines de lithium, d'hydrogène vert et de projets de centres de données. M. Costa est soupçonné d'avoir favorisé certaines de ces transactions irrégulières.

Peu après sa démission, les procureurs ont admis avoir confondu le nom d'António Costa avec celui du ministre de l'Economie António Costa Silva dans la transcription des écoutes téléphoniques. Cette erreur, ainsi que d'autres, ont miné le dossier juridique, donnant l'impression aux diplomates à Bruxelles que le nom de M. Costa sera finalement blanchi.

Si les dirigeants de l'UE ont des doutes, une alternative socialiste pourrait être la Danoise Mette Frederiksen, mais elle a nié tout intérêt pour un poste de haut niveau. Mario Draghi a également été pressenti pour le Conseil, où sa notoriété serait un atout.

Haut représentant : Kaja Kallas

Kaja Kallas a poussé l'UE à adopter des sanctions plus sévères à l'encontre de la Russie. Virginia Mayo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

La famille libérale de Renew Europe, qui est passée de 102 à 80 sièges lors des élections européennes, souhaite également obtenir un poste de premier plan, malgré ses résultats décevants.

Les socialistes se concentrent sur le Conseil, laissant aux libéraux le poste de Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Ce poste a gagné en importance à mesure que l'Union européenne est confrontée à des crises mondiales, mais son efficacité reste limitée par le principe de l'unanimité.

Le titulaire actuel est Josep Borrell, un socialiste convaincu qui a souvent frustré les diplomates en s'écartant du scriptet en exprimant des points de vue personnels qui ne sont pas partagés par les 27.

La géographie sera le facteur clé dans le choix de son successeur. La Commission et le Conseil étant dirigés respectivement vers l'Europe occidentale et l'Europe méridionale, le Haut représentant devrait être confié à un représentant de l'Europe de l'Est.

Le double critère de l'Europe libérale et de l'Europe de l'Est réduit considérablement la liste des candidats et place la Première ministre estonienne Kaja Kallas au premier plan. Au cours des deux dernières années, Mme Kallas est devenue l'une des principales voix de la réponse de l'UE à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, exhortant l'Union à adopter des sanctions plus sévères à l'encontre du Kremlin et fustigeant les alliés occidentaux qui ne livrent pas les munitions qu'ils ont promises à Kiev.

Ses politiques étaient autrefois considérées comme trop dures et trop centrées sur les pays baltes, mais la réalité brutale de la guerre a fait évoluer le débat en sa faveur. Elle est désormais une candidate sérieuse au poste de responsable de la politique étrangère de l'UE. Si elle est nommée, elle devra prouver qu'elle peut également parler de manière convaincante d'autres régions, comme l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine.

"Elle n'est une ligne rouge pour personne", a déclaré un diplomate. Le poste de haut représentant est largement déterminé par le mandat donné par les États membres.

Un autre candidat libéral est le Belge Alexander De Croo, qui a récemment démissionné de son poste de premier ministre, mais ses origines ouest-européennes pourraient jouer en sa défaveur. Radosław Sikorski, un ancien député européen qui occupe aujourd'hui le poste de ministre des Affaires étrangères de la Pologne et qui est un fervent défenseur de l'Ukraine, correspond au profil du haut représentant. Cependant, il est affilié au PPE et sa nomination renverrait les dirigeants à leur planche à dessin.