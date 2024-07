Cette course et ce concours de ramassage de déchets plastiques dans le Lac Tisza existe depuis 12 ans

Plus de sept tonnes de déchets plastiques ont été collectées sur le Lac Tisza, en Hongrie, dans le cadre d'une course et d'un célèbre concours de nettoyage.

Les équipes, surnommées "les pirates du plastique", ont navigué sur le lac artificiel avec une douzaine de kayaks et d'embarcations de fortune pour collecter les déchets.

Des détritus dans le Lac Tisza lors du nettoyage en 2023 Denes Erdos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Le principe est simple, plus vous accumulez de plastique, plus votre chance est grande de remporter la victoire et la coupe.

Après une matinée très occupée, un bateau est revenu avec 3 tonnes de détritus et les participants ont formé une chaîne pour les déplacer.

Ramassage, triage et recyclage

Les déchets collectés sont ensuite triés par couleur et par matériau. 60% d'entre eux sont recyclés après nettoyage et broyage.

But ultime de cette semaine tenter de construire un nouveau bateau avec ces matières plastique pour poursuivre le travail l'année prochaine.

Et après toutes ces années, les bénévoles sont toujours étonnés par le type de déchets qu'ils trouvent dans le Lac.

"Cette année, nous avons une petite motod'enfant" dit une participante.

"Partout où nous avons cherché, notamment sous les roseaux, il y avait toujours des morceaux de plastique." explique un bénévole.

Une équipe de bénévoles en 2023 sur le Lac Tisza Denes Erdos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

La régate la plus écologique de toute l'Europe !

"Ce concours met en lumière l'importance la préservation de l'environnement. Qu'il faut en prendre soin pour pouvoir en profiter pleinement. Une course tout en originalité qui sait allier l'utile à l'agréable pour ces passionnés. Des familles, des amis mais aussi des entreprises y participent." précise l'un des organisateurs.