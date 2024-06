Un nouveau rapport indique que le système cherche également à amplifier certains faux discours en demandant aux journalistes de publier leurs démentis et de les diffuser le plus largement possible.

Selon une nouvelle étude, des agents pro-russes bombardent délibérément les journalistes de fausses informations afin de surcharger les ressources de vérification et d'amplifier la portée de la désinformation.

Baptisé "Opération Overload" par la société finlandaise de logiciels et de méthodologies Check First, qui a publié le rapport, ce stratagème implique des agents pro-russes anonymes qui contactent des journalistes dans le cadre d'une campagne coordonnée visant à leur faire vérifier des "fake news" suspectées d'être des fausses nouvelles.

Le stratagème repose sur le principe simple selon lequel "toute publicité est bonne à prendre".

Les demandes de vérification visent généralement l'Ukraine, la France et l'Allemagne et prennent la forme de courriels et de mentions dans les médias sociaux.

Jusqu'à présent, l'Opération Overload a ciblé plus de 800 organes de presse en Europe et au-delà, en leur envoyant environ 2 400 tweets et plus de 200 courriels.

Telegram a également joué un rôle important, la plupart des liens envoyés aux journalistes les renvoyant vers cette application de messagerie.

Check First a constaté que plus de 250 fact-checks mentionnant les faux discours, créés pour l'Opération Overload, ont été publiés au cours des derniers mois.

Par exemple, l'expéditeur d'un courriel, cité dans le rapport, se présente comme un citoyen engagé qui aurait vu des affirmations suspectes dans les médias russes et demande aux journalistes d'y jeter un coup d'œil.

Dans un autre, l'auteur indique clairement qu'il souhaite que les vérifications de faits soient largement partagées afin qu'elles puissent être vues par le plus grand nombre.

Cela prouve que l'objectif d'Opération Overload est d'atteindre un public plus large, peu importe si l'histoire est démentie ou non, selon Check First.

Promouvoir le "programme militaire" du Kremlin

Les coupables utilisent ce que Check First appelle "l'amalgame de contenu", c'est-à-dire qu'ils mélangent différents types de contenu pour créer une histoire crédible à plusieurs niveaux.

L'afflux de demandes crée un faux sentiment d'urgence chez les journalistes, ce qui contribue à la réussite du stratagème.

"L'opération sert à la fois la propagande nationale et la FIMI [ingérence étrangère et manipulation de l'information]", a déclaré Check First. "Bien que notre rapport se concentre principalement sur cette dernière, il est essentiel de reconnaître que le contenu considéré comme faux provient des plateformes de médias sociaux russes et se propage sur les sites Web et les blogs en langue russe, y compris les médias d'État, dans le but manifeste de promouvoir l'agenda militaire du Kremlin auprès des audiences locales."

Une grande partie des fausses informations prend la forme de vidéos et crée des récits pour discréditer les réfugiés ukrainiens vivant à l'Ouest.

Cette vidéo, par exemple, utilise la charte graphique d'Euronews pour diffuser l'histoire d'un salon de beauté ukrainien en Pologne qui exposerait ses clients à des piqûres de moustiques pour les aider à perdre du poids.

La fausse vidéo reprend le logo d'Euronews Check First

Une recherche d'image inversée montre que la séquence a été tirée d'une vidéo YouTube diffusée en 2021, dans laquelle une Polonaise est arrêtée à Gdansk. Elle n'a rien à voir avec l'Ukraine ou les Ukrainiens.

Une autre vidéo attribuée à tort à Euronews utilise de vieilles images de l'économiste français Philippe Aghion pour parler de la crise économique qui s'aggraverait en France.

Qu'en est-il de la vérification des faits ?

Bien que l'efficacité des vérifications de faits semble avoir été remise en question, Check First invite les journalistes à rester vigilants et à redoubler d'efforts pour lutter contre les contenus trompeurs.

L'entreprise encourage les journalistes à vérifier l'identité de toute personne qui leur fait part de ses préoccupations par courriel ou sur les médias sociaux.

"Lorsque vous recevez des courriels ou des messages directs, en particulier lorsqu'ils font allusion à la "propagande du Kremlin", méfiez-vous des courriels non sollicités et des messages directs qui contiennent des liens ou des pièces jointes liés à l'Ukraine, à la Russie ou à d'autres sujets politiquement sensibles", indique Check First.

Les vérificateurs de faits sont encouragés à collaborer entre les médias pour identifier des modèles et des efforts coordonnés potentiels, afin d'améliorer la prise de conscience et la réponse collectives.

Check First suggère également aux médias d'améliorer la formation et les bonnes pratiques en matière de cybersécurité, comme le signalement des courriels suspects,

"Formez votre équipe à reconnaître les amalgames de contenu, lorsque différents types de contenu manipulé sont combinés pour créer un faux récit plus convaincant. Il s'agit notamment de comprendre comment des vidéos, des images et des textes apparentés peuvent être repérés sur plusieurs sites douteux ou publiés par des comptes suspects sur les médias sociaux".