Présidentielle en Pologne : deux scénarios d'avenir se confrontent

Deux univers politiques et deux projets distincts. Le libéral et pro-européen Rafał Trzaskowski et le candidat du camp national conservateur Karol Nawrocki sont en lice pour le poste de président de la République de Pologne.

L'écart, de moins de deux points de pourcentage, est plus que serré entre deux finalistes, et l'issue du second tour, qui aura lieu le 1 juin, est extrêmement incertaine, souligne Małgorzata Molęda-Zdziech, experte du réseau Team Europe Direct, dans une interview accordée à Euronews.

En Pologne, le chef de l'État dispose de plusieurs prérogatives, concernant la politique intérieure, mais il intervient essentiellement sur des questions telles que la défense et les affaires étrangères.

Scénario 1 : Rafał Trzaskowski

La sociologue et politologue souligne une certaine expérience du maire de Varsovie : "Rafał Trzaskowski a été membre du Parlement européen. Grâce à sa connaissance des langues, il a des contacts directs avec les hommes politiques, ce qui est très important sur la scène internationale".

Rafał Trzaskowski Paweł Głogowski

Selon le Dr Molęda-Zdziech., la présidence de Rafał Trzaskowski permettrait de renforcer la position de la Pologne au sein de l'Union européenne et de "construire l'image d'une Pologne ouverte, désireuse de coopérer, qui s'engage dans le dialogue et qui comprend que dans l'Union européenne, les décisions sont prises sur la base du principe de compromis".

Si Trzaskowski devenait président, ajoute l'experte, il travaillerait sur la base du Traité de Nancy : pour une coopération et une amitié renforcées entre la France et la Pologne. Ce traité prévoit notamment des garanties de sécurité mutuelle pour la Pologne et la France, une clause de soutien militaire en cas d'attaque contre l'un ou l'autre pays, ainsi qu'une coopération dans les domaines de l'industrie de la défense, de l'économie, de l'agriculture et de la science. Jusqu'à présent, la France n'a pris un tel engagement qu'avec l'Allemagne. "Le Triangle de Weimar serait certainement renforcé et les partenaires, à savoir la France, l'Allemagne et la Pologne, seraient très actifs".

La cheffe du département d'études politiques du Collège des sciences économiques et sociales estime qu'en raison de son long mandat de maire de Varsovie, Trzaskowski participe à divers réseaux, dont le C40 Cites. "Il s'agit d'une association de villes et d'une association de maires, pour construire un monde durable. C'est aussi une base pour construire des relations de réseau, une base pour être reconnu", indique le Dr Molęda-Zdziech.

Selon l'experte, Trzaskowski entretient de bonnes relations avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. "Grâce à leurs compétences linguistiques, ils s'apprécient mutuellement, car ils peuvent se parler directement, sans interprète. Ce sont des partenaires importants".

Trzaskowski et Nawrocki se battent à présent pour obtenir les voix des partis nationalistes, qui ont remporté plus de 20 % des suffrages au premier tour. Ils veulent s'opposer à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Comment le candidat libéral doit-il se comporter ?

"Il est dans l'intérêt de la Pologne d'établir de bonnes relations avec l'Ukraine", considère l'expert, sans toutefois se prononcer sur les perspectives de l'adhésion de Kyiv à l'UE.

"Avec nos voisins, nous devrions avoir de bonnes relations et c'est là que nous devrions également commencer à fonctionner au sein d'un groupe plus large, et ce groupe plus large, c'est l'Union européenne".

Scénario 2 : Karol Nawrocki

"Si Karol Nawrocki devenait président, je pense qu'il y aurait une énorme révolution dans le domaine des relations internationales", souligne le Dr Małgorzata Molęda-Zdziech.

"Les déclarations de campagne de Karol Nawrocki sont pleines de fausses représentations sur l'Union européenne", indique la sociologue et politologue.

Karol Nawrocki Paweł Głogowski

L'experte attire également l'attention sur les relations transatlantiques. "La visite aux États-Unis pendant la campagne, la photo avec Trump montrent où l'accent de l'administration Newrocki serait mis".

Selon l'avis du Dr Molęda-Zdziech, pour qui, la politique du 47e président américain est "totalement imprévisible", en tant que membre de l'UE depuis 20 ans, la Pologne devrait "développer en priorité l'axe européen".

Pour la politologue, la campagne de Karol Nawrocki a "suscité des sentiments négatifs ou véhiculé des stéréotypes négatifs en ce qui concerne, par exemple, les immigrants, principalement les Ukrainiens, qui, si nous regardons les données économiques, travaillent".

Selon les données citées par l'experte, "de 60 à 90 % d'entre eux travaillent, ont leur propre entreprise, ce qui signifie qu'ils contribuent également à notre prospérité. Ils paient des impôts. Ils ne représentent absolument aucune menace pour nous, pour les femmes et les hommes polonais".

Dix jours pour convaincre

Le 25 mai à midi, deux marches passeront dans les rues de Varsovie, l'une en faveur de Trzaskowski, l'autre réunira des partisans de Nawrocki.

Celle organisée par la Coalition civique, à laquelle Donald Tusk a été invité, est une référence directe à la marche du 4 juin 2023, avant que Droit et Justice ne perde les élections législatives d'automne.

Les marches passeront parallèlement l'une à l'autre et ne devraient pas se croiser, mais elles se dérouleront toutes deux dans le centre de la Varsovie, où la police prépare un dispositif renforcé.