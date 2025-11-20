Le Parlement européen refuse d’exempter les pays enclavés de l’interdiction de l’énergie russe

Le Parlement européen est opposé à l'idée d'accorder aux États membres enclavés des exemptions pour importer du pétrole et du gaz de Russie dans l'éventualité d'une rupture soudaine de l'approvisionnement, ont indiqué certaines sources de l'UE à Euronews.

L'Union européenne discute actuellement des moyens d'interdire les importations d'énergie russe, une initiative qui fait suite à une proposition faite en juin par la Commission européenne de mettre fin à la dépendance énergétique de l'UE vis-à-vis de Moscou d'ici 2027.

Les discussions entre les gouvernements de l'UE, le Parlement et la Commission européenne sont toujours en cours. Mais un consensus informel a été atteint, selon lequel les États membres les plus dépendants des importations d'énergie, tels que la Hongrie et la Slovaquie, bénéficieraient d'une exemption leur permettant d'importer de l'énergie russe en cas de crise de l'approvisionnement énergétique.

Toutefois, les législateurs ont fait valoir qu'aucune faille ou exemption ne devait être accordée afin de garantir que les exportations de combustibles fossiles de Moscou ne fassent plus partie du bouquet énergétique de l'UE.

Les importations de gaz russe des 27 - gazoducs et gaz naturel liquéfié (GNL) - représentent 12 % des importations totales de gaz de l'Union depuis août 2025, selon le rapport annuel de la Commission sur l'état de l'Union de l'énergie, publié le 6 novembre dernier.

Ce chiffre est en nette diminution par rapport aux 45 % des importations de l'Union en 2021, mais les législateurs ont souligné que cela représentait toujours 210 milliards d'euros envoyés dans les caisses de Moscou.

Des "failles à combler"

L'eurodéputée lettone Inese Vaidere, du Parti populaire européen, a déclaré au Parlement le mois dernier qu'il était "incompréhensible" que l'Union européenne achète encore de l'énergie russe après plus de trois ans de guerre en Ukraine.

"La position du Parlement est beaucoup plus stricte [que la proposition de la Commission] : interdire les importations de gaz et de pétrole russes, y compris par le biais de pays intermédiaires, à partir du 1er janvier 2027 ", a-t-elle déclaré. "En outre, une suspension temporaire de cette interdiction n'est, en aucun cas, admissible."

"Malheureusement, la position des États membres est beaucoup plus faible. Elle ne prévoit qu'une interdiction du gaz et seulement à partir de 2028, accordant des exceptions injustifiées à la Hongrie et à la Slovaquie, qui ont d'autres options d'approvisionnement", a-t-elle ajouté.

Certains législateurs ont fait valoir que les projets d'infrastructure de gazoducs en cours en Bulgarie et en Roumanie pourraient fournir une alternative fiable et diversifier le marché de l'énergie de la région. Ils ont, dans le même temps, reconnu les difficultés d'approvisionnement en gaz auxquelles sont spécifiquement confrontés les pays enclavés.

Certains des projets mentionnés par le Parlement devraient être opérationnels d'ici 2026 et 2027, ce qui, selon les législateurs, donnerait aux opérateurs énergétiques suffisamment de temps pour s'adapter aux nouveaux fournisseurs.

Une source diplomatique de l'UE a déclaré à Euronews que le Parlement "voit des failles partout et veut les combler", arguant que la perception des chambres "manque de connaissances techniques" sur la question.

Malgré ce décalage, un autre diplomate a déclaré que tous les négociateurs de l'Union souhaitaient parvenir à un accord politique avant Noël. Le prochain cycle de négociations politiques est prévu pour ce jeudi 20 novembre.

Le nouveau gazoduc roumain

Le ministre roumain de l'Énergie, Bogdan Ivan, a salué l'achèvement du gazoduc Tuzla-Podisior en juillet comme un moment décisif pour le pays. "La Roumanie entre dans une nouvelle phase : du potentiel à la capitalisation concrète des ressources de la mer Noire", avait-il écrit.

Ce gazoduc, long de 308 kilomètres, fait partie du projet Neptun Deep, une opération de gaz naturel offshore à grande échelle dans la mer Noire roumaine qui pourrait constituer une alternative au gaz russe pour des pays tels que la Hongrie et la Slovaquie.

Selon Transgaz, l'opérateur roumain du système national de transport de gaz, Neptun Deep permettra à Bucarest d'augmenter progressivement sa capacité avec la Hongrie, en passant des 2,63 milliards de mètres cube par an actuels à 2,98, 4,38 et 5,32 milliards d'ici à 2029.

Mais du point de vue du gouvernement hongrois, la législation en cours de discussion est une question de souveraineté énergétique. "Ils parlent de diversification, mais en réalité, ils coupent l'une de nos routes pétrolières vitales", a déclaré Péter Szijjártó, ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce. "La Commission ignore complètement que ce règlement détruit la sécurité énergétique des États membres de l'UE. L'énergie ne devrait pas être une question de politique", a-t-il assuré.

Un employé de la société hongroise Mol Natural Gas Transporting Corp. vérifie la pression dans le gazoduc acheminant le gaz naturel russe depuis l'Ukraine à la station de réception du gaz en Hongrie. AP Photo / Bela Szandelszky

Néanmoins, selon des documents de la Commission, le commissaire à l'énergie Dan Jørgensen a récemment rencontré des délégués de la multinationale hongroise du pétrole et du gaz MOL afin d'évaluer la faisabilité de l'élimination progressive de l'énergie russe.

Le commissaire danois a discuté des options de diversification pour le pétrole et le gaz, y compris l'utilisation de l'oléoduc croate Janaf comme alternative à l'oléoduc russe Druzhba, qui dessert depuis longtemps les pays européens enclavés de la région.

L'oléoduc Janaf, également connu sous le nom d'Adria, part du terminal d'Omišalj, sur la mer Adriatique, et comporte des embranchements qui desservent des raffineries en Croatie, en Hongrie, en Serbie, en Slovaquie et en Slovénie.

Toutefois, les représentants de MOL ont fait valoir que l'oléoduc Adria ne s'est pas encore développé à la hauteur de ce qui était attendu et ont regretté le manque d'investissement de la part de la Croatie.

"Le développement de la section hongroise seule n'est pas suffisant, et nous n'avons toujours pas d'informations fiables sur l'état et la capacité de la section croate", a déclaré Ambrus Halász, porte-parole de MOL, à Euronews. "Tout ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que Janaf, en rupture de contrat, n'a pas été en mesure de livrer la quantité commandée à temps."

Homayoun Falakshahi, analyste principal en énergie à l'agence de renseignements commerciaux Kpler, a déclaré que l'impact d'une interdiction totale de l'UE sur les combustibles fossiles russes serait disproportionné pour les États membres enclavés qui dépendent toujours de l'oléoduc Druzhba pour leur approvisionnement en pétrole brut.

"Le Janaf peut aider la Hongrie et la Slovaquie à mettre fin à leur dépendance vis-à-vis de Druzhba, tout comme la République tchèque a cessé d'importer du pétrole russe et dépend à présent de l'oléoduc transalpin", a-t-il déclaré à Euronews. "Mais cela coûterait plus cher à MOL, la société importatrice, en raison des prix plus élevés des matières premières, et nécessiterait également des ajustements techniques dans les raffineries", a-t-il conclu.