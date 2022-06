Pourquoi l'oléoduc Droujba a été épargné par l'interdiction du pétrole russe par l'UE?

Alors que la guerre en Ukraine entre dans son quatrième mois sans aucune issue à l'horizon, l'Union européenne a porté un sixième train de sanctions contre la Russie.

Dans un geste audacieux qui devrait avoir des répercussions sur les marchés mondiaux, les 27 États membres ont convenu de se passer progressivement du pétrole russe, qu'il s'agisse de barils bruts ou de produits pétroliers raffinés, d'ici la fin de l'année.

Cette avancée fait suite à près de quatre semaines de négociations difficiles qui ont abouti à un sommet extraordinaire à Bruxelles, où les dirigeants ont cédé à une demande essentielle défendue avec vigueur par la Hongrie : l'exemption totale des approvisionnements en pétrole passant par les oléoducs.

En conséquence, l'interdiction à l'échelle de l'UE visera les importations par voie maritime, qui représentent plus des deux tiers des achats quotidiens de pétrole russe dans l'Union.

La dérogation relative aux oléoducs va plus loin qu'un compromis initial qui proposait que la Hongrie, ainsi que d'autres pays enclavés, bénéficient de deux années supplémentaires, jusqu'en décembre 2024, pour compléter l'embargo.

En l'état actuel des choses, l'exemption, présentée comme "temporaire", restera en place pour une durée indéterminée.

L'accord constitue une victoire politique incontestable pour le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, qui s'est obstiné à bloquer la mesure jusqu'à ce que toutes ses exigences soient satisfaites.

"Les familles hongroises peuvent dormir en paix ce soir", a déclaré Orbán à l'issue de la réunion.

"La proposition de Bruxelles aurait été semblable à une bombe atomique, mais nous avons réussi à l'éviter".

Un héritage soviétique durable

Au cœur du différend se trouve l'oléoduc Droujba, datant de l'ère soviétique et actuellement exploité par le géant russe Transneft, contrôlé par l'État.

L'oléoduc, dont le nom signifie "amitié", a commencé à être construit au début des années 1960 et s'étend aujourd'hui sur un réseau de 5 500 kilomètres de long, déversant le pétrole de l'Oural directement dans les raffineries de Pologne, d'Allemagne, de Hongrie, de Slovaquie et de République tchèque.

Droujba pompe quotidiennement entre 750 000 et 800 000 barils de brut et a une capacité pouvant atteindre 1,4 million de barils par jour. Le carburant est ensuite raffiné par des entreprises de l'UE en diesel, naphta, essence, lubrifiants et autres produits de base qui sont vendus à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union.

Ces volumes énormes et constants ont fait de l'oléoduc une pièce maîtresse du secteur énergétique d'Europe centrale, créant tout un écosystème qui soutient des milliers d'emplois directs et indirects, mais qui, dans le même temps, a créé un degré élevé de dépendance vis-à-vis de la Russie.

Dès que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé de supprimer progressivement les importations de pétrole par voie maritime et par oléoduc, les fissures ont commencé à apparaître.

La Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, trois pays qui n'ont pas d'accès à la mer et qui sont fortement tributaires du pétrole russe, ont rapidement fait part de leurs inquiétudes et demandé des délais sur mesure, allant de deux à quatre années supplémentaires, pour réorganiser leurs systèmes énergétiques.

Le gouvernement slovaque a fait valoir que la seule raffinerie du pays, Slovnaft, travaillait exclusivement avec un type de pétrole russe lourd et que la reconversion de la technologie à un brut plus léger prendrait une demi-décennie et nécessiterait 250 millions d'euros d'investissement.

Utilisant des arguments similaires, Budapest a demandé 550 millions d'euros pour adapter ses raffineries, tandis que Prague a déclaré qu'il lui fallait jusqu'en juin 2024 pour augmenter la capacité de l'oléoduc transalpin, qui permet le transport de pétrole non russe à partir du terminal maritime de Trieste, en Italie.

L'oléoduc Droujba alimente directement plusieurs raffineries de pétrole dans l'Union européenne. Euronews

Les discussions en coulisses se sont intensifiées pour trouver un consensus entre les 27 États : les pourparlers ont porté sur des questions techniques complexes - comment trouver d'autres fournisseurs et d'autres voies commerciales -, sur les craintes économiques d'une récession inévitable et sur l'anxiété politique quant à l'impact sur la vie quotidienne de l'électorat.

Ce dilemme a brièvement menacé de faire dérailler l'unité durable de l'UE tout au long de la crise la plus grave que le continent ait connue au XXIe siècle.

Au final, les dirigeants européens, craignant une impasse sans fin et une atteinte à leur réputation, ont choisi de faire un compromis et ont fait passer le sixième train de sanctions.

Si le résultat final a été entaché d'une exemption apparemment illimitée, la portée de l'embargo pétrolier n'en est pas moins impressionnante : l'UE est le premier client pétrolier de la Russie, avec un commerce d'avant-guerre en Ukraine d'environ 3,5 millions de barils par jour d'une valeur de 74 milliards d'euros en 2021.

La flambée des prix de l'énergie a fait de la nécessité d'un boycott un impératif pour l'UE : grâce à la vente rentable de combustibles fossiles, le Kremlin a réussi à faire grimper le rouble et à enregistrer un excédent comptable de 90 milliards d'euros.

"L'embargo reste une mesure extrêmement positive pour l'Europe et montre que l'UE entend sérieusement sanctionner Poutine pour les atrocités commises en Ukraine", a déclaré Anna Krajinska, coordinatrice de la campagne sur le pétrole chez Transport & Environment, une organisation qui défend la mobilité sans émissions.

Des règles du jeu équitables

Les responsables hongrois, slovaques et tchèques ont ouvertement célébré l'accord, exprimant leur satisfaction quant à la prise en compte de leurs considérations.

Entre-temps, la Pologne et l'Allemagne, qui sont reliées à la branche nord de Droujba, se sont engagées à aller au-delà des obligations légales et à éliminer progressivement les importations par gazoduc en plus des approvisionnements par voie maritime.

Si ces deux pays tiennent leurs promesses (non contraignantes), l'UE se passera, à la fin de l'année 2022, de 90 % du pétrole russe qu'elle achète actuellement, selon les estimations de la Commission.

Mais le sort des 10 % restants qui transitent par la branche sud est encore incertain.

Les premiers ministres néerlandais et belge ont reconnu la position difficile de la Hongrie, mais ont suggéré que l'exemption soit révisée dans les mois à venir pour en réduire la durée. Compte tenu de l'insistance de Budapest, il semble peu probable que le gouvernement soit disposé à ouvrir la discussion, et encore moins à modifier le compromis.

L'exclusion des oléoducs a déjà soulevé le spectre de la concurrence déloyale : dans la pratique, un petit groupe d'États sera en mesure de recevoir des approvisionnements fiables en pétrole, tandis que la majorité se bat pour obtenir des barils d'autres fournisseurs.

"Les pays bénéficieront d'un avantage concurrentiel et c'est un risque à prendre en compte pour l'intégrité du marché unique", a déclaré à Euronews Ben McWilliams, analyste de recherche chez Bruegel.

"On ne sait pas encore dans quelle mesure la Hongrie et d'autres pays pourront raffiner le pétrole brut russe et le vendre sur les marchés secondaires - mais cela doit être limité et étroitement surveillé."

Les conclusions conjointes du sommet de l'UE comprennent une promesse vaguement formulée de garantir des "règles du jeu équitables" entre les États membres. Mais Bruxelles n'aura pas une vue d'ensemble de la situation avant la fin de l'embargo, fin décembre.

Le fait que la Russie offre le brut de l'Oural avec une réduction spectaculaire de 35 dollars par rapport au Brent, la référence, va rendre les choses plus difficiles pour l'UE, en particulier si les fournisseurs non russes profitent de l'embargo pour augmenter les prix et faire plus de profits.

Autre victoire notable, M. Orbán a obtenu une disposition stipulant qu'"en cas d'interruption soudaine de l'approvisionnement, des mesures d'urgence seront introduites pour garantir la sécurité de l'approvisionnement", une disposition qu'il a fait valoir après qu'un responsable ukrainien a averti de manière inquiétante que "quelque chose pourrait arriver" au segment Droujba qui traverse le pays.