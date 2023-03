Cinq tâches devenues inutiles grâce à l'intelligence artificielle

Au cours des derniers mois, l'intelligence artificielle (IA) a fait d'énormes progrès et son utilisation est montée en flèche, en particulier après le lancement du fameux ChatGPT. Mais s'il est raisonnable de commencer à se préparer à un monde régi par l'IA, il arrive souvent que les capacités de l'IA soient surestimée et que ses résultats soient exagérés.

Beaucoup de gens ont peur d'un avenir incertain où ils risquent de perdre leur emploi, leur stabilité et leur valeur dans la société car leurs compétences seront de plus en plus facilement automatisables. Est-ce une description réaliste du futur ? C'est à nuancer : l'IA aura toujours besoin de la collaboration et de l'intervention de l'homme pour fonctionner correctement.

"Nous ne voulons pas être trop dépendants de l'IA à l'avenir. Car que se passera-t-il si le prochain virus n'est pas le coronavirus mais un virus informatique massif, qui rendra tous nos ordinateurs inutilisables et détruira ou bloquera tous nos systèmes informatiques ?" s'interroge Bernard Marr, futurologue et auteur de best-sellers internationaux.

"Les gens sont souvent effrayés lorsqu'ils pensent à toutes les capacités dont l'IA dispose aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie pour mon travail de rédacteur, par exemple ? Est-ce que cela signifie qu'à l'avenir des outils comme ChatGPT rédigeront tous nos textes ? La réponse est non. Mais ce que cela fera, c'est que cela changera notre travail", a ajouté M. Marr.

Les compétences que vous pouvez vous permettre de ne pas apprendre

L'écriture

L'IA peut être utilisée pour produire des rapports simples, des articles de presse et d'autres contenus.

Au fur et à mesure que ses capacités linguistiques progressent, elle sera capable de prendre en charge de nombreuses tâches de rédaction en résumant des informations, en faisant des suggestions et en lançant des idées.

Certains rédacteurs utilisent déjà des robots conversationnels tels que ChatGPT pour rédiger des contenus en rapport avec leur travail, par exemple des descriptions de postes pour les équipes de ressources humaines.

Selon Reuters, certaines personnes gagnent même de l'argent en utilisant l'IA pour écrire et vendre différents types de livres sur Amazon !

2. La conception artistique

Les outils alimentés par l'IA peuvent réduire le travail de conception en aidant à des tâches telles que la création d'images, la mise en page et l'optimisation des couleurs.

Bien que certains affirment que l'utilisation de l'IA pour créer n'est pas une pratique artistique, il existe des pionniers qui s'en servent pour développer leur style et leur art.

Un photographe a par exemple gagné des milliers de followers sur Instagram avec ses portraits étonnants. Il a par la suite admis qu'ils étaient créés par un logiciel d'IA, Midjourney, et retouchés dans Photoshop.

3. La saisie de données

"La saisie et le traitement des données seront probablement automatisés d'ici cinq à dix ans. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent saisir les données plus rapidement et avec plus de précision que les humains", estime Imane Adel, vice-présidente exécutive de la stratégie chez Paymob, à Forbes.

Grâce aux algorithmes d'apprentissage automatique tels que la technologie de reconnaissance optique des caractères (OCR), l'IA peut désormais reconnaître et convertir un texte imprimé ou écrit en données numériques, ce qui permet de réduire les erreurs manuelles et de gagner un temps précieux.

4. L'analyse des données

L'IA peut analyser rapidement de grandes quantités de données, en identifiant des modèles et des schémas que les humains pourraient ne pas voir ou ne pas comprendre, ce qui conduit sans doute à une meilleure prise de décision.

"Aujourd'hui, nous disposons d'une IA qui peut regarder nos données, les analyser, détecter des schémas et effectuer une partie de l'analyse à notre place. Avec tout cela, elle peut effectuer des travaux de comptabilité financière de base", a déclaré Bernard Marr à Euronews Next.

5. Montage vidéo

Les outils de montage alimentés par l'IA peuvent aider les personnes qui n'ont aucune expérience du montage en sélectionnant et en assemblant automatiquement les meilleurs plans, en ajoutant des transitions et en ajustant les niveaux sonores.

Ils peuvent également contribuer à la retouche d'images et à la correction des couleurs. Les outils d'IA peuvent également générer des aperçus, ce qui permet aux utilisateurs de visualiser plus facilement leur produit final.

L'avenir du travail à l'ère de l'IA

Grâce à sa capacité à automatiser facilement les tâches répétitives, l'IA pourrait être la solution pour sortir les individus d'un système qui les pousse à exécuter des tâches basiques et ennuyeuses, sans utiliser leur créativité.

"Il faut espérer qu'à long terme, l'IA soit une bonne chose car dans__de nombreux emplois, nous gaspillons une grande partie de notre incroyable potentiel humain à faire des choses qui n'ajoutent pas vraiment de valeur", analyse M. Marr. "Si nous pouvons donner cela aux machines et consacrer notre temps à ce qui ajoute vraiment de la valeur en tant qu'humains, en termes de créativité, de pensée critique, et ainsi de suite, cela ne peut que rendre le monde meilleur".

Selon M. Marr, la relation entre l'IA et les humains devrait être plutôt collaborative et ressembler à celle des pilotes et des avions automatisés : bien qu'un avion puisse voler seul grâce à son mode de pilotage automatique, un pilote est toujours nécessaire à bord en cas d'urgence.

Les pilotes humains peuvent proposer des solutions innovantes et créatives grâce à leur capacité à résoudre les problèmes, ce que de nombreux robots sont loin de pouvoir faire, et cela s'applique à tous les aspects de la vie vulnérables à l'automatisation.

Par conséquent, à l'ère de l'IA, les compétences qui compteraient réellement sont celles qui font de nous des êtres humains. De la créativité à l'esprit critique, les compétences non techniques devraient prendre la tête des compétences les plus précieuses et les plus demandées sur le marché.