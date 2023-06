À l'occasion de la Journée mondiale du don de sang, Euronews se penche sur les différences entre les politiques de don de sang dans l'Union européenne.

Un nombre croissant de pays de l'UE ont supprimé les interdictions ou les périodes d'exclusion des dons de sang des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, après que les critiques des organisations LGBTQI+ vis-à-vis des politiques discriminatoires fondées sur l'orientation sexuelle.

Les restrictions aux dons de sang fondées sur l'orientation sexuelle remontent à l'épidémie de VIH/sida qui a débuté dans les années 1980, lorsque les chercheurs ont commencé à découvrir que le sida pouvait être transmis par le sang.

Certains pays de l'UE intègrent désormais des périodes d'exclusion des comportements sexuels à risque dans leurs lignes directrices relatives au don de sang, au lieu d'imposer une abstinence sexuelle spécifique en fonction du sexe du partenaire d'une personne.

Mais d'autres pays continuent d'imposer des périodes d'exclusion ou d'interdire purement et simplement les dons de sang aux hommes homosexuels ou bisexuels.

"Ces mesures, destinées à prévenir la contagion, ont contribué à la stigmatisation de ces communautés", pointe la section européenne de l'Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexes (ILGA-Europe) dans un communiqué publié le mois dernier.

"Aujourd'hui, grâce aux progrès des tests et à une meilleure compréhension des virus transmis par le sang, les banques de sang sont désormais en mesure de garantir des dons plus sûrs", fait valoir l'association.

Des chercheurs britanniques et grecs avançaient en 2017 que les interdictions de dons de sang étaient, dans le passé, liées à la forte prévalence du VIH et du sida chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, mais qu'elles étaient aujourd'hui dépassées.

"L'interdiction faite aux hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes de donner du sang a été mise en œuvre il y a plus de 30 ans", déclarent-ils dans le Pan African Medical Journal. "Dans les années 80, l'épidémiologie était différente et il semble non seulement hypocrite mais aussi naïf de s'appuyer sur des lignes directrices qui sont largement dépassées et démodées."

Le scandale retentissant de la contamination du sang dans les années 1970 et 1980, au cours duquel des milliers d'hémophiles ont reçu du sang contaminé par le VIH, a également influencé les mesures de sécurité en matière de transfusion sanguine.

Fabrice Pilorgé, directeur du plaidoyer à l'organisation française à but non lucratif AIDES, qui travaille sur la prévention du VIH depuis 20 ans, explique que les politiques de don de sang se concentrent sur la sécurité des transfusions et s'efforcent d'éliminer tout risque de contamination. Il ajoute qu'il existait plusieurs outils pour garantir qu'il n'y ait pas de transmission du VIH, notamment les tests sanguins et la sélection des donneurs en fonction de la population.

Les hommes homosexuels "sont beaucoup plus susceptibles de rencontrer le virus (que les) hétérosexuels et donc statistiquement aussi beaucoup plus (de risques) d'être contaminés. Même si vous vous protégez parce que la protection, même le préservatif, elle n'est jamais à 100%."

Les politiques de don de sang changent en Europe

Katrin Hugendubel, directrice des activités de plaidoyer de l'ILGA-Europe, explique que 11 pays européens, dont la France, la Lituanie ou encore la Slovénie, ont récemment abrogé les directives relatives au don de sang qui excluaient spécifiquement les personnes en raison de leur orientation sexuelle. "Les comportements à risque devraient déterminer qui peut donner du sang", avance-t-elle.

Les règlementations du don de sang des hommes homosexuels en Europe. Bleu marine : autorisé. Vert : période de restriction. Bleu ciel : interdit. Euronews

Les hommes homosexuels étaient interdits de don du sang en France jusqu'en 2016, date à laquelle ils devaient s'abstenir de toute relation sexuelle pendant un an pour pouvoir le faire. Cette période a été réduite à quatre mois en 2019 avant d'être levée le 16 mars 2022. "Plus aucune question ne fait référence au sexe du partenaire sexuel du donneur de sang", fait valoir l'Etablissement français du sang à Euronews.

Toutefois, une période d'exclusion de quatre mois est toujours prévue pour les personnes tatouées, percées ou ayant eu plus d'un partenaire au cours de cette période, comme c'est le cas dans la plupart des pays.

Fabrice Pilorgé conteste la manière dont le ministère français de la santé a publié la modification de 2022. Pour lui, le plus important est de réduire le risque résiduel de contamination. "_Avec l'évolution technologique de la science,_le risque ne devrait que diminuer__parce qu'aujourd'hui les tests sont de plus en plus fiables", ajoute-t-il.

Il a également souligné qu'il existe des différences épidémiologiques et culturelles entre les pays qui devraient influencer leurs lignes directrices et la manière dont ils posent les questions sur les formulaires de don de sang.

"La contamination en France est similaire à celui du Royaume-Uni, mais pas à celui de l'Italie, de l'Espagne ou de l'Allemagne. Nous ne sommes pas dans le même contexte épidémiologique", explique-t-il.

La Grèce a également levé l'interdiction faite aux hommes homosexuels et bisexuels de donner leur sang au début de l'année 2022 par le biais d'un décret ministériel.

La même année, l'Autriche a modifié les règles relatives au don de sang pour mettre l'accent sur les comportements sexuels à risque, levant également l'interdiction des dons de sang pour les citoyens transgenres et non binaires.

Le gouvernement allemand, quant à lui, s'est engagé à mettre fin à la période d'abstinence sexuelle de quatre mois précédant le don de sang pour les hommes bi et homosexuels.

"La question de savoir si l'on peut être donneur de sang est une question de comportement à risque plutôt que d'orientation sexuelle", selon le ministre de la santé, Karl Lauterbach, cité par la Deutsche Welle.

"Lorsque nous examinons le nombre d'infections par le VIH en Allemagne, nous constatons que le nombre d'hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes qui contractent le VIH diminue continuellement depuis plus de dix ans, alors que le nombre d'infections par le VIH chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des femmes augmente", souligne Kerstin Thost, porte-parole de l'Association des gays et lesbiennes d'Allemagne.

"Toutes les personnes qui ont des activités sexuelles ont la possibilité de pratiquer le sexe à moindre risque afin d'éviter de manière fiable les IST. Il n'est pas nécessaire d'exclure les hommes gays, bisexuels et homosexuels de la société démocratique en les empêchant de donner leur sang".

Périodes d'exclusion et autres lignes directrices

Plusieurs pays de l'UE prévoient encore des périodes d'exclusion pour les hommes qui ont eu plus d'un partenaire sexuel masculin.

En Belgique, par exemple, les hommes ayant eu des rapports sexuels avec un autre homme ne peuvent pas donner leur sang pendant un an, période qui devrait être ramenée à quatre mois en juillet.

Un porte-parole du ministère luxembourgeois de la santé explique à Euronews que la période d'exclusion pour les personnes ayant plusieurs partenaires sexuels était en général de 12 mois, car elles sont considérées comme "à risque" pour les maladies sexuellement transmissibles.

En Croatie, les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes ne sont pas autorisés à donner leur sang.

Irena Jukić, directrice de l'Institut croate de médecine transfusionnelle, a été citée par les médias croates comme ayant déclaré plus tôt cette année que la politique ne "discrimine pas les personnes en fonction de leur orientation sexuelle".

"Mais nous devons procéder à une évaluation des risques et si nous savons qu'il existe quelque part un risque légèrement plus élevé, nous devons le réduire autant que possible."

Entre-temps, l'institut roumain de transfusion sanguine considère que "les personnes qui ont des relations sexuelles avec des partenaires du même sexe" constituent un facteur de risque pour le don de sang.

Les personnes en contact avec le VIH et d'autres maladies sexuellement transmissibles figurent dans cette même catégorie. Le fait de ne pas déclarer l'un des facteurs de risque constitue un délit et est punissable, selon les directives roumaines.

Pour Fabrice Pilorgé, le don de sang doit être considéré comme un service rendu aux malades plutôt que comme un droit individuel. "Ce n'est pas le don de sang par les HSH qui est en cause, c'est la sécurité transfusionnelle et le fait d'avoir suffisamment de sang et de plasma pour nos besoins", explique-t-il à Euronews.