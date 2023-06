Les multinationales vont embaucher 250 000 réfugiés à travers l'Europe

Plus de 40 grandes entreprises se sont engagées à embaucher et former plus de 250 000 réfugiés au cours des trois prochaines années.

Les grandes entreprises se sont engagées à fournir des emplois et une formation à des milliers de réfugiés au cours des trois prochaines années.

Cet engagement ambitieux, annoncé à la veille de la Journée mondiale des réfugiés lors du Tent European Business Summit, marque "l'ensemble d'engagements commerciaux le plus important jamais pris pour faire progresser l'intégration économique des réfugiés", a déclaré le Tent Partnership for Refugees, le réseau à l'origine du sommet.

Des marques telles qu'Adidas, Accenture, Amazon, Hilton, PepsiCo et Starbucks se sont engagées à embaucher directement plus de 13 000 réfugiés et à en former plus de 86 000.

Amazon embauchera au moins 5 000 réfugiés, et des entreprises comme Accenture, Indeed et Microsoft se sont engagées à en former environ 40 000 autres.

"En termes d'emploi, nous allons les aider avec les frais juridiques, les conseils, le mentorat, les programmes de formation, le perfectionnement, la langue, la linguistique, tout, tout ce que nous pouvons", a déclaré J. Ofori Agboka, qui dirige les ressources humaines d'Amazon pour les opérations mondiales.

"Nous sommes fiers de la décision que nous avons pris aujourd'hui, il reflète l'engagement continu d'Amazon à soutenir les réfugiés dans le monde", a déclaré J. Ofori Agboka."Notre objectif est de leur offrir non seulement un emploi significatif, mais aussi des emplois qu'ils peuvent continuer à prospérer et à pouvoir continuer à ajouter de la valeur à notre entreprise".

ManpowerGroup et Randstad - certaines des plus grandes agences de recrutement au monde - se sont également engagés à connecter environ 152 000 réfugiés à l'emploi.

Les engagements des entreprises interviennent alors que l'Europe est confrontée à la plus grande crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale.

Des millions de personnes ont été forcées de fuir leur foyer depuis que la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022.

Immédiatement après l'invasion, l'Europe a fourni "une incroyable vague de soutien qui s'est concentrée sur une aide humanitaire immédiate pour tous les Ukrainiens sous forme d'abris, de nourriture et de soutien médical", a déclaré Gideon Maltz, PDG du Tent Partnership for Refugees.

Mais il y a une deuxième phase au cours de laquelle les réfugiés ukrainiens à travers l'Europe "chercheront, et auront souvent du mal, à trouver un emploi".

Un nouveau départ

L'une de ces réfugiées était Daria Sedihi-Volchenko, qui est née et a grandi à Kyiv. Elle a quitté l'Ukraine après le début de l'invasion russe.

"Je me suis réveillé au son des bombes. Et j'avais tellement peur. J'étais terrifiée, pour la nation ukrainienne, pour ma propre vie", a-t-elle déclaré à Euronews Next à propos de son expérience de l'invasion.

Daria Sedihi-Volchenko s'est d'abord cachée dans son sous-sol alors qu'elle travaillait comme chef de projet pour le gouvernement ukrainien, essayant d'acheminer des fournitures humanitaires vers son pays. "Mais ma vie était difficile... alors je me suis dit: soit je saute dans la voiture et essais de m'enfuir, soit je reste sous occupation russe", a-t-elle déclaré.

Lorsqu'elle est arrivée en Pologne, elle avait une solide expérience professionnelle et parlait plusieurs langues, dont l'anglais et l'allemand. Ces compétences l'ont aidée à trouver un emploi chez Amazon Web Services, a-t-elle déclaré.

À l'époque, Amazon lançait Skills 4U, un nouveau programme gratuit de développement de la main-d'œuvre pour aider les Ukrainiens à poursuivre des carrières dans le cloud computing. L'entreprise cherchait un chef de projet et Daria Sedihi-Volchenko a décroché le poste. "J'étais très anxieuse", se souvient-elle. "Je viens de perdre toute ma vie et, vous savez, plus de 15 ans de ma carrière, puis j'ai dû recommencer."

Des réfugiés font la queue après avoir fui la guerre d'Ukraine au poste frontière de Medyka, dans le sud-est de la Pologne, le 7 avril 2022 Sergei Grits/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Les réfugiés peuvent "renforcer les effectifs et combler les pénuries de main-d'œuvre"

Les engagements des marques et des agences de placement à fournir des emplois et à former les réfugiés "renforceront les effectifs des entreprises, combleront les pénuries de main-d'œuvre et stimuleront les économies européennes", a déclaré Gideon Maltz à Euronews Next, tout en générant "chaque année des revenus substantiels pour les réfugiés à travers l'Europe".

En 2022, Tent Partnership for Refugees a mobilisé le monde des affaires américain pour qu'il s'engage à embaucher plus de 22 000 réfugiés et à en former plus de 13 000 au cours des trois prochaines années. "À l'époque, nous avions calculé que cela pouvait générer environ 900 millions de dollars de revenus pour les réfugiés", expliqueGideon Maltz.

Le chiffre exact de l'impact économique du Sommet européen n'est pas encore connu, mais Tent Partnership for Refugees s'attend à ce que "les résultats de l'engagement européen de cette année atteigne plus de 2 milliards d'euros dans les poches de l'Ukraine et d'autres réfugiés".

Les efforts visant à rassembler l'industrie privée pour embaucher des réfugiés ont "été plus difficiles en Europe qu'aux États-Unis." Mais la logique est simple. Lorsque les réfugiés peuvent se débrouiller seuls, "nous soulageons un fardeau important sur les ressources publiques et les ressources gouvernementales".

"Il ne s'agit pas de discriminer en faveur des réfugiés. Il s'agit simplement de reconnaître qu'il y a tellement de personnes compétentes et qualifiées qui pourraient être involontairement négligées si elles doivent naviguer dans le processus de recrutement régulier", a déclaré Gideon Maltz.