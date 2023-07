Par AP

Avec la hausse des températures, les moustiques migrent en altitude. Les scientifiques craignent que cela ne se traduise par une recrudescence des cas de paludisme.

La fourchette de températures dans laquelle les moustiques vecteurs du paludisme se développent gagne de nouvelles altitudes. Un phénomène constaté par les scientifiques depuis les hauts plateaux tropicaux d'Amérique du Sud jusqu'aux régions montagneuses et peuplées d'Afrique de l'Est.

Les scientifiques craignent désormais que les personnes vivant dans des régions autrefois inhospitalières pour ces insectes, notamment les pentes du Kilimandjaro et les montagnes de l'est de l'Éthiopie, ne soient de nouveau exposées à la maladie.

"Comme il fait plus chaud en altitude avec le changement climatique et tous les autres changements environnementaux, les moustiques peuvent survivre plus haut dans la montagne", explique Manisha Kulkarni, professeur et chercheur à l'université d'Ottawa, qui étudie le paludisme en Afrique subsaharienne.

Manisha Kulkarni a dirigé une étude publiée en 2016 qui a révélé que l'habitat des moustiques porteurs du paludisme s'était étendu dans la région de haute altitude du Kilimandjaro sur des centaines de kilomètres carrés en seulement 10 ans. En revanche, les altitudes plus basses deviennent trop chaudes pour ces insectes.

L'Afrique, continent le plus vulnérable face au paludisme

Des phénomènes similaires ont été observés ailleurs. Par exemple, en 2015, des chercheurs ont également remarqué que les oiseaux hawaïens indigènes étaient évincés des habitats situés à plus basse altitude à mesure que les moustiques porteurs de la malaria aviaire migraient lentement vers le haut de leur territoire. Toutefois, étant donné que 96 % des décès dus au paludisme sont survenus en Afrique en 2021, c'est dans cette région que l'on trouve la plupart des recherches sur cette tendance.

La région étudiée par Manisha Kulkarni est proche de la frontière entre la Tanzanie et le Kenya. Ensemble, ces deux pays représentaient 6 % des décès dus au paludisme dans le monde en 2021.

Le nombre de décès dus au paludisme a diminué de 29 % entre 2002 et 2021, les pays ayant adopté des tactiques plus agressives pour lutter contre la maladie. Toutefois, les chiffres restent élevés, en particulier en Afrique où les enfants de moins de 5 ans représentent 80 % de l'ensemble des décès dus au paludisme. Le dernier rapport de l'OMS sur le paludisme dans le monde fait état de 247 millions de cas de paludisme en 2021. Le Nigeria, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Mozambique représentent à eux seuls près de la moitié de ces cas.

"Le lien entre le changement climatique et l'expansion ou la modification de la répartition des moustiques est réel", explique Doug Norris, spécialiste des moustiques à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, qui n'a pas participé à la recherche.

L'effet de la migration des moustique encore peu connu

Malgré cela, l'incertitude demeure quant à l'ampleur de l'effet que les déplacements des populations de moustiques auront sur l'homme à l'avenir. Une étude récente de l'université de Georgetown portant sur les déplacements des moustiques dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne a également révélé que les vecteurs se sont déplacés vers le haut à un rythme de 6,5 mètres par an.

Les moustiques sont très exigeants en ce qui concerne leur habitat, explique Doug Norris, et les différentes espèces porteuses du paludisme ont des préférences différentes en matière de température, d'humidité et de quantité de précipitations. Si l'on ajoute à cela le fait que les gens luttent contre le paludisme à l'aide de moustiquaires, d'insecticides et d'autres outils, il devient difficile d'attribuer une tendance unique au changement climatique, ajoute-t-il.

Au Kenya, les chercheurs ont constaté des "changements massifs" chez les moustiques responsables du paludisme. Une espèce qui était autrefois dominante est aujourd'hui presque impossible à trouver. Mais ces changements ne sont probablement pas dus au changement climatique, ajoutant que le déploiement de moustiquaires imprégnées d'insecticide est l'une des explications de ce changement.

En général, cependant, les moustiques se développent plus rapidement dans des conditions plus chaudes.Les insectes ont tendance à prospérer dans les conditions extrêmes qui se produisent plus fréquemment en raison du changement climatique causé par l'homme.

Des saisons des pluies plus longues peuvent créer de meilleurs habitats pour les moustiques, qui se reproduisent dans l'eau. À l'inverse, si les sécheresses peuvent assécher ces habitats, elles encouragent également les gens à stocker de l'eau dans des récipients, créant ainsi des sites de reproduction parfaits. Une épidémie de chikungunya, une autre maladie transmise par les moustiques, survenue entre 2004 et 2005, a été liée à la sécheresse dans les régions côtières du Kenya pour ces raisons.

Les chercheurs ont également pu établir un lien entre la diminution des cas de paludisme sur les hauts plateaux d'Éthiopie au début des années 2000 et une baisse des températures survenue au même moment. Les conditions météorologiques des années précédentes avaient freiné les effets du réchauffement climatique.

Réchauffement climatique et paludisme très probablement liés

Pamela Martinez, chercheuse à l'université de l'Illinois Urbana-Champaign, a déclaré que les conclusions de son équipe sur les tendances du paludisme en Éthiopie, publiées en 2021 dans la revue Nature, renforcent l'idée que le paludisme et la température - et, par conséquent, le changement climatique - sont liés.

"Nous constatons que lorsque la température baisse, la tendance générale des cas diminue également, même en l'absence d'intervention", avance Pamela Martinez. "Cela prouve que la température a un impact sur la transmission."

Les températures ont recommencé à se réchauffer au milieu des années 2000, mais les responsables de la santé publique ont également intensifié les efforts de lutte contre le paludisme dans la région des hauts plateaux de l'Éthiopie à cette époque, ce qui a entraîné une baisse durable du nombre de cas.

Cependant, alors même que le ministère éthiopien de la santé élaborait un plan visant à éliminer le paludisme d'ici à 2030, ses auteurs ont exposé les menaces qui pèsent sur cet objectif : les changements démographiques, le manque de financement, l'invasion d'une nouvelle espèce de moustique et le changement climatique.