Où en Europe les hommes s'assoient-ils pour faire pipi ?

De plus en plus de voix s'élèvent pour dire que les hommes devraient s'asseoir pour uriner, certains experts affirmant que c'est meilleur pour la santé.

Les données de YouGov ont permis de savoir où, en Europe, les hommes ont le plus tendance à s'asseoir pour faire pipi.

L'agence de sondage britannique a mené une enquête dans 13 pays pour connaître les préférences des hommes en la matière, et le débat est grand entre les hommes qui s'assoient et ceux restent debout.

YouGov affirme avoir été amené à corriger une "omission flagrante" dans ses données, après qu'un journaliste l'a interpellé sur le fait qu'il ne disposait d'aucune donnée sur le nombre d'hommes britanniques qui s'asseyaient pour uriner.

Et ce, malgré un certain nombre d'affirmations sur les bienfaits de cette pratique pour le bien-être mental et physique, en plus de relations plus amicales avec les femmes de la maison.

Les données de YouGov ont révélé que les Allemands sont les plus enclins à s'asseoir pour faire pipi, 62 % d'entre eux déclarant le faire "à chaque fois" ou "la plupart du temps". Les Suédois sont les deuxièmes Européens les plus enclins à le faire.

En Allemagne, on les désigne sous le nom de "Sitzpinklers", c'est-à-dire littéralement des hommes qui urinent assis.

La question de savoir si les hommes doivent s'asseoir ou rester debout fait l'objet de débats dans le pays. Dans certaines toilettes, des panneaux interdisent de se tenir debout.

La Pologne et le Royaume-Uni comptent parmi les plus mauvais élèves, avec respectivement 27 % et 24 % d'hommes qui font pipi assis.

Des études ont montré que cette pratique est meilleure pour la santé des hommes. Des chercheurs du centre médical de l'université de Leiden ont découvert en 2014 que la position assise permettait à la vessie de se vider plus rapidement et plus complètement, ce qui est bénéfique pour les personnes souffrant de troubles des voies urinaires inférieures et d'une hypertrophie de la prostate.

"La position de vidange assise est préférable à la position debout", ont-ils écrit.

De nombreux arguments indiquent que la position assise est également meilleure pour la santé mentale, car elle donne aux hommes le temps de faire une pause et de réfléchir dans un espace calme.

Les données de YouGov ont également porté sur l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Océanie.

Les Mexicains sont les plus nombreux à déclarer qu'ils ne s'assoient "jamais" (36 %). Ils sont 33 % en Grande-Bretagne et en Pologne.

En ce qui concerne les pays où les hommes s'assoient "toujours" pour faire pipi, l'Australie est le pays le plus enthousiaste après l'Allemagne, ils sont 25 % à le faire.

Cette pratique est meilleure pour la santé et l'hygiène, car elle élimine le risque que l'urine se répande sur le sol.

Cité dans le journal britannique "The Guardian", Tadd Truscott, un ingénieur mécanicien américain, explique que l'urine risque également de se retrouver sur les brosses à dents voisines, en raison des "gouttelettes satellites" qui éclaboussent à de "très grands angles".

Bien que l'urine soit généralement stérile, les gouttelettes sont tout à fait capables d'abriter des bactéries, telles que l'E. coli des matières fécales.

La tendance à uriner assis est d'ailleurs à la hausse dans certains pays. Au-delà de l'Europe, un autre sondage réalisé en 2020 montre que 70 % des hommes au Japon s'assoient, contre 51 % il y a cinq ans.

YouGov indique aussi que ces résultats font apparaître des "différences générationnelles notables".

Les Allemands âgés de 55 ans et plus sont particulièrement enclins à toujours s'asseoir pour faire pipi (49 %), contre 28 % des 18-34 ans.

Au Royaume-Uni, le schéma est inversé. Les hommes plus âgés sont beaucoup plus enclins à uriner assis que leurs homologues plus jeunes qui, eux, ne s'assoient "jamais" pour faire pipi (40 % contre 23 %).

Il en va de même en Australie (38 % contre 24 %) et aux États-Unis (35 % contre 21 %).

Dans les milieux féministes et de gauche, certains affirment que le fait de s'asseoir pour faire pipi est plus respectueux envers les femmes, estimant que les idées patriarcales encouragent les hommes à se comporter de manière inconsidérée dans les toilettes.

Au contraire, dans les milieux plus conservateurs, on affirme que cette pratique représente une domestication des hommes, dont les traits les plus "masculins" sont supprimés aux dépens de comportements plus "féminins".