L’intelligence artificielle a-t-elle un genre ? A priori la réponse est non. Pourtant certains types d’IA, les assistants digitaux, ont très souvent des caractéristiques dites féminines. Pourquoi ce choix des développeurs et surtout quelles conséquences ?

À la question, “l’intelligence artificielle a-t-elle un genre ?", ChatGPT répond simplement “je n'ai pas de sexe ni d'identité personnelle”. Le robot conversationnel n’a pas tort dans la mesure où l’IA est d’abord et avant tout une suite de chiffres. Il est donc incapable de s'approprier, comme le fait un humain, les caractéristiques de tel ou tel genre.

Pourtant, plusieurs travaux dont ceux de Vanessa Nurock, montrent que les assistants digitaux ont souvent des traits dits féminins à commencer par leur voix, tout comme leur prénom. On pense notamment à Alexa et Cortana, les assistants vocaux mis au point par Amazon et Microsoft. Sans oublier, Siri, la création d’Apple, qui en norvégien signifie : “femme magnifique vous guidant vers la victoire”.

Les assistants vocaux sont “clairement calqués sur le modèle des femmes secrétaires”. Hilary Bergen Chercheuse à l'université The New School

“Beaucoup d’entreprises comme Google décidaient très clairement de genrer leurs assistants digitaux”, assure Hilary Bergen chercheuse à l’Université The New School à New York. Bien que les choses aient évolué depuis la publication en 2016 de son article scientifique “I’d blush if I could” (en français : “je rougirais si je le pouvais”), elle explique que les assistants vocaux sont “clairement calqués sur le modèle des femmes secrétaires”.

Faire confiance à l’IA

Pourquoi ce choix ? L’IA peut susciter une forme de méfiance chez l’utilisateur. Pour inspirer confiance, l’objet connecté est ainsi programmé pour simuler des qualités telles que la gentillesse, la bienveillance, la douceur, soit des caractéristiques généralement attribuées au genre féminin. Problème : cette tendance risque d’entretenir un stéréotype tenace, celui de la femme-objet.

S’interroger sur l’IA et son genre revient à s’intéresser à ses créateurs ; en grande majorité des hommes. En effet selon le Forum économique mondial, seulement 22% des professionnels de l’IA sont des femmes. Hilary Bergen poursuit et conclut : “l’IA agit comme un vrai miroir de notre société. Donc aussi longtemps que nous serons imparfaits, l’IA sera imparfaite”.

