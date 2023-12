Chine : comment un père a "ressuscité" son fils grâce à l'IA

Certaines entreprises chinoises affirment avoir "ressuscité numériquement" des milliers de personnes décédées en utilisant la technologie de l'intelligence artificielle (IA).

Depuis toujours, les êtres humains ont cherché des moyens de surmonter la perte d'un être cher.

La technologie, comme le portrait et la photographie, les a aidés à commémorer et à se souvenir des morts.

Seakoo Wu et sa femme font partie des nombreuses personnes qui se tournent aujourd'hui vers l'intelligence artificielle (IA) pour créer des avatars de leurs chers disparus.

Ils ont été dévastés par le décès de leur unique enfant, Xuanmo, 22 ans, alors qu'il étudiait à l'université d'Exeter, au Royaume-Uni.

Suite à l'essor des technologies de "deep learning", telles que ChatGPT, en Chine, Seakoo Wu a commencé à chercher des moyens de ressusciter son fils décédé.

Il a rassemblé des photos, des vidéos et des enregistrements audio de Xuanmo, et a dépensé des milliers d'euros auprès de sociétés d'IA qui ont cloné son visage et sa voix.

"Existe-t-il une solution à la douleur de la perte d'un être cher ? Tout d'abord, il faut changer de point de vue", déclare le père en deuil.

"Par exemple, l'idée qu'il n'existe plus de liens entre nous et les êtres disparus peut être changée. Les liens existent bel et bien. Si vous pouvez croire en cet état d'esprit, votre douleur pourrait s'atténuer".

Les résultats obtenus jusqu'à présent sont rudimentaires. Mais ils sont suffisants pour que l'épouse de Seakoo Wu se mette à pleurer devant la tombe de Xuanmo lorsqu'elle entend un enregistrement de son fils sur le téléphone de son mari.

"Nous nous retrouverons dans le métavers"

Les mots de l'enregistrement n'ont jamais été prononcés par le défunt étudiant, ils ont été créés grâce à l'IA.

"Je sais à quel point c'est difficile pour toi. Chaque jour, à chaque instant, j'aimerais être à tes côtés, te donner de la chaleur et de la force", entend-on Xuanmo dans l'enregistrement généré par l'IA.

"Choisissez le courage, choisissez la gratitude, choisissez la positivité. Cela rendra nos vies meilleures malgré les pertes. C'est ce que j'attends le plus du ciel".

Seakoo Wu souhaite un jour construire une réplique entièrement réaliste qui se comporterait comme son fils décédé, mais qui résiderait dans un espace virtuel.

Il a mis en place une équipe chargée de créer une base de données contenant une énorme quantité d'informations sur son fils.

Il espère ensuite les intégrer dans de puissants algorithmes afin de créer un avatar capable de reproduire avec précision les schémas de pensée et d'élocution de son fils.

"Un jour, mon fils, nous nous retrouverons tous dans le métavers", ajoute-t-il.

L'essor des "robots fantômes" en Chine

Selon les experts, l'industrie des "robots fantômes" est en plein essor en Chine.

"Il y a tant de gens en Chine, dont beaucoup ont des besoins émotionnels ; cela nous donne un avantage en matière de demande du marché", déclare Zhang Zewei, le fondateur de l'entreprise d'IA Super Brain.

Les clients vont des personnes décédées elles-mêmes aux parents incapables de supporter la mort de leurs enfants et - ce qui ne fait pas l'unanimité - à l'ex-petit ami d'une femme au cœur brisé.

Les experts estiment que les robots fantômes peuvent apporter du réconfort, mais préviennent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre leurs implications psychologiques et éthiques.

L'incapacité des personnes décédées à donner leur consentement peut également soulever des questions éthiques.

"Que se passe-t-il s'ils [les avatars] font des choses qui "trahissent" la mémoire de la personne qu'ils sont censés représenter ?" s'inquiète Tal Morse, chercheur invité au Centre for Death and Society de l'université britannique de Bath.