Ne mettez plus votre iPhone endommagé par l'eau dans du riz, avertit Apple

Par Euronews

Un nouvel avis d'assistance d'Apple conseille aux utilisateurs de ne pas mettre leurs iPhones dans du riz s'ils reçoivent une alerte de détection de liquide.

Apple a officiellement averti les utilisateurs de ne pas mettre leur iPhone dans du riz s'ils reçoivent une alerte "liquide détecté".

La note d'assistance a été publiée le mois dernier et a été mise en évidence hier par un rapport de Macworld, qui fournit des informations sur les produits Apple.

Placer un téléphone trempé dans du riz non cuit est un mythe populaire sur Internet pour le sauver en cas de chute accidentelle dans l'eau, mais ce mythe avait déjà été remis en question.

Une étude réalisée en 2014 par un service de sauvetage d'appareils électroniques a révélé que le riz n'était pas un moyen efficace de sécher un téléphone portable et qu'il était moins efficace que de laisser l'appareil sécher à l'air libre.

Que recommande Apple ?

Lorsqu'un utilisateur d'iPhone reçoit une alerte "détection de liquide", cela signifie généralement qu'un liquide a été détecté dans le connecteur Lightning ou le connecteur USB-C.

Dans ce cas, Apple ne recommande pas de recharger le téléphone lorsqu'il est mouillé, mais indique qu'il est toujours possible d'utiliser un chargeur sans fil si l'on s'assure que l'arrière du smartphone est sec.

Si votre iPhone est mouillé, vous pouvez le tapoter contre votre main avec "le connecteur tourné vers le bas pour éliminer l'excès de liquide", puis le laisser dans un endroit sec. Au bout de 30 minutes, vous pouvez essayer de le recharger.

Si vous continuez à voir une alerte de liquide, l'entreprise technologique recommande de laisser l'appareil "dans un endroit sec avec une certaine circulation d'air pendant une journée", ce qui peut prendre jusqu'à 24 heures.

S'il ne se recharge toujours pas, débranchez le câble et l'adaptateur, puis rebranchez-les.

Que faut-il éviter ?

Selon Apple, les utilisateurs d'iPhone ne doivent pas utiliser de "source de chaleur externe ou d'air comprimé pour sécher leur téléphone". L'utilisation d'un coton-tige ou d'une serviette en papier pour sécher le connecteur est également déconseillée.

Enfin, Apple recommande de ne pas placer le téléphone dans un sac de riz : "cela pourrait permettre à de petites particules de riz d'endommager votre iPhone".

Les modèles d'iPhone 7 et plus d'Apple sont tous résistants aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière, les tests étant effectués en laboratoire sur les téléphones.

Les téléphones les plus récents (iPhone 12 et suivants) peuvent survivre à une chute dans l'eau à une profondeur de 6 mètres pendant 30 minutes.