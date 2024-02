Par Associated Press

L'essor des chatbots d'IA générative permet aux internautes de rechercher des informations d'une manière nouvelle et différente, au détriment de Google, qui a fait ses preuves.

Vous n'êtes pas le seul à le penser. Beaucoup de gens pensent que les recherches sur Google se dégradent. Et l'essor des chatbots d'IA générative offre aux internautes des moyens nouveaux et différents de rechercher des informations.

Bien que Google ait été le guichet unique pendant des décennies - nous utilisons même le verbe "googler" - sa domination de longue date a attiré un flot de liens sponsorisés ou spam et de contenus indésirables alimentés par des techniques d'"optimisation des moteurs de recherche".

Cela a pour effet de réduire les résultats réellement utiles.

Une étude récente menée par des chercheurs allemands suggère que la qualité des résultats de Google, Bing et DuckDuckGo est effectivement en baisse. Google affirme que ses résultats sont de bien meilleure qualité que ceux de ses rivaux, citant des mesures effectuées par des tiers.

Aujourd'hui, les chatbots alimentés par l'intelligence artificielle générative (IA), y compris ceux de Google, sont sur le point de bouleverser le fonctionnement de la recherche.

Mais ils ont leurs propres problèmes : en raison de la nouveauté de la technologie, la précision et la fiabilité des chatbots d'IA suscitent des inquiétudes.

Si vous souhaitez essayer la voie de l'IA, voici comment procéder.

Où puis-je trouver des outils de recherche en IA ?

Les utilisateurs de Google n'ont pas à chercher bien loin. L'année dernière, l'entreprise a lancé son propre assistant de chatbot d'IA, appelé Bard, mais a récemment retiré ce nom et l'a remplacé par un service similaire, Gemini.

Les utilisateurs de Bard sont désormais redirigés vers le site Gemini, accessible directement sur les navigateurs de bureau ou mobiles.

Google a également testé une nouvelle offre de recherche, baptisée "Search Generative Experience", qui remplace les liens par un aperçu d'informations clés généré par l'intelligence artificielle. Mais elle est limitée aux utilisateurs américains qui s'inscrivent sur son site expérimental, "Labs".

Le moteur de recherche Bing de Microsoft propose depuis environ un an des recherches génératives basées sur la technologie ChatGPT d'OpenAI, d'abord sous le nom de Bing Chat, aujourd'hui rebaptisé Copilot.

Sur la page d'accueil du moteur de recherche Bing, cliquez sur le bouton Chat ou Copilot sous la fenêtre de recherche et vous obtiendrez une interface conversationnelle dans laquelle vous saisirez votre question. Il existe également une application Copilot.

De nombreux sites de recherche par IA ont vu le jour, mais ils ne sont pas aussi faciles à trouver. Une recherche standard sur Google n'est pas très utile, mais des recherches sur Copilot et Bardont permis de trouver un certain nombre de noms, dont Perplexity, HuggingChat, You.com, Komo, Andi, Phind, Exa et AskAI.

Dois-je m'inscrire ou payer pour ces services ?

La plupart de ces services ont des versions gratuites. Ils limitent généralement le nombre de requêtes que vous pouvez effectuer, mais proposent des versions premium qui offrent une IA plus intelligente et davantage de fonctionnalités.

Les utilisateurs de Gemini, par exemple, peuvent payer 20 dollars (18,50 euros) pour la version avancée, qui donne accès à son modèle "le plus performant", Ultra 1.0.

Les utilisateurs de Gemini doivent être connectés à leur compte Google et avoir au moins 13 ans (18 ans en Europe ou au Canada). Les utilisateurs de Copilot n'ont pas besoin de se connecter à un compte Microsoft et peuvent accéder au service via la recherche Bing ou les pages d'accueil de Copilot.

L'utilisation des sites de démarrage est en grande partie gratuite et ne nécessite pas la création d'un compte. Nombre d'entre eux proposent également des niveaux premium.

Comment effectuer une recherche IA?

Plutôt que de taper une série de mots-clés, les requêtes d'IA doivent être conversationnelles - par exemple, "Taylor Swift est-elle la musicienne qui a le plus de succès ?" ou "Quels sont les bons endroits pour voyager en Europe cet été ?".

Perplexity conseille d'utiliser un "langage quotidien et naturel". Selon Phind, il est préférable de poser des "questions complètes et détaillées" qui commencent par exemple par "ce qui est" ou "comment faire".

Si vous n'êtes pas satisfait d'une réponse, certains sites vous permettent de poser des questions complémentaires afin de cibler l'information nécessaire. D'autres proposent des suggestions ou des questions connexes.

Copilot de Microsoft vous permet de choisir trois styles de discussion différents : créatif, équilibré ou précis.

À quoi ressemblent les résultats ?

Contrairement aux résultats d'une recherche Google qui affichent une liste de liens, y compris des liens sponsorisés, les robots de conversation produisent un résumé lisible des informations, parfois accompagné de quelques liens clés en note de bas de page. Les réponses varient - parfois considérablement - en fonction du site.

Elles peuvent s'avérer très utiles lorsque vous recherchez une information obscure, par exemple un détail sur une politique de l'Union européenne.

Les réponses de Phind.com étaient parmi les plus lisibles et étaient systématiquement fournies sous forme narrative. Mais le site a mystérieusement disparu à certains moments.

Le test d'une requête simple, "quelle est la température moyenne à Londres pour la deuxième quinzaine de février ?", a produit un éventail de résultats similaires sur la plupart des sites : 7 à 9 degrés Celsius.

Andi a curieusement fourni les conditions météorologiques actuelles pour New York, bien qu'il ait utilisé la bonne ville lors d'un autre essai ultérieur.

Une autre recherche - les noms et les mandats des PDG du constructeur britannique de voitures de luxe Aston Martin - est le genre d'information disponible en ligne mais qui nécessite un peu de travail pour la rassembler.

La plupart des sites proposent des noms datant de la dernière ou des deux dernières décennies. AskAI a fourni une liste datant de 1947, ainsi que ses trois principales "sources d'autorité", mais sans liens.

Quels sont les inconvénients ?

Si les chatbots font autorité parce qu'ils produisent des réponses qui semblent avoir été écrites par un humain sûr de lui, elle ne sont pas toujours correctes.

Les chatbots d'IA sont connus pour fournir des réponses trompeuses et convaincantes, appelées "hallucinations".

HuggingChat avertit : "le contenu généré peut être inexact ou faux" et Gemini dit qu'il pourrait "afficher des informations inexactes, y compris sur des personnes".

Ces systèmes d'IA analysent de vastes pools d'informations tirées du web, connus sous le nom de "modèles de langage", et utilisent ensuite des algorithmes pour trouver des réponses cohérentes, mais tous ne révèlent pas comment ils sont parvenus à leurs réponses.

Certains chatbots d'IA révèlent les modèles sur lesquels leurs algorithmes ont été entraînés. D'autres ne fournissent que peu ou pas de détails. Le meilleur conseil est d'en essayer plusieurs et de comparer les résultats, et de toujours revérifier les sources.

Par exemple, à un moment donné, Komo a affirmé que la population du Canada en 1991 était d'environ 1 million de personnes et a maintenu ce chiffre erroné même après qu'on lui ait demandé s'il en était sûr.

Il a cité une page de Wikipedia, qui révélait que le chiffre provenait d'un tableau relatif à la population indigène du pays. Il a trouvé le bon chiffre lorsque nous avons réessayé plus tard.