L'anxiolytique a été associé à des décès au Royaume-Uni, ce qui a incité les personnes prenant ce médicament à parler de ses effets secondaires débilitants.

PUBLICITÉ

La première fois que Jade a eu une crise de panique, elle a appelé une ambulance. Terrifiée et ayant l'impression que son monde avait soudainement basculé, elle venait d'arrêter de prendre de la prégabaline, un médicament qui lui avait été prescrit contre l'anxiété.

Deux ans plus tard, elle essaie toujours de s'en sevrer.

"Si je manque une dose, j'ai du mal à respirer, je suis dépersonnalisée, j'ai des crises de panique, je suis extrêmement agitée, j'ai l'impression que je vais m'évanouir", confie la jeune femme de 29 ans à Euronews Health.

"Je ne pense pas que les médecins se rendent compte de la gravité de la situation".

Selon une étude, le médicament a été prescrit à plus de 8 millions de personnes au Royaume-Uni.

Au cours des cinq dernières années, en Grande-Bretagne, près de 3 400 décès liés à la prégabaline ont été enregistrés, dont 779 rien qu'en 2022, contre 9 décès dix ans plus tôt, selon une enquête du Sunday Times.

Ces chiffres ont mis en lumière les dangers potentiels de ce médicament largement prescrit et souligné les préoccupations de longue date concernant la dépendance aux médicaments.

Qu'est-ce que la prégabaline ?

Également connue sous les noms de marque Alzain, Axalid et Lyrica, la prégabaline est un anticonvulsivant qui était initialement prescrit pour traiter l'épilepsie, mais qui est désormais couramment utilisé pour traiter l'anxiété et les douleurs nerveuses.

Bien que ses mécanismes ne soient pas encore totalement compris, la prégabaline agirait en réduisant l'activité électrique anormale dans le cerveau des épileptiques et en maîtrisant les substances chimiques qui provoquent l'anxiété et la douleur nerveuse en bloquant des neurotransmetteurs spécifiques, selon le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni.

Les doses courantes de prégabaline vont de 150 mg à 600 mg, généralement réparties en 2 ou 3 pilules par jour, bien qu'elle puisse également être prise sous forme liquide.

En 2019, la prégabaline a été classée dans la catégorie C de la loi de 1971 sur l'abus des drogues, ce qui rend sa possession illégale sans ordonnance écrite. Ces contrôles sont dus à "l'augmentation du nombre de décès", a affirmé le gouvernement britannique.

Les effets secondaires répertoriés sont les suivants : maux de tête, somnolence, diarrhée, changements d'humeur, sensation de malaise, gonflement des membres, vision trouble, difficultés d'érection, troubles de la mémoire et prise de poids.

Le NHS précise que ces troubles sont généralement "bénins et disparaissent d'eux-mêmes", mais de nombreuses personnes à qui le médicament a été prescrit affirment avoir eu des expériences négatives.

Des vies dévastées par ce médicament

La prégabaline peut entraîner des effets secondaires tels que le brouillard cérébral, la fatigue et la dépression. Canva

Bien qu'elle soit bénéfique pour le traitement de certaines affections, certaines personnes deviennent dépendantes de l'état "euphorique" ou de relaxation que la prégabaline peut induire, développant rapidement une tolérance, avant d'avoir besoin de doses plus élevées, pour obtenir la même sensation.

Pour d'autres, les effets secondaires ont été débilitants, mais les symptômes de sevrage sont pires, entraînant une dépendance qui nuit à la qualité de vie.

Sarah*, une assistante sociale de 44 ans vivant à Londres, s'est vu prescrire de la prégabaline pour traiter la fibromyalgie, une affection caractérisée par des douleurs chroniques, et a également souffert de symptômes de sevrage extrêmes, après avoir décidé d'arrêter progressivement le médicament lorsqu'il a cessé d'être efficace contre la douleur.

"J'ai fini par souffrir de dépression, d'anxiété, de tendances suicidaires, de frissons glacés, d'acouphènes extrêmement forts, de virages bizarres et de crises d'épilepsie, ce qui n'était pas le cas avant la prise de ce médicament. J'ai complètement arrêté la prégabaline depuis près de quatre ans et je lutte toujours contre les symptômes de sevrage à long terme", explique-t-elle.

Caroline, une aide-soignante basée au Royaume-Uni, qui a été mise sous prégabaline pour des douleurs nerveuses, a signalé comme effets secondaires une prise de poids, un terrible brouillard cérébral, des troubles de la mémoire et même des dents déchaussées et cassées.

PUBLICITÉ

"Je suis absolument terrifiée à l'idée d'arrêter ce médicament", déclare cette femme de 55 ans.

Les malades se sont tournés vers des espaces de soutien en ligne, notamment le groupe privé Facebook "Lyrica Survivors (Pregabalin and Gabapentin Support)", qui compte plus de 15 000 membres.

"La vie des gens a été dévastée par ce médicament : perte de vie, perte d'emploi, poursuites judiciaires en raison de l'altération de l'état mental due au médicament, retrait des enfants du foyer, séparation des familles, difficultés financières et, bien sûr, invalidité permanente dans de nombreux cas", raconte Amy Ireland, administratrice du groupe Facebook.

La plupart des membres recherchent des conseils sur la manière d'arrêter de prendre le médicament, l'objectif principal du groupe étant de sensibiliser aux effets de dépendance de ce type de médicament connu sous le nom de gabapentinoïde.

"Beaucoup de gens pensent que les effets de sevrage signifient que l'on est dépendant du médicament, ce qui implique une sorte d'abus. Ce n'est pas le cas", affirme le Dr Mark Horowitz, psychiatre spécialisé dans l'aide à l'arrêt des médicaments psychiatriques.

PUBLICITÉ

"La dépendance physique est une réponse prévisible du corps et du cerveau à l'exposition répétée à des médicaments psychoactifs comme la prégabaline", ajoute-t-il.

Qu'est-ce qui peut aider les personnes dépendantes de la prégabaline ?

L'arrêt progressif de la prégabaline doit se faire très lentement. Canva

Alors que les prescriptions de ce médicament ont augmenté, les services d'aide aux personnes qui se sentent piégées par la prégabaline restent insuffisants, selon certains.

"Les trois principes de base pour arrêter en toute sécurité les gabapentinoïdes comme la prégabaline sont, premièrement, de le faire lentement. Il faut parfois des mois, voire des années, pour arrêter des médicaments que l'on prend depuis de nombreuses années", explique Mark Horowitz, qui dirige une clinique, à Londres, pour aider les personnes à arrêter de prendre des médicaments pour traite de troubles psychiatriques et qui a publié, le mois dernier, un manuel clinique intitulé "Maudsley Prescribing Guidelines" (directives de prescription Maudsley).

Nous sommes enfermés dans ce cycle qui consiste à essayer de trouver la solution chimique magique pour résoudre l'anxiété. Dr Mark Horowitz Psychiatre

"Le deuxième principe est que chaque personne est un peu différente. Il y a probablement des facteurs de risque, comme le fait de prendre des médicaments depuis longtemps ou d'augmenter la dose, plus il est difficile d'arrêter", indique-t-il.

Il souligne toutefois que peu de recherches ont été menées sur les facteurs de risque individuels potentiels, chaque patient étant soumis à des essais et à des erreurs.

PUBLICITÉ

Le troisième et dernier principe d'arrêt de la prégabaline est connu sous le nom de "dégression hyperbolique", qui consiste à réduire progressivement la quantité de médicament prise.

"Au fur et à mesure que les doses diminuent, il faut aller de plus en plus lentement, comme si l'on descendait d'une falaise verticale", explique le Dr Horowitz.

Mark Horowitz estime que les professionnels de la santé doivent réévaluer les méthodes de traitement à court terme des troubles mentaux tels que l'anxiété.

"La prégabaline est un médicament dangereux. C'est l'une des causes d'overdose accidentelle qui augmente le plus rapidement. Elle affecte la façon dont nous pensons, et affecte la mémoire et la cognition. Elle affecte le sommeil, provoque des problèmes de poids. Il y a toute une série d'effets négatifs liés à une consommation à long terme. Et il est difficile d'arrêter", met-il en garde.

"Je ne pense pas qu'il existe un médicament ayant des effets à long terme sur l'anxiété qui n'entraîne pas tous ces effets", ajoute-t-il.

PUBLICITÉ

Selon certains experts, la plupart des décès liés à la prégabaline surviennent lorsqu'elle est prise en association avec des opiacés.

"La prégabaline pourrait être efficace et utile pour de nombreuses personnes, mais les patients doivent suivre les conseils de leur médecin et signaler tout effet secondaire qu'ils ressentent", affirme Glyn Lewis, professeur d'épidémiologie psychiatrique à l'University College London, dans un communiqué.

Glyn Lewis fait partie d'une équipe qui mène une étude financée par le NHS pour étudier l'efficacité de la prégabaline dans le traitement de l'anxiété chez les personnes qui n'ont pas répondu aux antidépresseurs. Il s'agira également de déterminer s'il existe des symptômes de sevrage à l'arrêt du médicament.

Homologuée, pour la première fois, en 2004 et vendue par le fabricant, Pfizer, la prégabaline est de plus en plus prescrite en Europe, selon une étude publiée, en 2021.

L'étude indique qu'en Suède, par exemple, la prégabaline a été retrouvée dans 28 % des cas d'intoxications mortelles chez les toxicomanes.

PUBLICITÉ

*Le nom a été modifié à la demande de la personne interrogée.