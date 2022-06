no comment

Le prince William et Kate Middleton ont participé à la cérémonie commémorant les cinq ans de l'incendie de la Tour Grenfell de Londres qui avait coûté la vie à 72 personnes.

Cinq ans après l'incendie de la tour Grenfell qui a coûté la vie à 72 personnes à Londres, survivants et familles de victimes marquaient mardi l'anniversaire de la tragédie. Et attendent toujours justice et changements pour éviter un nouveau drame.

Le 14 juin 2017, la tour Grenfell et ses 24 étages s'enflamment comme une torche dans l'ouest de Londres, le feu parti d'un congélateur défectueux se propageant à grande vitesse par le revêtement posé sur la façade. L'incendie fait 72 morts dont un bébé mort-né.

Cinq ans après, quatre ministres du Logement et une interminable et coûteuse enquête publique plus tard, trois familles évacuées sont toujours dans l'attente d'une solution permanente de relogement tandis que les changement en matière de sécurité peinent à être mis en œuvre.

Pour marquer l'anniversaire, Grenfell United, l'association de soutien aux victimes de l'incendie, organisait mardi un service multiconfessionnel à la mémoire des victimes ainsi qu'une marche blanche au pied de la tour, dans le quartier londonien de North Kensington où des coeurs verts -devenus le symbole de Grenfell- ont été affichés dans les rues.