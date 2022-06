Le “Monde de Banksy” expose à la Galerie Capsule à Lisbonne certaines des œuvres iconiques du street-artiste britannique. Après Paris, Barcelone, Prague, Dubaï et Milan, le « Monde de Banksy » s’arrête à dans la capitale portugaise jusqu’au 23 décembre.

L’exposition, ni autorisée ni approuvée par l’artiste, englobe plus de 50 œuvres grandeur nature. Revenant sur les premiers travaux de l’artiste à la fin des années 1990, jusqu’à aujourd’hui, elle comprend « Girl and Baloon », « Sweep It Under The Carpet », ainsi que d’autres œuvres plus confidentielles.