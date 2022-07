no comment

Depuis mardi dernier, plus de 14 000 hectares de vĂ©gĂ©tation ont brĂ»lĂ© dans les incendies de Landiras et de La Teste-de-Buch dans le sud ouest de la France. Du "jamais vu" pour les sapeurs-pompier de la rĂ©gion pourtant habituĂ©s aux feux de forĂȘt en Ă©tĂ©.

Ce lundi, la prĂ©fecture de la Gironde annonce "l'Ă©vacuation prĂ©ventive" de 8 000 personnes Ă La Teste-de-Buch, en plus des 3 500 Ă©vacuations dĂ©jĂ lancĂ©es un peu plus tĂŽt Ă Landiras, Budos et Balizac.Â

Le ministre de l'Intérieur a annoncé d'importants renforts. 3 avions, 200 pompiers et 11 camions viendront s'ajouter aux moyens déjà déployés.