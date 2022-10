La 18e édition du populaire Festival des lumières a démarré vendredi à Berlin avec des installations lumineuses sur des monuments emblématiques de la capitale allemande, comme la célèbre porte de Brandebourg, la Potsdamer Platz et la Bebelplatz ont été illuminés par des artistes.

Le concept de cette année visait à réduire les coûts d'éclairage de 75 %. Il s'est déroulé sous le slogan "Vision de notre avenir" avec des concepts d'éclairage et des projets artistiques responsables et durables, avec plus d'interprétation artistique et moins d'utilisation d'électricité et de lieux.