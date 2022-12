no comment

Près d'un millier de cyclistes déguisés en Père Noël se sont rassemblés ce dimanche devant le Colisée de Rome pour une course de bienfaisance. L'événement visait à collecter des fonds pour le traitement du cancer chez les enfants et à soutenir leurs familles, dans le cadre de l'organisation caritative pour enfants "Peter Pan". L'organisation, basée à Rome, a aidé plus de 700 familles depuis sa création en 1994.