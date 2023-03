No Com : de la porcelaine royale pour le couronnement de Charles

no comment

Au Royaume-Uni, six semaines avant le couronnement du roi Charles III à l'abbaye de Westminster, le 6 mai, une manufacture de poterie anglaise historique travaille d'arrache-pied pour répondre à la demande de souvenirs. Fondée en 1888 à Longton, dans la région de Stoke-on-Trent, Duchess China fabrique de la porcelaine fine depuis plus de 130 ans. Les assiettes, tasses et autres articles commémoratifs que Duchess China fabrique actuellement s'inspirent des articles produits en 1937 pour le couronnement de son grand-père de Charles, le roi George VI.