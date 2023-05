Cannes 2023 : des habitués du festival ont foulé le tapis rouge pour cette deuxième journée

Le Festival de Cannes bat son plein, avec ses films, ses polémiques, et ses montées des marches. Ce mercredi, Pedro Almodovar a foulé le tapis rouge, avec le casting de son court-métrage hors compétition : "Strange way of life".

Parmi la brochette d'acteurs accompagnant le réalisateur espagnol, figurait Ethan Hawke.

John C. Reilly, président du jury de la catégorie "Un certain regard" de cette édition a lui aussi monté les marches, tout comme les acteurs du film "Le règne animal", mettant en scène Adèle Exarchopoulos et Romain Duris.

Le réalisateur japonais Hirokazu Kore-eda a pour sa part gravi les marches du palais des Festivals en compagne du casting de son film «Monster», en compétition pour la récompense suprême de Cannes, la Palme d'or.