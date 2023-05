Par Euronews

Belek, sur la côte méditerranéenne sud de la Turquie, est une destination de golf de premier ordre, connue pour son climat idéal et ses installations de classe mondiale.

En 1994, le National Golf Club de Turquie a ouvert ses portes à Belek, sur la côte sud de la Méditerranée. Il s'agissait du premier parcours de la région, bien que ce sport ait été introduit dans le pays à l'époque de l'Empire ottoman.

Conçu par les anciens professionnels du PGA, du circuit européen David Feherty et David Jones, il est devenu le premier parcours à accueillir un tournoi professionnel international en Turquie.

Moins de 30 ans plus tard, Belek est fermement établi comme l'une des meilleures destinations de golf au monde, entouré de forêts d'eucalyptus et de pins et parsemé de lacs, sur un terrain de 100 hectares.

Il accueille plus de 50 tournois par an, dont le Turkish Airlines Challenge et le Turkish Airlines Open.

Il abrite aujourd'hui plusieurs installations de classe mondiale, conformes aux normes du circuit PGA, y compris celles conçues par les légendes du sport Nick Faldo et Colin Montgomerie, offrant un choix de 17 parcours de championnat différents de 18 trous, deux parcours de liaison et 16 parcours forestiers.

Qu'est-ce qui fait de Belek un paradis pour les golfeurs ?

Le climat y contribue certainement : il permet aux golfeurs de jouer tous les mois de l'année, à des températures moyennes de 24°C et avec plus de 300 jours de soleil garantis.

Il est également situé à 35 minutes de route de l'aéroport d'Antalya et regorge d'hôtels de luxe, ce qui signifie que vous n'aurez pas à perdre de temps sur le parcours depuis votre hébergement et que vous pourrez jouer le jour même de votre arrivée ou de votre retour en avion. Ensuite, il y a le cadre, les parcours de Belek sont situés entre les montagnes et la mer, et abritent une abondante variété d'animaux sauvages, en particulier des oiseaux.

Les installations sont de classe mondiale, avec des installations d'entraînement ultramodernes et des cours avec des instructeurs certifiés par le PGA, ce qui en fait un endroit idéal pour les débutants comme pour les experts. Le choix de clubs reflète également son grand attrait, avec un parcours différent pour chaque jour de vos vacances - en bord de mer, vous pourriez vous trouver sur le légendaire parcours Aspendos du Cullinan Links à Belek, tandis que les projecteurs du Montgomerie Maxx Royal et du Carya Golf Club offrent la possibilité de jouer après le coucher du soleil.

Parmi les légendes du golf qui ont joué à Belek figure Tiger Woods, ici en 2012 lors de la finale mondiale de golf. AP/AP

Belek abrite également la seule gamme TrackMan en Europe, basée au Gloria Golf club, avec une technologie qui permet aux golfeurs de suivre la distance, la hauteur et la vitesse de leur balle.

Les golfeurs de Belek sont en bonne compagnie. Justin Rose, Sergio Garcia, Rory Mcllroy et Tiger Woods y ont tous joué.

Lors du Turkish Airlines Open 2013, Woods est devenu la première personne à frapper une balle de golf de l'Asie vers l'Europe, en prenant le départ depuis le pont du Bosphore, avant de s'envoler vers Belek pour être la tête d'affiche du tout premier événement du circuit européen en Turquie.

Principaux complexes

L'un des plus anciens complexes de golf de Belek, le Kempinski Hotel The Dome, reste l'un des plus populaires. Son parcours PGA Sultan compte 18 trous sur 6 411 mètres (par 71), tandis que le parcours Pasha compte 18 trous sur 5 731 mètres (par 72).

L'Old Course offre 18 trous sur 6 411 mètres (par 72), le New Course 18 trous sur 6 523 mètres (par 72) et le Verde Course 9 trous sur 2 923 mètres (par 35).

Le Montgomerie Maxx Royal Golf Club & Resort a été conçu par le légendaire golfeur écossais Colin Montgomerie, et le parcours de 18 trous - sur 6 486 mètres (par 72) - est l'un des plus difficiles de la région, et l'un de ceux qui offrent une expérience de golf nocturne.

Les projecteurs du Montgomerie Maxx Royal and Carya Golf Club offrent la possibilité de jouer après le coucher du soleil. GoTürkiye

De même, le parcours de 18 trous du Robinson Nobilis Golf Club & Resort (plus de 6 257 mètres, par 72) a été conçu par Dave Thomas, en 1998, lorsque la Turquie commençait à se faire un nom dans le monde du golf, tandis que le Lykia Links Golf Club & Resort a été l'un des premiers parcours de golf à être construit dans le sud de la Méditerranée, conçu par le célèbre architecte de golf américain Perry Dye et offrant 18 trous sur 6 950 mètres (par 73).

Du plaisir pour toute la famille

Mais le facteur décisif pourrait bien être ce que vous pouvez faire à Belek en plus du golf... comme le confirmeront probablement tous ceux qui ont une famille à prendre en compte.

Outre les plages, les complexes de luxe et les célèbres thermes et hammams de la région, des sports nautiques et des clubs pour enfants sont proposés.

Le musée d'archéologie d'Antalya, tout proche, expose des objets provenant des cités antiques de Side, Aspendos et Perge. Les sites archéologiques de la région comprennent le théâtre antique romain d'Aspendos, la cité antique de Perge et le temple d'Apollon, tandis que le théâtre antique d'Aspendos accueille le festival international annuel d'opéra et de ballet d'Aspendos en août et septembre.

Pour quelque chose d'un peu moins tranquille, vous pouvez faire un safari en jeep, faire du rafting dans le parc national du Canyon de Köprülü, visiter la cascade de Kurşunlu ou faire une randonnée sur les sentiers reliant les villes antiques de Lycie et de Pisidie, ou encore faire une visite botanique dans la montagne de Tahtalı, à Kemer, Çıralı et Kaş.