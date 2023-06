En Europe, l'arrivée en masse de touristes russes appartiennent désormais au passé, ce qui oblige les pays à s'adapter.

Cet été, les touristes russes en Europe risquent d'être probablement plus difficiles à repérer que jamais. Selon l'Association des tour-opérateurs de Russie (ATOR), le nombre de visiteurs russes en Europe a diminué de 84 % en 2022. Alors que la saison touristique estivale de cette année s'accélère, ce chiffre ne devrait guère changer.

Si les Russes les plus fortunés continuent de visiter la région, les touristes de la classe moyenne ont presque entièrement disparu, invoquant des difficultés logistiques et des coûts croissants.

La raison en est bien sûr l'invasion meurtrière de l'Ukraine par la Russie, qui a incité l'Occident à ériger des barrières sans précédent depuis les jours sombres de la guerre froide.

Mais quel est l'impact de cette perte de touristes russes sur l'Europe ? Pour en savoir plus, nous nous penchons sur deux destinations limitrophes de la Russie et sur deux destinations qui accueillaient autrefois des masses de touristes russes.

La Lettonie se tourne vers des marchés touristiques inexploités pour combler le vide

La Lettonie est depuis longtemps un pôle d'attraction pour les voyageurs russes, en raison de sa situation géographique et de ses liens historiques avec l'Union soviétique.

L'industrie touristique dynamique de ce petit État balte a été touchée par la pandémie de Covid-19, comme beaucoup d'autres, mais le fait de perdre des visiteurs en provenance de Russie a accentué cette situation.

En solidarité avec l'Ukraine, les touristes russes ont été interdits d'entrée en septembre 2022. "La Russie était un marché important", explique à Euronews Travel Vladislavs Korjagins, PDG du Baltic Travel Group. "Bien sûr, les touristes nous manquent", explique-t-il. "D'un point de vue économique, cette décision n'a peut-être pas aidé les entreprises locales. Mais au niveau politique, nous soutenons l'Ukraine".

Visiteurs au tripoint marquant l'endroit où les frontières de la Pologne, de la Lituanie et de l'oblast russe de Kaliningrad se rencontrent.

"C'est la bonne décision", ajoute-t-il. "Les gens comprennent que nous ne pouvons pas accueillir des touristes russes alors que leurs soldats attaquent des Ukrainiens."

Le "plus gros coup" porté par la guerre en Ukraine était que de nombreux Occidentaux estimaient désormais que les pays baltes n'étaient pas sûrs, voire qu'ils étaient la "prochaine cible" des troupes russes. Quelque 70 % des réservations de groupe ont été annulées à la suite de l'invasion de février 2022, selon les estimations du secteur touristique letton.

Cependant, l'industrie n'accepte pas ces pertes sans réagir. Elle s'est diversifiée sur de nouveaux marchés inexploités, tels que le Golfe, et est devenue plus efficace en réduisant les coûts de main-d'œuvre, selon Vladislavs Korjagins. "Nous nous sommes adaptés".

La Finlande encourage le tourisme intérieur

Chaque année, avant l'invasion massive du Kremlin, environ 1,2 million de Russes franchissaient la frontière avec l'est de la Finlande en bus ou en voiture, selon les chiffres officiels. Si certains s'inscrivaient à l'hôtel, la plupart dépensaient de l'argent dans les supermarchés locaux - en moyenne 170 euros par jour dans la ville de Lappeenranta. Mais une grande partie de l'infrastructure touristique de la région des lacs de Finlande ne dépendait pas nécessairement des touristes russes, malgré leur grand nombre.

"Les personnes qui s'occupaient vraiment du trafic transfrontalier ne sont plus en activité", explique Mirka Rahman, directrice du tourisme de Lappeenranta. "Il y avait beaucoup de mini-bus et de bus plus grands qui amenaient les visiteurs quotidiens, mais il s'agissait de compagnies russes et non finlandaises."

"Ils achetaient des vêtements, des détergents, du chocolat, du poisson, la plupart des produits alimentaires provenant des supermarchés, les marques finlandaises étant réputées pour leur qualité. Ils ont acheté des vêtements, des détergents, du chocolat, du poisson, en majorité des produits alimentaires du supermarché, car les marques finlandaises sont réputées pour leur qualité., explique-t-elle.

Le flot de visiteurs qui, avant la guerre, franchissait la plus longue frontière de l'Union européenne avec la Russie s'est aujourd'hui tarit, limité aux personnes ayant la double nationalité ou disposant d'un visa leur permettant d'aller et venir. La région de Carélie du Sud, dont Lappeenranta est la plus grande ville, a perdu environ 100 000 nuitées russes depuis le début de la guerre.

Mais elle s'est réorientée vers un marketing qui cible les Finlandais, tout en recherchant des clients en Allemagne, en Italie et dans les pays du Benelux. Des touristes qui dépensent beaucoup plus chaque jour, note Mirka Rahman, que leurs homologues russes. "Personne ici ne compte sur le retour des Russes", affirme-t-elle aujourd'hui_._

L'Espagne n'accueille plus les touristes russes très dépensiers

Les touristes russes ne sont pas les seuls concernés. Bien que le pays n'ait jamais été une source majeure de visiteurs en Espagne - éclipsés par les Anglais, les Allemands et les Français - ils constituaient l'un des groupes à la croissance la plus rapide des dernières années, montrent les données de l'Association hôtelière Salou Cambrils La Pineda.

Environ 1,3 million de voyageurs russes sont arrivés dans le pays du sud de l'Europe en 2019, soit seulement 1,3 % du total, selon l'Institut national de la statistique espagnol. Pourtant, leur absence se fait encore sentir, d'autant plus que certaines régions dépendaient plus fortement des touristes russes que d'autres, comme la Costa Dorada, où ils représentaient entre 10 % et 15 % de l'ensemble des visiteurs.

"L'année dernière, les effets du manque de tourisme étaient clairs et cette année, c'est également perceptible", explique à Euronews Travel Albert Savé, président de l'Association hôtelière de la Costa Dorada, en Catalogne. Selon lui, il y a eu 1 290 000 nuitées dans la région en 2019, un chiffre qui est maintenant tombé à zéro - à l'exception d'"un ou deux Russes" qui venaient en voiture ou qui passaient par la Turquie ou la Finlande.

Ce qui distinguait les Russes, poursuit-il, c'était leur niveau élevé de consommation de luxe, qui soutenait les entreprises locales spécialisées. "Lorsqu'ils étaient ici, [les Russes] dépensaient parce qu'ils venaient de loin... Ils faisaient beaucoup d'excursions... [et] achetaient des produits de la région... en raison de l'attrait du vin, de l'huile, des saucisses... des vêtements". "Leur comportement était différent de celui des Britanniques, qui viennent pour le soleil".

La République tchèque est confrontée à l'inflation et à la baisse du nombre de touristes

Comme en Espagne, les villes thermales tchèques ont connu une forte baisse du nombre de riches visiteurs russes. Les villes de Karlovy Vary, Marianske Lazne et Frantiskovy Lazne ont connu une lueur d'espoir lorsque l'UNESCO les a inscrites au patrimoine mondial de l'humanité en 2021, avant la désilusion.

Lorsque les chars russes ont franchi la frontière ukrainienne, le pays d'Europe centrale s'est joint aux sanctions européennes imposées au pays. La part des clients russes - qui dépensent le plus et restent beaucoup plus longtemps que les locaux - est passée de 61 000 en 2019 à quelques milliers l'année dernière. "Le touriste tchèque moyen dépense environ 700 couronnes (30 €) par jour. Les hôtes russophones dépensent plus de 3 500 couronnes (150 €)", explique Jan Herget, directeur du tourisme tchèque.

Et la perte des touristes russes n'est pas le seul nuage dans un ciel bien encombré. Les villes thermales sont également confrontées à une pénurie de personnel, alors que la République tchèque connaît le quasi plein empli avec un taux de chômage de 3,5 % au cours des deux dernières années, et une inflation qui vient à peine de diminuer après avoir atteint un niveau record de 18 % en septembre.