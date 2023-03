Les bulletins météo français intègrent le changement climatique

Les bulletins météo de deux chaînes publiques de télévision françaises - France 2 et France 3 - seront transformés à partir de lundi en "bulletins météo et climat".

Il s'agit de mieux expliquer les conséquences du changement climatique sur la météo, explique France Télévisions. L'objectif est "d'expliquer le temps différemment, pas seulement de dire : 'Il va faire beau demain ou il va pleuvoir', mais d'expliquer pourquoi", détaille le directeur de l'information du groupe public, Alexandre Kara, qui souligne que "la météo est la conséquence directe du climat".

Quelles informations climatiques seront ajoutées aux prévisions météorologiques ?

En plus de la présentation classique de la météo, "il y aura des chiffres, des données, on pourra revenir, par exemple, sur des anomalies de température, sur la question des nappes phréatiques, ou encore expliquer la sécheresse hivernale", a poursuivi M. Kara.

Dans un premier temps, ces compléments d'information seront principalement apportés dans les bulletins météo du soir sur France 2 et France 3. Les prévisions seront prolongées respectivement d'une minute et demie et de deux minutes.

"L'une de mes priorités a été de dire qu'on ne peut plus faire la météo comme on la fait depuis qu'elle existe", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il était "insupportable qu'on se réjouisse qu'il fasse 25 degrés à Biarritz en février sans expliquer pourquoi".

La prise en compte des enjeux climatiques est "un axe stratégique" pour l'ensemble de France Télévisions, rappelant qu'ils étaient déjà présents dans "l'offre d'information", les journaux télévisés et les magazines.

Les chaînes de télévision françaises passent au vert

Ces préoccupations influenceront également l'organisation interne du groupe.

"Sauf cas extrême d'actualité, il n'y aura plus d'avion pour les reportages en France métropolitaine. Nous allons demander à tout le monde de prendre le train", annonce M. Kara.

Toutes les rédactions suivront une formation sur le climat et l'accent sera mis sur les économies d'énergie.