Quel est le passeport le plus avantageux pour voyager au monde ?

Par Angela Symons (adapté de l'anglais)

Le Henley Passport Index a publié une nouvelle mise à jour de son classement des passeports les plus avantageux pour voyager en 2023. Pour la première fois depuis cinq ans la première place change de détenteur.

Singapour a pris la première place du classement Henley Passport Index 2023, ce qui signifie que le passeport singapourien permet de voyager dans le plus grand nombre du pays au monde, avec un accès sans visa à 192 destinations sur 227 au total.

Trois pays européens figurent à égalité à la deuxième place de ce classement : l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, avec un accès sans visa à 190 destinations. Le Japon, à la première place ces cinq dernières années, rétrograde à troisième place.

Comment le Henley Passport Index classe-t-il les passeports ?

Le Henley Passport Index classe les passeports les plus avantageux au monde tous les trimestres. Le cabinet de conseil basé à Londres Henley & Partners utilise les données de l'Association internationale du transport aérien (IATA) pour classer les 199 passeports du monde. L'indice existe depuis 18 ans.

Chaque passeport marque un point pour chaque destination dans laquelle il est admis sans visa. Cela signifie que les ressortissants peuvent obtenir un visa à l'arrivée, un permis de visite ou une autorisation de voyage électronique (AVE) lorsqu'ils arrivent à destination.

Quels sont les pays qui possèdent les passeports les plus avantageux ?

Au début de l'année 2023, le Japon occupait la première place avec un accès sans visa à 193 pays. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 189, laissant la première place à Singapour. Le pays a obtenu un accès sans visa à 25 pays supplémentaires au cours des dix dernières années, ce qui lui a permis de gagner cinq places dans le classement.

Le top 10 :

1. Signapour

2. Allemagne, Italie et Espagne

3. Japon, Autriche, Finlande, France, Luxembourg, Corée du Sud et Suède

4. Danemark, Irlande, Pays-Bas et Royaume-Uni

5. Belgique, République Tchèque, Malte, Norvège, Nouvelle-Zélande, Portugal et Suisse

6. Australie, Hongrie et Pologne

7. Canada et Grèce

8. Lituanie et États-Unis

9. Lettonie, Slovaquie et Slovénie

10. Estonie et Islande

Le Royaume-Uni est passé de la sixième à la quatrième place pour la première fois depuis 2017. Les États-Unis poursuivent quant à eux leur déclin entamé il y a dix ans, perdant encore deux places pour se situer à la huitième place. En 2014, le Royaume-Uni et les États-Unis occupaient conjointement la première place.

Quels sont les pays qui ont les passeports les moins puissants ?

L'Afghanistan reste le passeport le moins avantageux au monde, avec un accès sans visa à seulement 27 destinations, soit 165 de moins que Singapour. Il est suivi par l'Irak (29 destinations) et la Syrie (30 destinations).

Au fil des ans, le Passport Index montre que la liberté de voyager s'est généralement renforcée. Le nombre moyen de pays auxquels les voyageurs peuvent accéder sans visa a presque doublé, passant de 58 en 2006 à 109 en 2023. La liberté de voyager s'accroît, mais les inégalités aussi.

Seuls huit pays dans le monde ont moins d'accès sans visa aujourd'hui qu'il y a dix ans. Depuis 2013, les Émirats arabes unis ont obtenu un accès sans visa à 107 destinations supplémentaires, ce qui les a fait passer de la 56e à la 12e place du classement.

La Colombie est le deuxième pays à avoir le plus progressé, passant de la 65e à la 37e place. L'Ukraine et la Chine figurent toutes deux parmi les dix pays qui ont le plus progressé au cours des dix dernières années.

Pourtant, l'écart entre les passeports situés en haut et en bas du classement se creuse.

Quels sont les pays aux politiques de visa les plus accueillantes ?

Un nouveau classement, l'indice d'ouverture Henley, révèle quels sont les pays dont les politiques en matière de visas sont les plus, et les moins, accueillantes.

Les petites nations insulaires, les États africains et le Cambodge figurent dans le top 20. Les quatre pays situés en fin de liste n'autorisent l'accès sans visa pour aucun passeport. Il s'agit de l'Afghanistan, de la Corée du Nord, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Turkménistan.

L'ouverture est-elle synonyme d'accès ?

Les deux indices montrent qu'une grande ouverture n'équivaut pas nécessairement à un accès élevé aux pays sans visa. Toutefois, Singapour et la Corée du Sud - deux pays relativement ouverts - ont grimpé dans l'indice des passeports, tandis que les États-Unis et le Canada ont reculé dans l'indice en raison de la stagnation de leur ouverture.

Les détenteurs de passeports américains peuvent accéder à 184 des 227 destinations sans visa, alors que seules 44 autres nationalités bénéficient d'un accès sans visa aux États-Unis. Les États membres de l'UE accordent des privilèges d'exemption de visa à plus de deux fois plus d'États que les États-Unis.

L'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Japon complètent le classement des cinq pays présentant la plus grande disparité entre la liberté de circulation dont ils jouissent et l'accès sans visa qu'ils accordent à d'autres pays.

Les pays les plus ouverts, mais dont les passeports sont les moins avantageux, sont la Somalie, le Sri Lanka, Djibouti, le Burundi et le Népal.