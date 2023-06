De Paris à New York en une heure et demie grâce à l'avion hypersonique

Par Luke Hurst (adapté de l'anglais)

L'Espagne a lancé un programme de développement de la mobilité grâce à l'hydrogène. Une start-up pense pouvoir relier Francfort à Melbourne en 4 heures.

La conception d'un nouveau jet à hydrogène pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de vols hypersoniques qui réduirait à quelques heures la durée des trajets aériens autour du monde. Le dernier avion à avoir réussi cet exploit est le Concorde, le résultat supersonique de l'ingénierie anglo-française.

À son apogée, il a traversé l'Atlantique en un temps record d'environ 3,5 heures, à une vitesse de plus de 2 100 km/h.

Mais une start-up suisse cherche à réduire la durée actuelle du trajet Paris-New York de 8 heures à seulement une heure et demie, grâce à son avion de ligne hypersonique à hydrogène.

Alors que d'autres entreprises se lancent à nouveau dans les vols supersoniques, Destinus a pour objectif de construire le premier avion commercial fonctionnant à l'hydrogène, capable de voyager à une vitesse cinq fois supérieure à celle du son et à une altitude de plus de 33 km (plus de 100 000 pieds).

L'entreprise teste son prototype d'avion depuis quelques années et a annoncé la réussite des vols d'essai de son deuxième prototype - Eiger - à la fin de l'année 2022.

"Les prototypes sont différents du produit final, car ce dernier dispose d'une technologie de propulsion très avancée", a déclaré Bart Van Hove, responsable des études avancées chez Destinus, lors du salon de l'aéronautique et de l'espace de cette année au Bourget.

"Il dispose de différents types de moteurs, de turboréacteurs et de statoréacteurs, tous alimentés et refroidis à l'hydrogène. Cela va donc de pair avec une configuration particulière du véhicule, comme le montre notre vision d'un avion qui absorbe une énorme quantité d'air et dispose d'un conduit central qui se divise en plusieurs conduits de moteur.

"Ce n'est pas le cas sur le prototype. Il s'agit plutôt d'une configuration classique, car nous avançons étape par étape.”

Investissement du gouvernement espagnol

En avril, l'entreprise a reçu un coup de pouce en matière d'investissement, en annonçant sa participation à un programme géré par le ministère espagnol des sciences, dans le cadre des plans du gouvernement espagnol visant à développer des vols supersoniques propulsés à l'hydrogène.

L'agence qui supervise le programme du ministère, le Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, a sélectionné le projet comme initiative stratégique dans le cadre de son Plan de Tecnologías Aeronáuticas (PTA).

Avec un investissement total de 12 millions d'euros, le projet implique des entreprises et des centres technologiques ainsi que des universités espagnoles.

"Nous sommes ravis d'avoir obtenu ces subventions, notamment parce qu'elles montrent clairement que Destinus s'aligne sur les lignes stratégiques de l'Espagne et de l'Europe pour faire progresser le vol à l'hydrogène", a déclaré à l'époque Davide Bonetti, vice-président chargé du développement commercial et des produits chez Destinus.

"Pour les entreprises de haute technologie comme la nôtre, l'accès à ces fonds de relance de l'UE est essentiel pour mener des recherches avancées et accélérer l'innovation nécessaire pour être compétitif à l'échelle mondiale. Grâce à ces subventions, les solutions basées sur l'hydrogène pour la mobilité aéronautique feront un pas de plus vers la réalité".

L'hydrogène fait l'objet de nombreux travaux de recherche et de développement, ses partisans mettant en avant ses qualités écologiques, les principaux sous-produits de la combustion de l'hydrogène étant la chaleur et l'eau.

"Nous essayons d'atteindre le summum, c'est-à-dire de faire voler les gens en toute sécurité avec de l'hydrogène, sans émissions, à une vitesse hypersonique. Il s'agit de faire le tour du monde en quatre heures. En supersonique, c'est tout simplement impossible", a déclaré M. Van Hove.

La quantité de chaleur générée pose toutefois un problème de conception.

Des chercheurs de l'université RMIT de Melbourne ont récemment mis au point des catalyseurs imprimés en 3D qui, selon eux, peuvent alimenter les vols hypersoniques et servir d'agent de refroidissement pour lutter contre la chaleur extrême générée lorsque les avions volent à cinq fois la vitesse du son, soit environ 6 100 kilomètres par heure (km/h).

À cette vitesse, les futures compagnies aériennes commerciales pourraient relier Paris à New York en 90 minutes environ.

De Francfort à Sydney en 4 heures et 15 minutes

À cette vitesse, les futures compagnies aériennes commerciales pourraient relier Londres à New York en 90 minutes environ. La start-up suisse Destinus affirme que sa technologie permettra à un vol Francfort-Sydney de durer seulement 4 heures 15 au lieu de 20 heures, tandis qu'un vol Francfort-Shanghai durerait 2 heures 45 minutes, soit huit heures de moins que le trajet actuel.

Destinus a conclu un partenariat avec le fabricant espagnol de moteurs ITP Aero en juin 2022 pour constuire un site d'essai de moteurs à hydrogène, près de Madrid. Les moteurs à hydrogène à air comprimé y seront mis à l'épreuve.

Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Espagne pour être à l'avant-garde de la mobilité basée sur l'hydrogène, dans un certain nombre de secteurs.