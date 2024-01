Ces pays européens disposent désormais des passeports les plus puissants du monde

Quatre pays européens partagent désormais la première place avec Singapour.

Quatre pays européens possèdent désormais les passeports les plus puissants du monde.

La France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne partagent désormais la première place avec le leader en titre, Singapour. Le Japon, qui était tombé à la troisième place dans le dernier classement, est lui aussi remonté au sommet.

L'indice "Henley" classe les passeports des pays en fonction du nombre d'endroits où leurs détenteurs peuvent bénéficier d'un accès sans visa. Il est régulièrement mis à jour en fonction de l'évolution des informations relatives à chaque pays.

Les pays qui occupent la première place peuvent entrer dans 194 pays sans visa pré-approuvé.

Dans le classement d'octobre, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne occupaient la deuxième place, et la France la troisième.

Un classement concurrent **des passeports**publié, le mois dernier, par VisaGuide.World attribuait des points en fonction du type d'accès sans visa et du "score d'importance" de la destination. L'Espagne y est classée au-dessus de Singapour.

Les passeports européens dominent le top 10

Dans le nouveau classement 2024 de Henley, les pays européens dominent le top 10.

La Finlande et la Suède sont en deuxième position (alors qu'elles étaient en troisième position dans le classement d'octobre), aux côtés de la Corée du Sud.

La troisième place est occupée par l'Autriche, le Danemark, l'Irlande et les Pays-Bas, suivis par la Belgique, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal et le Royaume-Uni en quatrième position. La Grèce, Malte et la Suisse occupent la cinquième place.

La Tchécoslovaquie et la Pologne rejoignent l'Australie et la Nouvelle-Zélande à la sixième place. La Hongrie rejoint le Canada et les États-Unis à la septième place. L'Estonie et la Lituanie arrivent à la huitième place. La Lettonie, la Slovaquie et la Slovénie à la neuvième place, et l'Islande à la dixième place.

Les autres pays européens figurant dans le top 20 sont Chypre et le Lichtenstein (12e), la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie (13e), Monaco (14e) et Andorre (19e).

Plus loin dans la liste, l'Ukraine occupe la 32e place, suivie par un certain nombre de pays des Balkans, dont la Serbie (37e), la Macédoine du Nord (45e), le Monténégro (46e) et l'Albanie (48e).

La Moldavie occupe la 49e place, suivie de la Bosnie-Herzégovine et de la Géorgie à la 50e place, de la Turquie à la 52e place, du Belarus à la 64e place, du Kosovo à la 68e place, de l'Azerbaïdjan à la 70e place et de l'Arménie à la 74e place.

Comment l'indice Henley Passport classe-t-il les passeports ?

L'indice "Henley Passport" classe les 199 passeports du monde (certains territoires et non des pays délivrent aussi des passeports) en fonction du nombre de destinations auxquelles leurs détenteurs peuvent accéder sans visa.

Pour ce faire, le cabinet de conseil en matière de citoyenneté mondiale et de résidence, "Henley & Partners", s'appuie sur les données de l'Association internationale du transport aérien (IATA). Le classement en est à sa 19e année et, alors qu'il était auparavant mis à jour quatre fois par an, la société indique désormais qu'il sera actualisé tous les mois.

Les pays marquent un point pour chaque destination - sur 227 - qu'ils peuvent visiter sans visa. Cela s'applique si les citoyens peuvent obtenir un visa à l'arrivée, un permis de visite ou une autorisation de voyage électronique (AVE), lorsqu'ils entrent dans la destination.

Aucun point n'est attribué aux destinations pour lesquelles un visa est requis ou pour lesquelles le titulaire du passeport doit obtenir un visa électronique approuvé par le gouvernement, avant le départ.

Quels sont les pays dont les passeports sont les moins puissants ?

Sur les 104 pays et territoires figurant sur la liste, l'Afghanistan reste en queue de peloton avec le passeport le plus faible du monde. Il bénéficie actuellement d'un accès sans visa à 28 pays, soit un de plus que dans le classement d'octobre, et 166 de moins que la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.

La Syrie, l'Irak, le Pakistan et le Yémen figurent également parmi les cinq derniers pays, suivis de la Somalie (99e), de la Libye, du Népal et du Territoire palestinien (98e), du Bangladesh et de la Corée du Nord (97e), de l'Érythrée et du Sri Lanka (96e) et de l'Iran, du Liban, du Nigéria et du Soudan (95e).