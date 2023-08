J'ai voyagé en Europe en ferry de nuit et en train couchette et je les ai comparés en termes de confort, de coût et de durabilité.

S'endormir dans une ville pour se réveiller dans une autre, c'est le bonheur pour beaucoup de voyageurs. Mais les trains-couchettes peuvent-ils vous offrir une bonne nuit de repos tout en vous faisant traverser des pays ? Et comment se comparent-ils aux ferries en termes de confort, de coût et de durabilité ?

Ma famille de cinq personnes l'a testé au cours d'une aventure européenne d'un mois. Avec des enfants de trois, huit et dix ans, nous avons emprunté deux moyens de transport de nuit.

Voici la comparaison entre dormir sur un ferry et dormir dans un train.

Quelle est la différence entre les trains-couchettes et les ferries en ce qui concerne le confort des cabines ?

Nous avons réservé une cabine à cinq lits pour notre traversée en ferry entre Newcastle et Amsterdam, un voyage de 16 heures et 45 minutes. D'un côté, il y avait un triple lit superposé pour les garçons et de l'autre, un lit simple avec une couchette rabattable au-dessus.

La chambre était étonnamment spacieuse et disposait de sa propre douche et de ses propres toilettes. Les lits étaient déjà faits avec des draps et des couettes de haute qualité et les matelas étaient confortables et de bonne taille, même pour mon mari de 2 mètres.

Les principaux inconvénients ont été le mal de mer, qui a empêché mon fils aîné de passer une bonne nuit de sommeil, et le bruit nocturne provenant des autres cabines, les voyageurs se rendant dans la capitale européenne de la fête.

Lits superposés sur le train Nightjet de l'ÖBB. Nightjet - Harald Eisenberger

En comparaison, le train Nightjet de 13 heures, que nous avons pris entre 'S-Hertogenbosch(den Bosch) aux Pays-Bas et Innsbruck en Autriche**,** était beaucoup plus compact. Nous avons voyagé dans un compartiment couchette à six couchettes, avec des couchettes triples rabattables des deux côtés.

Avec tous nos bagages, nous étions à l'étroit, surtout lorsqu'il s'agissait de faire nos propres lits avec les draps, les couvertures et les oreillers fournis.

Nous avions passé une journée détrempée au parc d'attractions d'Efteling et avions beaucoup de vêtements imperméables qu'il fallait suspendre pour les faire sécher, ce qui s'est avéré difficile.

Les toilettes communes et une salle d'eau avec un lavabo mais pas de douche se trouvaient plus loin dans le wagon. Les lits étaient étroits et si les garçons ont bien dormi, ni mon mari ni moi n'avons pu nous reposer en raison des mouvements du train.

Quelle est la différence entre les trains de nuit et les ferries en termes de sécurité ?

Sur le ferry, il y a une procédure d'enregistrement complète. Dès que vous êtes à bord, vous pouvez déposer vos bagages dans votre chambre, à laquelle vous accédez par carte magnétique et qui est équipée d'une serrure intérieure, ce qui signifie que personne d'autre ne peut y entrer.

Dans le trainNightjet, il vous suffit de présenter vos documents à l'inspecteur de bord. Vous devez ranger vos sacs dans les espaces disponibles à l'intérieur de votre compartiment. On nous a conseillé d'utiliser la serrure de la porte intérieure pour plus de sécurité, mais il n'y a aucun moyen de verrouiller la cabine si elle est laissée sans surveillance.

C'est un peu comme un dortoir d'auberge sur rails. La sixième couchette de notre cabine était occupée par un Danois qui passait son année sabbatique à Amsterdam et qui se rendait à un séjour de ski en famille en Autriche.

J'ai découvert après avoir réservé que j'aurais pu payer pour le sixième lit de notre chambre. J'avais déjà téléchargé un PDF de nos billets, sans me rendre compte que cela affecterait ma capacité à annuler ou à modifier notre réservation jusqu'au jour du voyage.

Il existe des compartiments couchettes réservés aux femmes dans la plupart des trains de nuitet vous pouvez réserver des chambres privées avec des lits, si vous êtes disposées à payer plus cher.

Ayant entendu dire que les vols dans les trains de nuit sont fréquents, nous avons été particulièrement vigilants à l'égard de nos bagages. Les voyageurs expérimentés réduisent le risque de vol en utilisant des antivols pour vélos afin d'attacher leurs sacs aux porte-bagages.

L'inconvénient évident est que si vous perdez la clé ou si vous oubliez la combinaison, vous risquez de ne pas pouvoir libérer vos sacs lorsque vous voudrez débarquer.

Mes enfants ont adoré l'aventure de voyager de nuit en Europe. Catherine Lofthouse

Quel est le coût des trains de nuit et des ferries ?

Nous avons payé près de 180 livres sterling (208 euros) pour notre traversée en ferry entre Newcastle et Amsterdam, qui comprenait une cabine à cinq lits et des navettes depuis les centres-villes aux deux extrémités.

Nous avons réservé en novembre pour un voyage en mars et utilisé un code de réduction de 20 % pour les réservations anticipées. Il est judicieux d'attendre son heure et d'être à l'affût des offres spéciales, surtout si vous avez un peu de temps devant vous et que le voyage n'a pas lieu à une période de l'année où l'activité est intense.

Il est possible d'obtenir des billets Eurostar de Londres à Amsterdam à partir de 39 £ (45 €) par adulte et 28 £ (33 €) par enfant de moins de 11 ans, si vous réservez à l'avance, ce qui aurait représenté 162 £ (188 €) pour notre famille de cinq personnes.

Lestrains de nuit sont de plus en plus populaires. Il est donc préférable de réserver une couchette dès que vous connaissez vos dates de voyage. Ils ont tendance à se vendre bien avant les périodes de forte affluence et certaines lignes ne fonctionnent qu'à certaines périodes de l'année.

Un lit dans une couchette à six places sur le Nightjet de den Bosch à Innsbruck coûte généralement environ 80 euros par personne ou 317 euros pour un compartiment privé.

Nous avons acheté des cartes Interrailà moitié prix lors d'une vente flash, ce qui nous a permis de voyager pendant un mois en Europe pour 560 £ (645 €). Cela comprenait deux billets pour adultes et deux billets gratuits pour les moins de 12 ans (les enfants de moins de 5 ans voyagent gratuitement).

Cela a couvert une partie du coût de notre voyage de Den Bosch à Innsbruck, mais il n'est pas possible d'utiliser les trains de nuit d'Interrail sans payer des réservations de sièges ou de lits.

Nous avons payé 173,50 € (150 £) pour nos couchettes, 34 € pour chaque détenteur d'un pass Interrail et 38,50 € pour mon enfant de trois ans, qui n'avait pas son propre pass. Il aurait pu voyager gratuitement si nous avions accepté qu'il partage un lit, mais nous voulions qu'il ait sa propre couchette.

Nous avons réservé deux mois à l'avance, mais le train était complet à l'approche de l'heure prévue. Le prix de notre billet comprenait une boisson chaude et un petit pain avec de la confiture pour le petit-déjeuner.

Quelle est la durabilité des trains de nuit et des ferries ?

Selon diverses estimations, prendre le train ou le ferry est environ sept fois moins polluant que prendre l'avion. En termes d'émissions, le train est légèrement plus écologique que le ferry.

Une étude récente menée par le site web FerryGoGo montre que nos émissions de carbone sur le ferry de nuit, qui couvre environ 440 km, étaient de 100 g par km pour nous cinq, soit 44 kg au total.

Ce chiffre ne tient pas compte des navettes à chaque extrémité et du fait que le train pour Newcastle prend deux fois plus de temps que le train pour Londres, ce qui a alourdi notre empreinte carbone.

L'un des avantages du train est qu'il vous amène généralement en plein centre de la ville que vous souhaitez visiter, ce qui réduit à la fois le temps de trajet et les émissions. Si nous avions pris l'Eurostar de Londres à Amsterdam, les émissions de CO2 de ma famille auraient été de 42 kg.

L'ÖBB (Österreichische Bundesbahnen), qui exploite une grande partie des trains de nuit en Europe, a calculé que 14,3 g d'émissions deCO2 sont générés par kilomètre et par passager. Cela représente un peu plus de 12 kg chacun pour notre voyage de 860 km entre Den Bosch et Innsbruck, soit un peu plus de 61 kg pour nous cinq.

ÖBB estime également que notre voyage a permis d'économiser environ 180 kg de CO2 par rapport à un voyage en voiture.

Le ferry et le train sont des modes de transport plus durables que l'avion, qui émet 60,7 kg de CO2 par passager entre les capitales anglaise et néerlandaise, selon Eurostar, soit environ 300 kg pour cinq passagers.

Pourquoi vous devriez essayer les voyages de nuit

Une chose qui n'a pas de prix, c'est d'avoir toute une journée devant soi pour explorer, plutôt que d'en passer au moins une partie à voyager et de se sentir fatigué une fois arrivé à destination.

Même si vous n'avez pas réussi à dormir beaucoup, vous avez au moins pu vous allonger et vous détendre, plutôt que de trimballer vos bagages à la douane.

Dans l'ensemble, le ferry a gagné en confort, du moins pour ceux d'entre nous qui n'ont pas souffert du mal de mer. Le train de nuit, quant à lui, a gagné en termes de coût, de temps et de durabilité.

Les garçons ont adoré l'aventure de passer la nuit à bord du ferry et du train, même si je ne suis pas sûre que nous referons l'un ou l'autre à la hâte.

Mais s'endormir dans les bas-fonds et se réveiller dans les montagnes a été un moment spécial de notre voyage ferroviaire européen et nous serons toujours heureux d'avoir tenté l'expérience du voyage de nuit.