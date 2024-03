L'Europe regorge de destinations magnifiques à découvrir en train. Pour profiter de votre voyage en toute sérénité, nous vous donnons les meilleurs conseils de la communauté Interrail.

Alors que les jours s'allongent et que le mercure grimpe, nous sommes nombreux à penser déjà aux voyages d'été.

L'Europe possède l'un des meilleurs réseaux ferroviaires au monde et offre de nombreuses destinations inaccessibles en avion.

Le train a souvent été considéré comme un moyen de transport pour les jeunes et les personnes disposant d'un budget limité, mais il est devenu une option attrayante pour de nombreuses personnes soucieuses de l'environnement ou désirant simplement voyager plus près de chez elles.

Avec l'aide de plus de 120 000 membres de la communauté Facebook Interrail & Eurail Travelers, voici les meilleurs conseils d'Euronews Travel pour tirer le meilleur parti de votre voyage en train.

Découvrez des vues de la Suisse comme celle-ci lors de votre aventure Interrail. Christian Lue via Unsplash

Quelle est la meilleure façon de réserver des billets Interrail ?

Le site officiel d'Interrail propose une grande variété de billets sous la forme d'un "Global Pass", qui s'adapte au temps dont vous disposez et au nombre d'endroits que vous prévoyez de visiter.

Les billets commencent à 212 € pour quatre jours de voyage en un mois en deuxième classe et vont jusqu'à 911 € si vous avez trois mois devant vous, si vous prévoyez de voyager tous les jours ou si vous ne voulez rien d'autre que la première classe.

Le Global Pass couvre 33 pays et permet aux passagers d'utiliser n'importe quel train dans ces pays. Les frais de réservation de siège ne sont pas inclus dans le prix, mais cela ne pose généralement pas de problème pour les trains locaux ou régionaux.

Si la perspective d'un voyage dans plusieurs pays de langues et de cultures différentes vous intimide, nous vous recommandons l'application Rail Planner d'Interrail.

Vous pourrez l'utiliser pour vérifier les horaires des trains et la longueur des trajets afin de faciliter l'organisation de votre voyage.

Les autres applications de planification d'itinéraires recommandées sont Tripit, TrainLine et RailEurope, ainsi qu'Uber et Bolt, qui s'impliquent de plus en plus dans les transports publics en plus des taxis.

Quels bagages emporter pour un long voyage ?

La grande majorité des personnes interrogées s'accordent à dire qu'il est important de faire des bagages légers.

"Si [votre sac] est trop lourd/grand pour être soulevé sur le porte-bagages au-dessus de votre tête, c'est que vous prenez trop de choses". C'est ce qu'affirme Robert, membre du groupe Facebook, et c'est un sentiment partagé par de nombreux habitués de l'Interrail.

Un autre membre du groupe, Lesley, affirme qu'il est absolument essentiel de ne pas faire trop de bagages pour profiter au maximum de ses vacances : "Voyager léger est mon premier conseil... la misère de trimballer de lourdes valises gâche complètement le voyage".

Sur Facebook, Judy recommande de prendre "suffisamment de vêtements pour une semaine et de réserver un endroit équipé d'une machine à laver". Vicky, quant à elle, suggère d'emporter "des vêtements de sport ou des polaires fines pour les superposer, mais qui sècheront rapidement s'ils sont pris dans la pluie ou après avoir été lavés".

"Se promener dans une ville étrangère avec toutes ses affaires dans un petit sac à dos donne le sentiment ultime de liberté de voyage. N'emportez donc que les choses dont vous êtes absolument sûrs d'avoir besoin, car tout ce qui manque peut facilement être acheté en cours de route", déclare Jeroen, un autre membre du groupe.

"Et n'oubliez pas d'emporter une fourchette", ajoute-t-il.

La Suède - photographiée ici - figure-t-elle sur votre liste de voyages ? Sugarman Joe via Unsplash

Comment rester en sécurité pendant votre voyage ?

Bien que les voyages en train en Europe soient relativement sûrs, la vigilance est toujours de mise.

Il est conseillé de conserver les objets les plus importants dans un petit sac près du corps, ainsi que plusieurs copies de votre passeport dans différentes parties de vos bagages, au cas où l'original serait volé ou perdu.

Et surtout : ne perdez pas vos bagages de vue.

Si vous voyagez seul, Robert suggère d'utiliser un cadenas de vélo flexible pour verrouiller votre sac sur le porte-bagages au cas où vous auriez besoin d'aller aux toilettes ou de prendre un café.

Faites des valises légères et munissez-vous de plusieurs câbles de recharge. Alex Jumper via Unsplash

Batteries portables, convertisseurs de prises et autres accessoires essentiels

De nos jours, nous sommes tous attachés à nos smartphones, qui ne sont pas seulement nécessaires pour garder le contact avec nos proches et prendre des photos, mais qui font également office de billet électronique pour la plupart des compagnies ferroviaires.

C'est donc une bonne idée d'emporter des batteries rechargeables, des convertisseurs de prise et des câbles de recharge supplémentaires.

Sur Facebook, Ian suggère également d'emporter des multiprises car il y a souvent peu de points de branchement à bord des trains.

Le manque de prises n'est pas le seul problème que vous rencontrerez dans les trains : certains n'offrent pas beaucoup d'options de nourriture ou de boisson.

Anna, membre du groupe, a une solution. "Si vous faites un long voyage, prévoyez suffisamment de temps pour prendre un repas chaud dans une gare".

"Nous avons passé plus de quatre heures sans voiture-buffet ou sans avoir le temps de trouver de la nourriture dans une gare. Une autre fois, nous avons été bloqués dans un train pendant quatre heures en raison d'un décès dans le train précédent. Ce sont des choses qui arrivent", explique Inger, une autre membre du groupe.

Le chaos - et la joie - du voyage en train Alexander Bagno via Unsplash

Kirsten partage le conseil suivant : "Emportez un mini chauffe-eau et une tasse thermique pour pouvoir faire du thé et du café dans le train et dans votre logement. J'ai passé deux mois en Europe sans jamais avoir à acheter une tasse de thé à emporter. Cela permet d'économiser beaucoup d'argent et de ne pas gaspiller tous ces gobelets jetables".

Se préparer aux imprévus

Même si vous avez préparé un programme parfait, les changements de dernière minute ne sont jamais exclus.

"Si votre train est en retard et que vous risquez de manquer une correspondance, essayez toujours de demander au personnel ferroviaire ce qu'il faut faire 1) parce qu'il pourrait vous dire quelque chose d'utile, mais surtout 2) parce que si vous devez demander un remboursement, c'est l'une des questions que l'on vous posera : "Avez-vous demandé conseil au personnel et que vous ont-ils dit ?"", conseille Richard.

En cas de doute, détendez-vous - surtout lorsque vous avez l'impression que tout va mal ! Christian Lue via Unsplash

Le personnel des chemins de fer est généralement plus qu'heureux de vous aider malgré la barrière de la langue et fera de son mieux pour vous remettre sur les rails. Si ce n'est pas le cas, nous vous conseillons de contacter Interrail ou un office de tourisme local.

Si vous ne retenez qu'un seul conseil, c'est celui-ci : soyez flexible.

"Vérifiez la veille de votre voyage que votre train circule toujours. Si vous avez besoin d'un plan B, il est beaucoup moins stressant d'en avoir un en tête avant d'arriver à la gare", recommande Pam.