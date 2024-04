Safranbolu est une ville turque aux maisons ottomanes féeriques où l’or rouge pousse en abondance

Safranbolu est une ville magnifiquement préservée au nord de la Turquie. Nous allons découvrir sa riche histoire, percer les secrets de l’épice dont elle porte le nom et en savoir plus sur l’un des canyons les plus profonds au monde.

Dans cet épisode d'Explore Türkiye, la présentatrice d'Euronews, Cinzia Rizzi, visite la charmante province au nord du pays. Elle se rend à Safranbolu, une « ville-musée » aux maisons ottomanes typiques. Grâce à ses valeurs universelles exceptionnelles, la ville a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994. En vous promenant dans les rues de Safranbolu, vous aurez l'impression d'être dans un conte de fées, car les maisons, qui ont été construites à partir du début du XVIIIe siècle, sont encore bien conservées. Le Cinci Han - devenu un hôtel - hébergeait les marchands de la Route de la Soie, tandis que le hammam Cinci Hamamı leur offrait un espace de détente. Le nom Safranbolu est lié à la présence du safran, l'une des épices les plus chères au monde. Aujourd'hui, une trentaine d'agriculteurs cultivent les crocus sativus Safranbolu Safranı, qui ont récemment reçu l'enregistrement de l'indication géographique de l'UE. Cinzia visite une exploitation agricole familiale pour en savoir plus sur ce que l'on appelle « l'or rouge », qui peut être utilisé pour parfumer des plats, pour la teinture, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Dans cette région turque, la nature est également prépondérante grâce à plusieurs canyons impressionnants. Dans la province de Kastamonu, à une centaine de kilomètres de Safranbolu, se trouve l'un des plus profonds canyons au monde : le canyon de Valla, qui s'étend sur 12 km vers le nord et dont les parois atteignent jusqu'à 1 200 m de hauteur. Une fois entrés dans le canyon, le seul moyen d'en sortir est de le traverser jusqu'au bout.