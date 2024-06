La plupart des eaux de baignade européennes, de l'Atlantique à la Méditerranée, sont d'une qualité exceptionnelle pour piquer une tête à l'approche de - et pendant ! - l'été.

Pour beaucoup, aller à la plage ou au lac et se baigner dans l'eau fraîche est un élément essentiel des vacances. Mais pour éviter de passer le reste de vos vacances au lit ou à l'hôpital, il est bon de savoir si l'eau dans laquelle vous vous baignez est vraiment propre.

Selon l'Agence européenne pour l'environnement, la plupart des sites de baignade de l'Union européenne sont sûrs.

La qualité de l'eau varie toutefois en fonction de l'endroit où vous vous trouvez et du type d'eau dans lequel vous décidez de faire trempette. La qualité de l'eau des mers et des océansest généralement meilleure que celle des rivières et des lacs, par exemple.

En 2023, environ 89 % des eaux de baignade côtières de l'UE étaient classées comme excellentes, contre un peu moins de 79 % des eaux de baignade terrestres.

Quels sont les pays européens dont les eaux de baignade sont de la meilleure qualité ?

En 2023, 85 % des 22 081 eaux de baignade recensées en Europe étaient d'excellente qualité. Des destinations comme Chypre, l'Autriche, la Croatie et la Grèce arrivent en tête avec 95 % ou plus d'eaux de baignade jugées d'excellente qualité.

En revanche, des destinations comme l'Albanie, la Belgique, l'Estonie, la Hongrie et la Polognene sont pas à la hauteur, avec moins de 70 % de leurs eaux de baignade répondant à cette norme.

Maison près d'un plan d'eau, Hallstatt, Oberösterreich, Autriche. Pexels

Dans l'ensemble, 96 % des eaux de baignade de l'UE répondaient au moins à la norme de qualité minimale pour la saison 2023, comme l'exige la directive sur les eaux de baignade (BWD).

Le rapport souligne que la qualité des eaux de baignade européennes s'est améliorée grâce à de bonnes politiques. Le traitement et la gestion ont permis de réduire les polluants et les agents pathogènes, rendant ainsi les zones urbaines autrefois polluées sûres pour la baignade.

Toutefois, dans certains pays de l'UE comme la Suède, les Pays-Bas, l'Irlande et l'Estonie, 3 % ou plus des sites de baignade sont de qualité médiocre. Lorsqu'un site est qualifié de médiocre, il est fermé pour la saison suivante, ce qui signifie qu'il n'est pas sûr pour la baignade, et des mesures doivent être prises pour améliorer la situation.

Comment les eaux de baignade sont-elles évaluées et pourquoi est-ce important pour votre santé ?

L'UE s'appuie sur la directive sur les eaux de baignade pour gérer les zones de baignade dans l'ensemble de l'Union. Elle identifie ces zones et leurs saisons de baignade, puis établit des plans de surveillance pour les eaux côtières, les eaux de transition, les rivières et les lacs. La directive ne s'applique pas aux piscines et aux spas.

Les eaux polluées peuvent entraîner des problèmes de santé en cas d'ingestion, comme des maux d'estomac et des diarrhées. Elle peut également entraîner des infections des oreilles, des yeux et des voies respiratoires, voire des maladies plus graves.

Les autorités analysent régulièrement les eaux de baignade à la recherche de bactéries telles que E. coli et les entérocoques intestinaux, qui indiquent une pollution par les eaux usées et le fumier. En fonction des niveaux de bactéries, la qualité de l'eau est classée comme "excellente", "bonne", "suffisante" ou "médiocre". '

Pourrez-vous bientôt vous baigner dans la Seine ?

En 2015, Paris a lancé un plan visant à préparer la Seine à la baignade pour les Jeux olympiques de 2024, en investissant 1,4 milliard d'euros dans le projet. En 2025, après les Jeux, les Parisiens auront accès à des zones de baignade le long de la Seine à Bras Marie, Bras de Grenelle et Bercy.

La Seine et la Tour Eiffel à Paris. Pexels

À l'heure actuelle, les travaux structurels à Paris et dans l'agglomération ont été achevés. Il s'agit notamment de la mise à niveau des stations d'épuration avec des unités de désinfection et de l'inauguration d'une infrastructure importante : le bassin de stockage des eaux pluviales d'Austerlitz, d'une capacité équivalente à 20 piscines olympiques.