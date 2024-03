Par Euronews Travel

L'Espagne est la destination idéale pour les vacances d'été, avec 28 % des meilleures plages d'Europe.

L'été approche à grands pas et avec lui la promesse de s'évader au soleil. C'est l'occasion de se détendre, d'enfoncer ses orteils dans le sable et d'oublier tout le reste.

Mais à quoi ressemblent exactement les vacances parfaites à la plage ?

La plateforme de réservation de vacances, "BookRetreats", a classé les plages de 16 pays européens en fonction des critères les plus importants pour les voyageurs : popularité, météo, sécurité, accessibilité et qualité de l'eau.

À l'aide de données issues des avis Google, des classements de sécurité du "Global Peace Index" et des informations sur la qualité de l'eau de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), chaque site s'est vu attribuer une note de 0 à 1 pour ces catégories, la note totale possible étant de 5.

Sur plus de 14 000 destinations les mieux notées, la société de réservation de voyages s'est intéressée de plus près à 251 plages. Ils les ont toutes analysées, depuis les endroits isolés les plus populaires - loin des grands aéroports - comme Praia da Samoqueira au Portugal ou Cala Mariolu en Italie, jusqu'à des pays comme Chypre, où 99,2 % des sites de baignade ont fait état d'une excellente qualité de l'eau.

Voici les endroits qu'ils considèrent comme les meilleures plages d'Europe à visiter cet été.

Où se trouvent les meilleures plages d'Europe ?

Les 25 meilleures plages d'Europe sont réparties sur l'ensemble du continent, de l'Allemagne à la Grèce en passant par la Croatie. Mais pour ce qui est du top 10, un endroit se démarque dans ce classement.

Au Portugal, la plage de Marinha arrive en dixième position et Praia da Falésia en deuxième. En Espagne, Cala Comte occupe la sixième place, Las Canteras la quatrième et la plage de La Concha la première.

Cala Comte est l'une des nombreuses plages espagnoles figurant sur la liste. BookRetreats

La péninsule ibérique possède un grand nombre des meilleures plages du continent. En fait, l'Espagne compte à elle seule 28 % des meilleures plages d'Europe, selon le classement BookRetreats.

Voici un aperçu des destinations côtières qui ont décroché les cinq premières places de la liste.

Lama Monachile, Italie : posez votre serviette de plage dans une crique emblématique

Le rivage de galets de Lama Monachile, en Italie, arrive en cinquième position. Cette crique située entre deux magnifiques falaises au milieu de Polignano a Mare est classée 4,7 sur 5 par 14 900 avis Google.

Les étés sont parfaits pour les amateurs de soleil, avec une moyenne de 30°C, et son statut de pavillon bleu garantit une eau cristalline et d'excellente qualité. L'Italie se classe au 34e rang mondial en matière de sécurité et cette plage est facilement accessible en voiture, à seulement 50 km de l'aéroport de Bari.

Au total, Lama Monchile obtient une note de 4,15 sur 5, ce qui en fait la plage italienne la mieux classée de la liste.

Plage de Las Canteras, Espagne : prendre quelques rayons sans quitter la ville

Située dans le cœur animé de Las Palmas, à Gran Canaria, Las Canteras est la plage la mieux notée des îles Canaries. Elle est également notée 4,7 sur 5 par 14 400 voyageurs.

L'ensoleillement permanent permet d'atteindre des températures estivales de 28°C et la qualité de l'eau est excellente selon les données de l'AEE - un grand avantage si vous envisagez de nager au large et de découvrir son récif de lave animé qui regorge de faune et de flore marines.

Las Canteras Beach à Las Palmas, Gran Canaria. BookRetreats

L'Espagne étant au 32e rang mondial pour la sécurité, elle obtient la même note que toutes les autres plages espagnoles de la liste. Pour ce qui est de l'accessibilité, Las Canteras n'est qu'à 22,5 km de l'aéroport de Gran Canaria.

Au total, BookRetreats attribue à cette plage une note de 4,21 sur 5, ce qui signifie qu'elle est la quatrième meilleure plage d'Europe.

Plage de Pasjača, Croatie : découvrez un joyau caché sur la mer Adriatique.

Coincée entre une haute falaise et la mer Adriatique, la plage de Pasjača est la meilleure plage de Croatie. Elle est classée 4,8 sur 5 par plus de 2 400 avis - moins que d'autres, mais c'est une indication que cette plage pourrait être un véritable joyau caché.

Profitez d'une chaleur de 28°C pendant l'été, puis baignez-vous dans une eau d'excellente qualité. C'est en août que la mer est la plus chaude.

La Croatie occupe la 14e place mondiale en matière de sécurité, ce qui donne à cette plage quelques points supplémentaires. Elle ne pourrait pas être plus facilement accessible à seulement 7,5 km de l'aéroport de Čilipi.

Avec une note globale de 4,22 sur 5, la plage de Pasjača est la troisième meilleure d'Europe.

Praia da Falésia, Portugal : se prélasser sous des falaises dorées

Entourée par les falaises d'argile dorée de l'Algarve, Praia da Falésia obtient une note moyenne de 4,7 sur 5 grâce à 13 000 avis Google.

Les journées claires et ensoleillées atteignent un maximum de 28°C en été et, comme toutes les autres entrées dans le top 5, la qualité de l'eau y est excellente. Si la sécurité vous préoccupe, le Portugal arrive en 7e position au niveau mondial. C'est l'un des cinq pays côtiers européens les plus sûrs.

L'accès à cette plage est facile : Praia da Falésia n'est qu'à 31,4 km de l'aéroport de Faro, très bien desservi.

Plage de La Concha, Espagne : visitez la meilleure plage d'Europe

La plage de La Concha se trouve juste à l'est de Bilbao, près de la frontière entre la France et l'Espagne.

Elle est l'une des mieux notées d'Europe, avec une moyenne de 4,7 sur 5 et plus de 21 000 avis sur Google. Les journées d'été chaudes et douces apportent des températures moyennes de 24°C et l'excellente qualité de l'eau en fait un endroit idéal pour la baignade.

La Concha Beach en Espagne. BookRetreats

À environ 30 minutes de l'aéroport de San-Sébastian, il n'est pas difficile de s'y rendre. Enfin, dans la dernière catégorie de sécurité, l'Espagne se classe à la 32e place mondiale. Dans l'ensemble, la plage de La Concha obtient une note de 4,29 sur 5, ce qui lui vaut la première place sur la liste de BookRetreats.