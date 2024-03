Par Euronews Travel

Des coins calmes et familiaux aux destinations les plus festives, les voyageurs ont recommandé ces plages pour leurs efforts réalisés en matière de développement durable.

Plus de la moitié des utilisateurs de Tripadvisor jugent "important" d'oeuvrer en faveur de l'environnement et du développement durable, et de plus de voyageurs prennent en compte ces critères pour orienter leur choix.

En ce qui concerne les plages, cela se traduit par des eaux claires, du sable propre et des initiatives respectueuses de l'environnement.

Chaque année, Tripadvisor publie un classement des meilleures plages du monde, les destinations européennes arrivant en tête de liste en 2024. Pour la première fois, le classement de cette année comprend également une catégorie dédiée aux plages les plus durables.

L'entreprise BeCause, spécialisée dans les voyages durables, a fourni des données sur les plages ayant reçu le prestigieux drapeau bleu - qui les désigne comme propres et sûres - entre mai 2023 et avril 2024. Ces données ont été croisées avec des avis positifs faisant référence au caractère "respectueux de l'environnement", à l'"écotourisme" et aux "eaux propres" sur une période de 12 mois.

Les plages européennes occupent sept des dix premières places, et voici quelques-unes des destinations qui figurent sur cette précieuse liste.

Sandbanks Beach, au Royaume-Uni : pour une journée en famille

Cette plage britannique occupe la première place du top des plages les plus durables établie par Tripadvisor. Elle a conservé son drapeau bleu pendant plus de 30 ans, soit plus longtemps que n'importe quelle autre plage du pays.

Avant le Brexit, elle était également l'une des rares zones du Royaume-Uni à avoir été saluée par la Commission européenne pour ses normes de propreté élevées. Les commentaires des visiteurs la décrivent comme "propre et bien rangée" et "sablonneuse, propre et belle". Une équipe de ramasseurs de déchets bénévoles veille à ce que le littoral ne soit pas souillé.

Le sable ocre, fin et propre, est idéal pour que les petits construisent des châteaux de sable sans avoir à se soucier de tomber sur des détritus. Il y a même une aire de jeux consacrée aux petits, juste derrière la plage, pour qu'ils puissent se défouler un peu avant le retour à la maison.

Sandbanks offre également une vue imprenable sur Studland et Old Harry Rocks. Par temps clair, vous pourrez même apercevoir l'île de Wight.

A cold Autumn morning on the beach on Sandbanks Beach, Poole. Unsplash

Comment se rendre à la plage de Sandbanks

La plage de Sandbanks est une petite péninsule qui traverse l'embouchure du port de Poole. Si vous venez de Londres, il vous faudra environ quatre heures de train pour atteindre cette partie de la côte sud du Royaume-Uni.

Si vous souhaitez vous rendre à la plage de manière durable, plusieurs lignes de bus desservent les villes de Poole et de Bournemouth. En été, un service de ferry traverse le port de Poole depuis Studland et Swanage, offrant ainsi un moyen original de se rendre à la plage.

Quelle est la meilleure période pour visiter la plage de Sandbanks ?

De magnifiques sites naturels font de Sandbanks un choix sûr tout au long de l'année. En été, la plage est très prisée, il faut donc s'attendre à une plus grande affluence, mais il y a encore beaucoup d'espace pour installer sa couverture et profiter du Soleil.

Tripadvisor note également que les visiteurs adorent se rendre sur cette plage par temps froid. Marchez le long de la plage pour profiter des meilleures vues de la côte sud britannique, ou admirez les incroyables propriétés situées le long du front de mer.

Plage de Galissas, en Grèce : organisez une sortie de plongée avec masque et tuba dans des eaux chaudes et peu profondes

Cette baie abritée de la côte ouest de l'île de Syros, en Grèce, arrive en cinquième position sur la liste de Tripadvisor.

Située dans une crique entourée de hautes falaises, c'est un endroit idéal pour la plongée avec masque et tuba, avec des eaux calmes et peu profondes qui, selon les voyageurs, arrivent au maximum jusqu'à la taille sur une longue distance.

Les visiteurs mentionnent la propreté et la clarté des eaux, ainsi qu'une accessibilité satisfaisante pour les personnes handicapées.

Après avoir nagé et vous être prélassés sur la plage, rendez-vous dans le village pour découvrir des goûts uniques dans les tavernes locales. Vous pouvez aussi admirer la vue imprenable depuis la chapelle d'Agia Pakou, ou visiter les sites antiques de la ville de Galissas.

Galissas beach on the west coast of Syros island, Greece. Via canva

Comment se rendre à la plage de Galissas

Un bus direct relie la plage de Galissas à la capitale de Syros, Ermoupoli, où se trouve également un aéroport. Le trajet dure environ 20 à 30 minutes et le bus s'arrête à quelques minutes de marche de la plage.

Plage de Nissi, à Chypre : un voyage entre un sable fin et nuits blanches

La plage de Nissi est une étendue de sable très appréciée de la station balnéaire d'Ayia Napa, à Chypre. Longue de 500 mètres, elle a reçu le drapeau bleu pour son exceptionnelle propreté. Elle tire son nom du petit îlot de Nissi, qui se trouve à proximité de la plage, et que l'on peut facilement rejoindre à pied en traversant des eaux peu profondes.

La plage est connue pour être l'une des plus pittoresques de Chypre, et son extrémité orientale est aussi calme et relaxante que son autre extrémité agitée par les soubresauts de sa vie nocturne.

Si vous recherchez une option durable mais dotée d'animation, c'est peut-être le choix qu'il vous faut.

A view of Nissi Beach, Cyprus. Unsplash

Comment se rendre à la plage de Nissi

L'aéroport de Larnaca se trouve à environ 35 kilomètres de la plage de Nissi et il faut compter une heure pour s'y rendre en bus.

Si vous visitez Ayia Napa, vous pouvez prendre un bus direct pour vous rendre sur les plages de sable doré, qui passe toutes les 20 minutes environ.

Quelles sont les autres plages européennes figurant dans le top 10 ?

Sept des dix plages les plus durables se trouvent en Europe, au Royaume-Uni, en Grèce, à Chypre, à Malte et en Espagne.

La plage de Saundersfoot, au Pays de Galles, occupe la troisième place, celle de Mellieha, à Malte, la septième, suivie de la plage de Myrtos, en Grèce, et de Playa Blanca, à Lanzarote, en Espagne.

En dehors de l'Europe, la plage de Radhanagar en Inde, la plage de Corniche, aux Émirats Arabes Unis, et celle de Camp's Bay, en Afrique du Sud, figurent également dans le top 10 des plages les plus durables.