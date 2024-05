L'itinéraire circulaire est long de 170 kilomètres et peut être parcouru en sept jours. Il relie plusieurs villages isolés entre les régions de la Vénétie et du Trentin.

Un nouveau sentier de randonnée serpentant à travers les paysages sauvages et riches en nature de la chaîne de montagnes des Dolomites en Italie vient d'être inauguré.

Le Cammino Retico porte le nom de l'ancien peuple des Raeti qui vivait là à l'époque préromaine.

Il relie plusieurs villages isolés entre la Vénétie et le Trentin.

L'itinéraire circulaire est long de 170 kilomètres et peut être parcouru en sept jours.

Il espère apporter un tourisme lent et durable à certains des territoires les moins connus d'Italie qui risquent de se dépeupler, tout en permettant aux visiteurs d'explorer une partie du pays non fréquentée et "non contaminée".

Randonnée à travers sept villages en sept jours

Mis en place par l'association sociale Carpe Diem, le Cammino Retico commence et se termine à Aune di Sovramonte, près de la ville de Belluno.

L'itinéraire traverse dix communes des régions de Tesino et Feltrino.

Chaque nuit, les randonneurs peuvent séjourner dans une communauté de montagne, notamment dans la ville fortifiée de Feltre et dans le village lacustre d'Arsiè. Il existe déjà 50 possibilités d'hébergement le long de l'itinéraire.

Le sentier suit d'autres itinéraires balisés, notamment l'ancienne Claudia Augusta et les sentiers tracés par le Club Alpino (CAI) d'Italie.

Découvrir l'Italie loin du tourisme de masse

L'altitude du Cammino Retico varie entre 400 et 1 450 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le sentier serpente à travers des pics calcaires sauvages, des vallées luxuriantes et des rives de lacs.

"C'est l'occasion pour les touristes de découvrir la culture et les traditions de ces zones rurales non contaminées", explique Francesco De Bortoli, de l'association Carpe Diem. "Et la marche est le meilleur moyen d'y parvenir.

Le parcours est jalonné de divers sites d'intérêt historique. Les randonneurs peuvent s'arrêter au Monte Avena, où des traces de populations néandertaliennes ont été découvertes.

L'itinéraire passe par le Sanctuaire des Saints Vittore et Corona, richement décoré de fresques du XIIe siècle, et par l'élégante Villa delle Centenere, datant du XVIIe siècle. Les promeneurs peuvent faire une pause à la brasserie Pedavena et au musée de la bicyclette de Cesiomaggiore.

À partir de 2025, une route jumelle sera aménagée pour les cyclistes.

S'inspirant du célèbre Camino de Santiago, l'association Carpe Diem annonce la création d'un passeport de voyageur et d'un diplôme pour ceux qui termineront le circuit.