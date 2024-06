Une enquête menée auprès de 21 millions de passagers a révélé les meilleures compagnies aériennes du monde. Trois transporteurs européens figurent dans le top 10.

PUBLICITÉ

Un service souriant, des collations et une bonne sélection de films : ces petites choses rendent les heures passées dans un avion un peu plus supportables. Mais l'expérience peut varier considérablement en fonction de la compagnie aérienne choisie.

Quelle compagnie aérienne choisir pour bénéficier de la meilleure expérience en vol ?

Cette semaine, les "Oscars de l'industrie aéronautique" ont révélé les meilleures compagnies aériennes de 2024.

Créés par Skytrax, l'organisme de notation des compagnies aériennes basé au Royaume-Uni, les World Airline Awards s'appuient sur des enquêtes menées auprès de plus de 21 millions de passagers dans 100 pays, qui voyagent avec plus de 350 compagnies aériennes différentes.

Trois compagnies aériennes européennes sont entrées dans le top 10, mais les places gagnantes ont été dominées par des transporteurs du Moyen-Orient et d'Asie.

Quelle est la meilleure compagnie aérienne pour voler en 2024 ?

Qatar Airwaysest la compagnie aérienne de l'année 2024, détrônant de justesse Singapore Airlines de la première place. C'est la huitième fois que le transporteur national du Qatar obtient la première place en 25 ans d'existence.

Les passagers apprécient la compagnie aérienne du Moyen-Orient pour son confort, sa nourriture savoureuse, ses divertissements modernes, son service chaleureux et sa flotte d'avions moderne.

La vaste portée de la compagnie, qui couvre 341 aéroports en Australie, en Asie, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, signifie que des vols sont facilement disponibles vers de nombreuses destinations mondiales.

Outre le titre de championne du monde, Qatar Airways a été élue meilleure classe affaires du monde, meilleur salon de classe affaires du monde et meilleure compagnie aérienne du Moyen-Orient.

Quelles sont les meilleures compagnies aériennes européennes ?

Aucune compagnie européenne ne figure dans le top 5, qui se compose de Singapore Airlines en deuxième position, suivie d'Emirates (Émirats arabes unis), d'ANA All Nippon Airways (Japon) et de Cathay Pacific (Hong Kong), qui a également remporté le titre de World's Cleanest Airline (compagnie aérienne la plus propre au monde).

Les compagnies aériennes d'Asie de l'Est et du Moyen-Orient figurent également dans le top 10, avec Japan Airlines à la sixième place et EVA Air de Taïwan à la huitième place.

Turkish Airlines s'est classée à la septième place, ce qui en fait la meilleure compagnie aérienne d'Europe. La compagnie, qui dessert plus de 300 destinations, soit l'une des plus importantes au monde, a également été récompensée pour sa cuisine par le prix de la meilleure restauration en classe affaires.

Le groupe Air France-KLM a pris la neuvième place, ce qui en fait l'un des principaux groupes aéroportuaires européens. Air France a également remporté les prix de la meilleure restauration en première classe au monde, de la meilleure restauration dans les salons de première classe (à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle) et de la meilleure compagnie aérienne en Europe de l'Ouest.

Swiss International Air Lines a complété le top 10, obtenant également la deuxième place pour le meilleur salon de première classe au monde à l'aéroport de Zurich, très fréquenté.

Bien qu'aucune compagnie nord-américaine ne figure dans le top 10, Delta Air Lines a été déclarée meilleure compagnie aérienne de la région grâce à son personnel attentionné.

Quelles sont les meilleures compagnies aériennes à bas prix en 2024 ?

Vous recherchez des prix bas et un service irréprochable ? Skytrax a également établi un classement des meilleures compagnies aériennes à bas prix pour 2024, les transporteurs européens constituant un nombre impressionnant de six des dix premières compagnies.

La compagnie malaisienne à bas prix AirAsia est arrivée en tête pour la 14e année consécutive, suivie par Scoot (Singapour), Volotea (Espagne), Flynas (Arabie saoudite) et Transavia (France).

L'indien IndiGo, l'espagnolVueling, le letton airBaltic, l'espagnol Iberia Express et l'irlandais Ryanair figurent également dans le top 10, tandis qu'eastJet échoue de peu à la 11e place.