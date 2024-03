Le Nomad Passport Index (NPI) se distingue d'autres classements de passeports en utilisant des critères plus larges, tels que la perception globale, la liberté personnelle et le taux d'imposition.

Le nomadisme numérique a récemment gagné en popularité, mais le pays d'origine d'un individu peut encore avoir une incidence considérable sur ses possibilités de voyage.

Grâce au dernier classement annuel de Nomad Capitalist, une société dont l'objectif est de "maximiser la liberté", vous pouvez désormais savoir exactement dans quelle mesure vos documents de voyage sont adaptés au nomadisme.

Le Nomad Passport Index (NPI) adopte une approche différente du Henley Passport Index, qui classe les passeports les plus puissants du monde et utilise les données de l'Association internationale du transport aérien.

Le NPI examine quant à lui 199 passeports mondiaux et leurs performances en termes de voyages sans visa, de perception globale et d'imposition des citoyens. Le classement met également l'accent sur la double nationalité et la liberté personnelle.

Qu'est-ce qui fait qu'un passeport est "bon" ou "mauvais" ?

L'indice de Nomad Capitalist analyse cinq critères, qui ont tous un poids statistique différent.

La capacité à voyager sans visa représente 50 % du score, la fiscalité 20 %.

Viennent ensuite la perception globale, la capacité à détenir une double nationalité et la liberté personnelle - qui englobe la liberté de la presse et le service militaire obligatoire - qui comptent toutes pour 10 % du résultat global.

Nomad Capitalist explique son fonctionnement : "Alors que la plupart des indices - et la plupart des gens - pensent à un passeport uniquement en termes de privilèges de voyage, Nomad Capitalist reconnaît que les citoyens de différents pays doivent faire face à diverses exigences pour payer des impôts, se conformer aux réglementations, vivre librement et éviter les contrôles lorsqu'ils voyagent".

Quels sont les meilleurs et les pires passeports du monde selon l'indice ?

C'est une bonne nouvelle pour l'Europe, puisque huit pays du continent se classent parmi les dix premiers.

La Suisse arrive en tête, suivie de près par l'Irlande et le Portugal, qui occupent respectivement les deuxième et troisième places.

Viennent ensuite le Luxembourg et la Finlande, suivis par les Émirats arabes unis, les Pays-Bas, la Norvège, l'Allemagne, et la Nouvelle-Zélande.

Les titulaires de ces passeports peuvent profiter de l'exemption de visa pour se rendre dans la plupart des pays du monde et ont plus de chances d'être acceptés par leur pays d'adoption.

"Alors que la Suisse se distingue comme le meilleur passeport au monde en 2024, notre Indice des passeports nomades montre aux citoyens du monde comment s'ouvrir à de nouvelles opportunités, en améliorant leur liberté de voyager, de travailler et de faire des affaires en toute tranquillité dans un monde instable." Natalia Rincón Associé de recherche Nomad Capitalist

En dehors des dix premiers pays, le NPI indique que la Bulgarie est un pays à surveiller pour les prochains classements.

Ce pays des Balkans a vu son passeport passer de la 42ème à la 32ème place en l'espace de deux ans. Cela s'explique sans doute en grande partie par son entrée dans l'espace Schengen, qui devrait avoir lieu dans le courant du mois.

Les pays européens, à commencer par l'Islande, l'Italie et la Grèce, occupent les positions 11 à 26 de la liste, suivis par Singapour à la 27ème place.

À l'autre extrémité du spectre, les nations les moins bien classées sur les 199 citoyennetés sont à peu près les mêmes que celles de l'indice des passeports de Henley.

L'Afghanistan arrive en dernière position, suivi de près par l'Irak, le Yémen et l'Érythrée.