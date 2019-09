Le festival de musique George Enescu

C'est avec la symphonie N°9 de Beethoven, interprétée par l'Orchestre philharmonique de Berlin, qu'a débuté le festival international de musique George Enescu à Bucarest (Roumanie).

C'est la 24ème édition de ce rendez-vous culturel qui se déroule tous les deux ans dans la capitale roumaine, et qui dure jusqu'au 22 septembre.

Ce festival rend hommage à George Enescu, célèbre violoniste, également chef d'orchestre et compositeur, qui a fait rayonner son pays, la Roumanie, dans toute l'Europe.

Nous essayons, avec ce festival, de donner une autre image de la Roumanie. Ce n'est pas simple, car cela suppose non seulement de proposer une offre culturelle de qualité, mais aussi d'avoir les moyens financiers pour le faire. En tout cas, on s'y emploie avec ce festival. C'est un événement qui permet de faire parler de la Roumanie bien au-delà de nos frontières, grâce à la présence de nombreux journalistes étrangers. Mihai Constantinescu Directeur du festival George Enescu

Des plateaux musicaux de grande qualité, avec des ensembles venus de Berlin, de Londres ou de Paris.

La plupart des concerts ont lieu à Bucarest, mais certains se déroulent dans d'autres villes de Roumanie, voire dans des villes européennes, partenaires du festival.

« Près de 3000 musiciens se produisent ici durant 3 semaines, souligne l'envoyé spécial d'euronews à Bucarest, Wolfgang Spindler. La plupart des concerts affichent déjà complet. Ce festival est l'un des plus importants d'Europe de l'Est. Tout est réglé comme du papier à musique. Et c'est tant mieux pour ce pays dont on ne parle généralement que pour les scandales politiques et la corruption. »