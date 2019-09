Législatives en Israël: le duel serré entre Gantz et Netanyahu

On prend les mêmes et on recommence, presque six mois après, Israël vote de nouveau, pour de nouvelles élections législatives. Qui de Bibi » ou « Benny » sera le prochain Premier ministre de l’Etat hébreu : les résultats en tout cas s'annoncent très serrés.

Retour aux urnes, donc, avec les même têtes d’affiches : l’indétrônable chef du Likoud, Benjamin Netanyahu, le Premier ministre sortant ; et son rival, l’ancien chef d’état-major Benny Gantz et sa formation Bleu Blanc, bien plus libéral, a appelé à voter pour "l'espoir", contre la "corruption" et "l'extrémisme".

Un scrutin serré qui se rejoue car les élections du 9 avril dernier n’avaient pas réussi à départager les deux hommes. Avigdor Lieberman, le chef de la droite dure israélienne, et ancien ministre de la Défense, donné troisième du scrutin, il pourrait bien déterminer l’avenir de Benjamin Netanyahu à la tête de l’État.

Car c’est bien ce qui se joue. Le vote d’un peu plus de 6 millions d'Israéliens prend des airs de référendum : pour ou contre Netanyahu, affaibli par des scandales de corruptions.