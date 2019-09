Tempête politique au Canada et nouveau mea culpa de Justin Trudeau

En 24 heures, c'est devenu un scandale politique majeur au Canada. Le Premier ministre libéral Justin Trudeau fait face à une polémique qui pourrait couler ses chances de réélection à quelques semaines des législatives.

Il a de nouveau présenté ses excuses en visite à Winnipeg au Manitoba :

"Je viens d'un milieu privilégié et je me suis efforcé dans ma vie d'utiliser les opportunités qui m'ont été données pour servir ce pays, pour lutter pour les droits des gens. Et je dois reconnaître que j'ai blessé des gens que j'étais censé défendre et aider, et j'en suis profondément désolé. Et je suis ici aujourd'hui pour y réfléchir et pour demander pardon."

Ce long mea culpa est intervenu après la diffusion de nouvelles images d'un jeune Justin Trudeau grimé en Noir. Après ces clichés de 2001 en costume d'Aladin, une autre vidéo tournée au début des années 90 a été rendue publique. Elle montre Justin Trudeau grimé en Noir, vêtu d'un tee-shirt et d'un jean, grimaçant et levant les bras.

La vidéo a été transmise par les conservateurs eux-mêmes a reconnu leur chef Andrew Sheer au coude-à-coude dans les sondages avec Justin Trudeau.