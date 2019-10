Les pâtes fêtent leur 25è journée mondiale

Etes-vous plutôt spaghettis bolognaise ? Rigattoni ? Ou bien l'une des 300 autres espèces de pâtes répertoriées ? Ce vendredi est la 25è Journée mondiale des pâtes. Pour l'occasion, quanrante producteurs du monde entier se retrouvent pour tenir le premier Congrès mondial des pâtes. La tradition fait remonter la paternité de cet aliment aux Chinois. Marco Polo les aurait ramenées en Europe, à Venise plus précisément à la fin du XIIIè siècle. Pourtant, des recherches récentes ont permis d'en retrouver la trace en Mésopotamie et elles seraient, là aussi, multimillénaires.

L'Italie est sans surprise le leader incontesté dans la production de pâtes avec 3, 4 millions de tonnes par an. Elle est suivie des États-Unis, de la Turquie, du Brésil et de la Russie. L'aliment de base de la cuisine italienne est aujourd'hui inscrit au patrimoine mondiale de l'humanité. Dans la deuxième partie de tableau des producteurs de pâtes, on retrouve l'Iran, suivie de l'Argentine, de l'Egypte, de la Tunisie et du Mexique.

Parmi les principaux consommateurs, la France est en bonne place avec sa quatrième position, derrière l'Italie, bien sûr, les États-Unis, l'Iran, et devant l'Argentine. Les capitales du monde les plus consommatrices de pâtes sont Rome, Washington et Téhéran.